Miroslav Škoro ne odbacuje mogućnost kandidature za predsjednika

Na prostoru pokraj zagrebačkih fontana, ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, 30. svibnja u 21 sat u povodu Dana branitelja Grada Zagreba pjevat će Miroslav Škoro. Osječki će pjevač nastupiti zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom, Akademskim zborom “Ivan Goran Kovačić”, vlastitim orkestrom te, kako on to voli reći, ‘tisuću’ tamburaša. Bit će to i prigoda da obilježi 30 godina svojeg hita “Ne dirajte mi ravnicu”. Uoči spektakla otkrio nam je kako je nastala ta pjesma i po čemu će koncert pokraj fontana biti poseban.

Ja ću se vratiti

– Pjesmu “Ne dirajte mi ravnicu” napisao sam 1989. godine u iseljeništvu i tada se zvala “Ja ću se vratiti”. Došla je do hrvatskih radiopostaja, pa i do nekih diskografa, međutim, taj album nitko nije htio objaviti smatrajući da to možda i nije baš naročito dobar uradak. U kolovozu 1991. godine Željko Barba prvi je put u eter pustio tu pjesmu jer je to bilo tužno razdoblje hrvatske povijesti, posebice istočne Slavonije, s puno izbjeglica prognanih iz svojih domova koji su svi odreda ponavljali da će se vratiti. Barba je zaključio da bi to bilo prigodno pustiti, a nakon toga počeli su zvoniti telefoni i svi su pjesmu htjeli puštati – prisjetio se Škoro, koji je uz taj hit otpjevao i brojne druge, primjerice, “Šumi, šumi javore”, “Mata” i “Ne vjeruje srce pameti”.

– “Ne dirajte mi ravnicu” je pjesma s kojom ja i dandanas završavam sve svoje koncerte i u tom smislu mislim da je zavrijedila da se nakon 30 godina obilježi prigodnim koncertima. Održali smo već jedan koncert u Vukovaru, zapravo tome u čast. Mislim da je red da smo ga tamo održali. Pozvali smo tamburaše iz cijele zemlje da u velikom finalu izvedu tu pjesmu s nama – otkrio je Škoro te poručio da se spektakl u Zagrebu 30. svibnja, ako vrijeme ne bude naklonjeno, seli u Sportsku dvoranu “Dražen Petrović”.

Na čelu države

S obzirom na to da su rezultati istraživanja o predsjedničkim kandidatima agencije HRejting pokazali da pjevač zauzima visoko treće mjesto kao kandidat s 9,4 posto potpore, zamolili smo ga da nam to komentira.

– To je dosta ozbiljna stvar. Nisam istaknuo kandidaturu. Nemam nikakav program. Moj život i pjesme moj su program. No to je jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio, da iz čista mira ljudi navode i mene kao kandidata za tu časnu i važnu funkciju koja je, na žalost, podcijenjena. Podosta godina ne obnaša se na onoj razini na koju smo navikli u vrijeme kada se stvarala ova država – istaknuo je Škoro polaskan što je predložen za predsjednika Republike.

– Mogu samo zahvaliti svima onima koji bi mi dali povjerenje, ali ovo je samo još jedan razlog da se ozbiljno sjedne i ozbiljno razmisli, Jer to je poruka hrvatskog naroda ne samo meni nego i ostalim kandidatima – istaknuo je Miroslav Škoro.

