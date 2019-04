Poznata astrologinja otkriva pravu narav Marka Grubnića

Poznatiji kao “Modni Mačak”, Marko Grubnić rođen je u vrijeme Mlađaka u Strijelcu koji je krasila na nebu lijepa svjetlosna aura od oku nevidljivog Neptuna.

Njega ta dvostruka konjunkcija usmjerava samo u točno određenom pravcu. Iako djeluje da ne zna točno što želi, to je upravo varka. Marko zna točno što želi i to traži u svakom danu i svakom trenutku. On miri svoju prošlost i budućnost, svoje želje i svoje potrebe da ima ono čemu teži, ono u čemu se osjeća ugodno u životu i s drugim ljudima. Fokusiran je u jednom pravcu, a to vjerojatno u TV emisiji “Ples sa zvijezdama” primjećuje članica žirija Almira Osmanović. U Markovu životu majka ima vrlo važnu ulogu, a to je Marku dalo dobru osnovu za prijateljstva sa ženama.

Dio njegova doživljaja života je vrlo bolan i zato ga je dobro zaštitio od javnosti. Individualac je, osobenjak. U mladosti je bio zbunjen vlastitom seksualnosti (dečko okružen curama). Kao odrasla osoba češće se identificira s majkom. Vrlo je osjetljiv. Voli davati i primati, ali po vlastitom ukusu. Poklanja velikodušno, kvalitetne poklone, ali samo onima koje voli. Kao prijatelj je vrlo lojalan i postojan, spreman saslušati problem i pokušati ga riješiti ili barem ponuditi rješenje. Njegova odlika je da sve što radi, radi doista predano, sa strasti, disciplinirano, maksimalno. Nema tu kompromisa. Tijelu pridaje veliku pažnju, a spreman je na gotovo neizdržive tjelesne napore da dobije savršenstvo (kako si ga je on zamislio). Taj dio karaktera odraz je potisnute ljutnje na imidž oca i muškaraca u društvenom okruženju.

Tako se dokazuje, tako se brani od slabosti, tako ublaži ona tamne “sjene” vlastitog bića i otklanja blokade energije koja ne smije ostati zarobljena. Za ples, za rad s kukovima, za fokus potreban pokretu i okretu, za naporno disciplinirano treniranje – Marko je savršeni kandidat. On se u nastupu u TV showu pokazuje u najboljem mogućem svjetlu. Žiri ga pravedno ocjenjuje, ali publiku treba još dodatno šarmirati. Nesvjestan je da sada trasira put jedne nove strasti, nove umjetničke forme izražavanja svoje kreativnosti. I zvijezde su mu se lijepo poklopile i dale tu priliku.

Više o astroanalizama potražite na web stranici astrologinje Anđelke Subašić.