Pokojna Nina Erak bila je u braku s 9 godina mlađim kolegom, a njihova kći također je poznata glumica

Jedna od naših najcjenjenijih glumica, prvakinja drame Satiričkog kazališta Kerempuh, Nina Erak, preminula je u 70 godini života, objavili su na Facebook stranici njenog kazališta Kerempuh. Domaćim televizijskim gledateljima najpoznatija je po ulozi babe Zorke i seriji "Na granici", no iza nje su brojne uloge u u kazalištu. Desetljećima je gradila karijeru koja joj je donijela brojne nagrade i status prvakinje drame u matičnom Satiričkom kazalištu Kerempuh. Od 1980. godine, kada je postala stalna članica ansambla, odigrala je na desetke uloga, no paralelno s profesionalnim uspjesima, njezin privatni život bio je podjednako ispunjen. Gotovo tri desetljeća dug brak s devet godina mlađim glumcem i redateljem Borisom Svrtanom slovio je za jedan od najstabilnijih na domaćoj sceni, zbog čega je vijest o njihovu razvodu 2018. godine odjeknula kao grom iz vedra neba. Glumica je kasnije priznala da je kraj braka doživjela kao da ju je netko bacio iz aviona, ali se, poput mačke s devet života, dočekala na noge.

"U svim raspadima veze i braka ostane jedan koji više voli i koji misli da se nešto moglo spasiti, a to sam možda bila ja", iskreno je priznala Nina u jednom intervjuu, dodavši kako je u početku, unatoč želji da bivšeg supruga "baci kroz prozor", ostala s njim u dobrim odnosima prvenstveno zbog njihove kćeri Petre. S vremenom su se emocije smirile, a kao uzrok raspada navela je jednostavno presušivanje ljubavi. "Čini se da je kod nas jednostavno ljubav presušila i nismo imali dovoljno volje i snage da je obnovimo. Nažalost, odustali smo jedno od drugoga", objasnila je, naglasivši da u trenutku razlaza nisu bile posrijedi treće osobe. Ipak, priznala je da je razvod najteže pao njihovoj kćeri, koja takav ishod nije očekivala. Dok je proživljavala osobnu dramu, Nina je utjehu i snagu pronalazila u poslu, hrabro prihvaćajući uloge zrelih žena i skidajući sa sebe, kako kaže, "kožu mlade zgodne žene". Ulogu samozatajne Janke u seriji "Počivali u miru" odigrala je bez trunke šminke, stvorivši "kolačić" od lika koji joj nimalo ne sliči i dobivši pohvale kolega. Upravo takve transformacije postale su joj pravilo, jer je shvatila da kao zrela žena može biti bilo kakva – debela, mršava, bez šminke – ali mora biti dobra glumica.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Najveći ponos i ujedno najoštriji kritičar u životu Nine Erak bila je njezina kći Petra Svrtan, danas i sama uspješna mlada glumica. Iako je odrasla u umjetničkoj obitelji, Petra je roditelje šokirala odlukom da upiše Akademiju dramske umjetnosti. Budući da je bila prvakinja u glazbenoj školi i odlična učenica u matematičkoj gimnaziji, svi su očekivali da će postati pijanistica ili fizičarka. "Kad nam je rekla da želi na glumu, doživjeli smo istinski šok", prisjetila se Nina. Ona i Boris odlučili su je preslušati, no nisu bili impresionirani. Ipak, Petra se zainatila i upijala svaki njihov savjet. Brutalna iskrenost ostala je temelj njihova odnosa. "Kada mi se nešto ne svidi, uvijek joj kažem, ima tu i suza", priznala je Nina, svjesna da je takav pristup od kćeri stvorio perfekcionisticu.

Suradnja majke i kćeri na kazališnim daskama, poput one u hit predstavi "5žena.com", donijela je novu dimenziju njihovu odnosu, ali i neizbježne priče o nepotizmu. Dok se Petra s tim nosila ležerno, pripremljena od roditelja na takve situacije, Ninu su takve priče istinski boljele. "Bijesna sam i mogla bih isukati sve mačeve", kazala je glumica, te istaknula da je Petra sve postigla vlastitom zaslugom. Petra je kazala da je priča o nepotizmu bilo od samog početka studija, no naučila je prihvatiti da su one "stvar površnosti i zaključivanja na temelju slova na papiru".