Preminula poznata hrvatska glumica Nina Erak

Poznata hrvatska glumcia Nina Erak preminila je u 70 godini života, objavili su na Facebook stranici njenog kazališta Kerempuh.

- S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila kazalištu Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u preko 55 predstava, a surađivala je i s brojnim drugim kazalištima i družinama – Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te s Dubrovačkim ljetnim igrama.

Istaknula se ulogama u predstavama “Kako uspijeti ili propasti u životu” (1982.), “Disident” (1984.), “Gospoda i drugovi” (1985.), “Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja” (1985.), “Svoga tela gospodar” (1988.), “Arsen i stare čipke” (1993.), “Ratni profiteri” (1995.), “Revizor” (1998.) i “Umri ženski” (2020.), te mnogim drugim naslovima koji su obilježili repertoar Kerempuha. Ostvarila je bogatu karijeru na televiziji, radiju i filmu, a njezin pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog kazališta Kerempuh stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine.

Nina Erak svoj je poziv živjela predano, strastveno i bez zadrške. Svojom nevjerojatnom energijom i jedinstvenim talentom ostavila je neizbrisiv trag u srcima publike i kolega. Nosila je repertoar matičnog kazališta, igrala u dugovječnim predstavama i uvijek dijelila svoje znanje i ljubav prema glumi. Otišla je umjetnica koja je svojom osobnošću, talentom, radom i predanošću te uvijek vedrim duhom zadužila kazalište Kerempuh, ostavivši iza sebe bogato naslijeđe i neponovljiv trag. Draga Nina, zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Povodom tužnog gubitka izražavamo duboku sućut najbližoj obitelji i prijateljima. Počivala u miru. Obitelj moli za tihu sućut, piše u objavi kazališta Kerempuh.