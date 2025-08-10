Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
U 70. GODINI

Preminula poznata hrvatska glumica Nina Erak

Nina Erak
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
10.08.2025.
u 14:35

Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u preko 55 predstava, a surađivala je i s brojnim drugim kazalištima i družinama

Poznata hrvatska glumcia Nina Erak preminila je u 70 godini života, objavili su na Facebook stranici njenog kazališta Kerempuh. 
- S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila kazalištu Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u preko 55 predstava, a surađivala je i s brojnim drugim kazalištima i družinama – Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te s Dubrovačkim ljetnim igrama.

Istaknula se ulogama u predstavama “Kako uspijeti ili propasti u životu” (1982.), “Disident” (1984.), “Gospoda i drugovi” (1985.), “Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja” (1985.), “Svoga tela gospodar” (1988.), “Arsen i stare čipke” (1993.), “Ratni profiteri” (1995.), “Revizor” (1998.) i “Umri ženski” (2020.), te mnogim drugim naslovima koji su obilježili repertoar Kerempuha. Ostvarila je bogatu karijeru na televiziji, radiju i filmu, a njezin pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog kazališta Kerempuh stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine.

Nina Erak svoj je poziv živjela predano, strastveno i bez zadrške. Svojom nevjerojatnom energijom i jedinstvenim talentom ostavila je neizbrisiv trag u srcima publike i kolega. Nosila je repertoar matičnog kazališta, igrala u dugovječnim predstavama i uvijek dijelila svoje znanje i ljubav prema glumi. Otišla je umjetnica koja je svojom osobnošću, talentom, radom i predanošću te uvijek vedrim duhom zadužila kazalište Kerempuh, ostavivši iza sebe bogato naslijeđe i neponovljiv trag. Draga Nina, zauvijek ćeš ostati u našim srcima.  Povodom tužnog gubitka izražavamo duboku sućut najbližoj obitelji i prijateljima. Počivala u miru. Obitelj moli za tihu sućut, piše u objavi kazališta Kerempuh. 

Richard Gere uputio posebnu poruku Šibeniku i Hrvatskoj
Ključne riječi
showbiz Nina Erak

Komentara 4

Pogledaj Sve
UL
ulica
19:38 10.08.2025.

napisimo iskreno, judeo - morlakinja, partizanskog svjetonazora, preferirana od rezima do 1990.

Avatar Zlatniretreiver
Zlatniretreiver
16:30 10.08.2025.

Bila je dobra glumica. Sjećam se njene uloge babe Zorke u seriji Na granici. Neka počiva u miru Božjem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
3
VELIKANKA GLUMIŠTA

Pokojna Nina Erak bila je u braku s 9 godina mlađim kolegom, a njihova kći također je poznata glumica

Gotovo tri desetljeća dug brak s devet godina mlađim glumcem i redateljem Borisom Svrtanom slovio je za jedan od najstabilnijih na domaćoj sceni, zbog čega je vijest o njihovu razvodu 2018. godine odjeknula kao grom iz vedra neba. Glumica je kasnije priznala da je kraj braka doživjela kao da ju je netko bacio iz aviona, ali se, poput mačke s devet života, dočekala na noge

Učitaj još