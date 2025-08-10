VIDEO Richard Gere posebnom porukom pozdravio sve u Šibeniku i Hrvatskoj

Jedan od najslavnijih holivudskih glumaca, Richard Gere, posebnim se videom obratio organizatorima i publici Međunarodnog filmskog festivala u Šibeniku. - Pozdrav svima, svim mojim prijateljima u Hrvatskoj i na Croatia International Film Festivalu. Čestitam vam na tome. Žao mi je što sada ne mogu biti tamo s vama. Trenutno sam na putu, obilazim mnogo, mnogo mjesta, a na kraju se vraćam u Dharam Salu u Indiji kako bih ponovno susreo Njegovu Svetost Dalaj Lamu, što me jako veseli. Nedavno smo bili tamo na proslavi njegovog 90. rođendana, koja je bila doista nevjerojatna.

Film "Wisdom of Hapiness", na koji sam jako ponosan, smatram svojevrsnom proslavom Njegove Svetosti. Naravno, to je obilježavanje 90 godina života, ali i 90 godina iznimnog značaja. Ono što nam je dao nadilazi uobičajeno – nije samo mudar čovjek, nego i velikodušan čovjek koji razumije kako funkcionira naš um, kako funkcionira naše srce. Razumije zajednicu, razumije da je put naprijed u tome da učimo opraštati i voljeti jedni druge – u osnovnoj ljudskoj toplini i dobroti. Zato, molim vas, uživajte u filmu i nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Čuvajte se. Puno ljubavi. Doviđenja, kazao je Gere.

Legendarni holivudski glumac i zavodnik Richard Gere uskoro slavi 76. rođendan. Gere je svoje ime izgradi glumeći u brojnim kultnim filmovima kao što su 'Pretty Woman', 'An Officer and a Gentleman', 'American Gigolo' i slični, a kroz cijeli život prati ga glas neodoljivog magneta za žene. Poznate su njegove brojne veze i afere s mnogim svjetskim ljepoticama. Poznato je svima i to da Richard već nekoliko godina uživa u ljubavi s 33 godine mlađom stručnjakinjom za odnose s javnošću Alejandrom Silvom.

Par se upoznao 2014., a svoje sudbonosno 'da' izrekli su travnju 2018. godine. Gere i Alejandra vjenčali su se u Španjolskoj. Nakon vjenčanja Richard se pohvalio da je najsretniji čovjek na svijetu jer je oženio - lijepu ženu koja je pametna, osjetljiva, predana pomaganju ljudima, zabavna, strpljiva, koja zna oprostiti, dobro kuha i radi najbolje salate na svijetu - pohvalio je svoju suprugu koja je zbog ljubavi prema njemu promijenila vjeru i prešla na budizam.

Richard i Silva dijele zanimljivu priču. Naime, upoznali su se dok je ona još bila djevojčica, a zaslužno za to bilo je glumčevo druženje s Alejandrinim ocem, inače njegovim dobrim prijateljem i biznismenom koji je u prošlosti obnašao funkciju potpredsjednika nogometnog kluba Real Madrid. Kao što je već navedeno, ponovno su se sastali prije deset godina, u jednom luksuznom talijanskom hotelu kojeg je Alejandra bila vlasnica zajedno sa svojim bivšim mužem. Povezali su se na inicijativu zajedničkog prijatelja te se između njih odmah rodila ljubav. Treba naglasiti kako su u tom trenutku oboje bili pred razvodom od svojih tadašnjih partnera. U očima javnosti neminovno su se pojavile brojne osude zbog velike razlike u godinama. Ipak, ovaj bračni par ne obazire se na negativne komentare, a koliko je zapravo njihova ljubav velika, govori i činjenica da ne biraju vrijeme ni mjesto na kojem će razmjenjivati nježnosti.

U posljednje vrijeme mnogi su komentirali kako je slavnog glumca supruga pomladila te da pored nje doista blista. Zajedno imaju dvojicu sinova, 5-godišnjeg Alexandera i još jednog 3-godišnjaka čije ime još nisu otkrili, s kojima žive u New Yorku. Gere ima i sina Homera iz braka s glumicom Carey Lowell , dok Alejandra iz braka s biznismenom Govindom Friedlandom također ima sina Alberta. Glumačkoj ikoni Alejandra je treća supruga, a prije Silve i Lowell pet je godina bio u braku sa supermodelom Cindy Crawford.