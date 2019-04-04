Pogledajte kako danas izgleda Ukrajinka koja je pomela na Eurosongu 2004. godine

Svi se sjećamo kada je 2004. na Eurosongu uz početni ritam bubnja i okolnom vatrom počela pjesma 'Wild dances' koju je izvodila tada 30-godišnja Ukrajinka Ruslana.
Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Якщо розповсюджена інформація про те, що цьогоріч Україна відмовляється від участі у пісенному конкурсі Євробачення, є остаточною, то для мене це однозначно дуже болісна новина. У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я ж одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію. Важко знайти пояснення відмові від участі у заході такого рівня. Для виконавця такі фактори мабуть можна відшукати. Для організатора їх просто нема, крім відвертого форс-мажору. Що ми цим хочемо сказати чи довести? Який меседж ми цим несемо світові? Що у нас немає, що винести на світовий рівень? Але це неправда! У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно гідні представляти країну на Євробаченні. Особисто мені прийняте рішення не подобається. Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Я впевнена, що якщо Україна, а точніше відповідальні за це рішення, захочуть знайти рішення, воно буде знайдене. Відмова – це поступ назад. А нам треба йти тільки вперед. Всі ці роки Україна на міжнародній арені заявляла, що ми молода і прогресивна країна. Ми не можемо відмовлятися від Євробачення. Треба шукати рішення і давати дорогу молодим талантам України. Я вважаю, що варто розробити нову, нехай антикризову, процедуру ще одного відбору, дати нові, нехай повторні(але не потворні) можливості для другого шансу. Знайти ресурси, час, інші можливості для повторного відбору, чи випрацювати альтернативну процедуру, але представити достойно Україну на конкурсі - для мене це питання навіть не конкурсу, а обличчя країни. #ruslanalyzhychko #eurovision #ukraine
Uz plesače u kožno-krznatim kostimima Ruslana je s neviđenom energijom dovela Ukrajinu do kraja natjecanja i za tu zemlju ostvarila i pobjedu na Eurosongu.
Danas ima 45 godina i u Ukrajini uživa status velike zvijezde, a nedavno je na Instagramu napisala kako je strogo protiv toga da Ukrajina ne sudjeluje na Eurosongu. Objasnila je kako je i ona 2004. kao jedina natjecateljica iz Ukrajine koja je prihvatila sudjelovanje, upravo iste godine donijela pobjedu svome narodu, po prvi put na tom natjecanju.
Напередодні мені урочисто були передані ключі від 7 нових електромобілів BMW i3, придбаних для забезпечення роботи Офісу Амбасадора Відновлюваної енергії. Електрокар є невід'ємною частиною переходу всіх людей до 100% чистих джерел енергії. Я переконана, що в майбутньому електромобілі будуть не лише джерелом безкоштовного та екологічного пересування. Вони стануть ще й накопичувачами та носіями енергії на колесах. Ця технологія розвивається. Сподіваюся, що вже в недалекому майбутньому буде можливим проведення концерту, необхідну електроенергію для якого забезпечать 10-20 електрокарів. Я готова дати концерт, отримуючи живлення від електропозашляховиків, які піднімуться десь на Говерлу чи до Ніагарського водоспаду - туди, де за сьогоднішніх умов, це виглядає неможливим. Це доставка енергії в унікальні місця. І розвиток електромобілів та водневих автомобілів може дати потужний поштовх найнесамовитішим задумам. Вирушаймо в майбутнє! #renewableenergy #bmw #wildenergy #renewyear #ruslana #руслана #ruslanalyzhychko
Nakon pobjede na Eurosongu, Ruslana se osim glazbom, bavila i aktivizmom te je jedno vrijeme bila čak i politički aktivna te članica ukrajinskog parlamenta.
Od 1995. godine je u braku s producentom i tekstopiscem Oleksandrom Ksenofontovim koji je napisao tekst pjesme ‘Wild dances’, a ona je po struci dirigentica.
Prošle godine u Lisabon je stigla kao podrška ukrajinskom natjecatelju Melovinu, koji je završio na 17. mjestu .
Ovo su najveći kradljivci u svijetu showbizza.