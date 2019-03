Dok se Roko priprema u Tel Avivu otkriveni su i neki detalji ovogodišnje Eurovizije

U sklopu prvih priprema za izbor za pjesmu Eurovizije hrvatska delegacija boravi u Tel Avivu, u kojemu je održan sastanak svih voditelja delegacija iz 41 zemlje.

Roko je među prvim natjecateljima koji ovih dana u Izraelu snimaju eurovizijsku razglednicu. Detalji se dakako ne smiju otkrivati, no Roko ne krije zadovoljstvo boravkom u Tel Avivu, što sa svojim obožavateljima dijeli i preko društvenih mreža.

Šefica hrvatske delegacije Elizabeth Homsi (HRT) predstavila je koncept Rokova nastupa eurovizijskim produkcijskim timovima:

''Rokov nastup razrađujemo do najsitnijih detalja, kreativno je i dramaturški dorađen u odnosu na nastup koji smo imali prilike vidjeti na Dori tako da produkcijski tim ESC-a ima zanimljiv izazov da uz uporabu beskrajne tehničke mogućnosti Eurosonga vizualizira i oživi hrvatski „The Dream“. S obzirom na sve što smo imali prilike čuti i vidjeti na cjelodnevnim sastancima šefova delegacija, mogu reći da će sam televizijski spektakl Eurosong 2019. ponuditi niz originalnih i kreativnih rješenja koje do sada nismo imali prilike vidjeti na eurovizijskoj pozornici.

Izrael se iznimno potrudio, uz tim ESC-a, EBU-a i domaćina „broadcastera“ KAN tv-a, angažirani su vrhunski stručnjaci, i iznimno nam je drago što je Roko s pjesmom ''The Dream'' prepoznatljivi dio ovogodišnjeg slogana Eurovizije 'Dare to dream'.''

''Nakon tri dana boravka u Izraelu i Tel Avivu prezadovoljan sam intenzivnim pripremama, novim poznanstvima i odrađenim poslom. Upoznao sam jako puno ljudi iz cijele Europe, a produkcijski je tim na najvišem nivou - oduševljen sam radom i kreativnim rješenjima službene redateljice i svih njezinih suradnika. Snimili smo razglednicu koja će se emitirati prije mojeg nastupa, a za sada mogu otkriti da smo je snimili na zaista posebnome mjestu, na nekoliko lokacija, i da će biti veoma maštovito, mladenačko i plesno, sukladno i sloganu ovoga dijela priprema – „Dancing in Israel!“ Snimanje je bilo iznimno zahtjevno, trajalo je od šest ujutro pa do kasnih poslijepodnevnih sati, no isplatilo se i jedva čekam da razglednicu vidi cijela Europa. Izrael je predivna zemlja, a domaćini izvrsni - zaista puno truda ulažu u cijeli proces, a posebno me se dojmilo da su našoj pjesmi pristupili s mnogo pažnje i osmislili ideju razglednice detaljno proučivši koncept našega nastupa do najsitnijih detalja. Ponosan sam što im se pjesma jako sviđa, kao i nastup s Dore, a mi ulažemo golem trud i znanje da taj nastup nadogradimo i oživimo kreativne ideje našeg Dream tima! Veselim se ponovnom odlasku u Izrael u svibnju kada ću s najvećim zadovoljstvom i ponosom predstavljati svoju Hrvatsku na najvećoj svjetskoj glazbenoj pozornici!” - s veseljem nam je istaknuo Roko.

Objavljeno je i da će izraelski predstavnik nastupiti kao 14. izvođač u finalnoj večeri (18. svibnja). Redoslijed nastupa zemalja u polufinalnim večerima biti će poznat tijekom ožujka.

Kao specijalni gost na finalnoj večeri nastupit će izraelski ''mentalist'' Lior Suchard, poznat po suradnji s Barbarom Streisand, Jennifer Lopez, itd.

Sastanak delegacija otvorio je jedan od četiriju voditelja – Asis Azzar, a novu pjesmu - akustičnu verziju balade ''A-Ba-Ni-Bi'', izraelsku pobjedničku pjesmu iz 1978., predstavila je prošlogodišnja pobjednica Eurovizije Netta, zahvaljujući kojoj će Tel Aviv u svibnju postati eurovizijskom mekom.

Paviljoni 11,12,13 primit će više od 2.000 novinara iz cijelog svijeta, pojačani su interaktivni i sadržaji uživo (prijenosi konferencija, zabavnih događaja, druženja), sadržaji na društvenim mrežama, a od medija pridružuju se i Hollywood Reporter, Variety, Getty Images.. a svi s nestrpljenjem iščekuju tri spektakularna showa – 1. polufinalnu večer 14. svibnja, 2. polufinalnu večer 16. svibnja, te finale 18. svibnja 2019.

Ovogodišnji tepih nije crven, već narančast, a vizualni su identitet izbora za pjesmu Eurovizije 2019. tri trokuta koji čine zlatnu zvijezdu. Izrael je treći put domaćin natjecanja (1979., 1999., 2019.), no za razliku od prethodna dva, kada se izbor održao u Jeruzalemu, ovogodišnji je domaćin 'grad koji ne spava' - Tel Aviv.