Pobjednik showa 'Voice Kids': 'Hvala djedu Mići koji mi je od svoje skromne mirovine financirao put'

Devetogodišnji Marino Vrgoč iz Ploča pobjednik je showa The Voice Kids Hrvatska. Bio je u timu Davora Gopca, a u finalu je izveo dvije pjesme - Ako me ostaviš Miše Kovača i The Great Pretender grupe The Platters.

- Svi smo pobjednici. Bili su ovo nezaboravni dani koje ću pamtiti cijeli život. Stekao sam vrijedna prijateljstva koja ću održavati. Zahvaljujem se cijeloj Hrvatskoj, svima koji su glasali, pogotovo mojoj majci i mojoj baki Bosiljki i djedu Mići koji mi je od svoje skromne mirovine financirao put i pokrivao druge troškove. Super se osjećam i kad sve ovo prođe, nastavit ću graditi glazbenu karijeru. Sada ću se najprije odmoriti, rekao je za Dubrovački vjesnik. Oglasila se i marinova mama Manda.

- Naravno sa sam sretna i ponosna zbog moga sina. Bog ti nešto uzme, a nešto drugo ti da. Marino je u nekim stvarima bio uskraćen, a sada ga je Bog nagradio. Toliko mi je drago zbog njega, je on je ovo želio i za ovo se pripremao. Uspio je ostvariti san uz pomoć velikog broja dobrih ljudi, njegovih glasača i navijača, koji su ga pratili cijelo vrijeme. Hvala im svima od srca, hvala mojim kolegama u Osnovnoj školi u Otrić-Seocima gdje radim i gdje je Marino pohađao prva dva razreda i ravnatelju Dušku Dominikoviću, ravnateljici pločanske škole Tihani Pažin, učiteljici Duški Ivičević, Matei Jurilj... Nisam previše razmišljala, samo sam ga pratila i nastojala mu biti podrška i pomoć. A pomoć je imao i od nekoga tko mu je jako bitan u životu – od Boga. Svjedočila sam kako se u trenucima najvećih iskušenja moli Bogu, a onda mu se ide zahvaliti u crkvi“, rekla majka Manda, istaknuvši kako joj sin i u kući stalno pjeva, često i sam smišlja pjesme u ljubavi i o Bogu i da joj je drago što je upoznao svoga idola Martina Kosovca.

GALERIJA: Kultni bend u punom sjaju: Plavi orkestar održao koncert za pamćenje u Areni

Nakon prijave na show, već na audiciji je ostavio snažan dojam. Izveo je pjesmu "Ribari" Vinka Coce, osvojivši i publiku i sve članove žirija: Davora Gopca, Miu Dimšić, Vannu i Marka Tolju. Njegova iskrena emocija i snažan glas bili su očiti, a Gobac ga je odmah prozvao "pločanskim Pavarottijem". Posebno dirljiv trenutak bio je kada je Marino otkrio da je na karate prešao zbog ljubavi prema svojoj djevojci Josipi, koja mu je, uz obitelj, bila velika podrška u studiju. Marino je za svog mentora odabrao upravo Davora Gopca.

U polufinalnoj emisiji, Marino je izveo pjesmu "Parlami d'amore Mariu", ponovno oduševivši svog mentora. Gobac je, nakon nastupa, izjavio: "Sad kad sam čuo tebe kako prekrasno pjevaš ovaj pjesmuljak, mislim da sam ipak trebao ostati u školi za energetičare za toplinska postrojenja. Ti si odličan!". Mia Dimšić je pohvalila njegovu čvrstu, suverenu i ozbiljnu izvedbu, a Marko Tolja mu je zahvalio što ga je vratio u djetinjstvo. Nakon što su svi natjecatelji iz Gopčevog tima nastupili, Gobac je odlučio da Marino zaslužuje mjesto u finalu.

U finalu, Marino je izveo dvije pjesme: "Ako me ostaviš" Miše Kovača i "The Great Pretender" grupe The Platters. Njegov mentor, Davor Gobac, bio je izuzetno ponosan, nazivajući ga "velikim nebrušenim dijamantom" i ističući njegovu "briljantnost". U superfinalu, gdje su se natjecali po jedan kandidat iz svakog tima, Marino je izveo "The Great Pretender", demonstrirajući retro eleganciju, vokalnu sigurnost i karizmu. Gledatelji su svojim glasovima odlučili da je upravo Marino pobjednik prve sezone showa.

Maleni Marino bio je presretan zbog pobjede. "Osjećam se haj, mozak baj baj", rekao je nakon pobjede, citirajući stihove pjesme svog mentora. Zatim je Gobac otkrio što mu je dječak rekao nakon pobjede. "Meni je Marino samo rekao 'Gobac, pa mi smo pobijedili'", otkrio je ponosni mentor.

Inače, Marino je učenik drugog razreda osnovne škole. Osim što je talentirani pjevač, član je školskog zbora i dramske skupine. U slobodno vrijeme voli igrati nogomet, a njegov uzor je Cristiano Ronaldo. Iako najviše voli slušati dalmatinsku glazbu, Marino želi postati liječnik.

VIDEO: Sjećate li se nekad najskandaloznijeg Hrvata? Bio je u zatvoru pa se pokajao