Preminula zvijezda Netflixove serije, imala je samo 24 godine

Mlada južnokorejska glumica Kim Sae-ron preminula je u nedjelju, 16. veljače 2025., u dobi od samo 24 godine. Pronađena je mrtva u svom domu u Seoulu, ostavivši iza sebe kratku, ali zapaženu karijeru i brojna pitanja o okolnostima svoje smrti.

Kim Sae-ron rođena je 31. srpnja 2000. godine u Seoulu. Njezina glumačka karijera započela je iznimno rano, već u dobi od devet godina. Međunarodno priznanje stekla je ulogom u filmu "A Brand New Life" (2009), koji je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, čime je postala jedna od najmlađih glumica ikad pozvanih na taj prestižni događaj. Već sljedeće godine, 2010., dodatno je učvrstila svoj status zvijezde u usponu ulogom u filmu "The Man From Nowhere".

Kim Sae-ron uspješno je prelazila iz dječjih uloga u složenije likove. Među njezinim zapaženim filmskim ostvarenjima ističu se "The Neighbor" (2012) i "A Girl at My Door" (2014). Također je ostvarila značajan doprinos televiziji, s ulogama u serijama kao što su "The Queen's Classroom" (2013), "Hi! School-Love On" (2014) i povijesnoj fantastičnoj seriji "Mirror of the Witch" ("Secret Healer") iz 2016. godine. Godine 2018., glumila je i u akcijskom trileru "The Villagers". Njezin talent prepoznat je i kroz brojne nagrade, uključujući nagradu Blue Dragon Film Awards za najbolju novu glumicu 2014. godine.

Kim Sae-ron je tijekom svoje kratke karijere osvojila impresivnih 10 nagrada, što svjedoči o njenom iznimnom talentu i predanosti glumi.

U svibnju 2022. godine, Kim Sae-ron doživjela je osobni i profesionalni pad zbog incidenta vožnje pod utjecajem alkohola u okrugu Gangnam u Seoulu. Nesreća je rezultirala materijalnom štetom, a glumica je kažnjena novčanom kaznom od 20 milijuna vona (približno 13.875 €). Nakon incidenta, Kim Sae-ron se javno ispričala putem Instagrama, izražavajući žaljenje i sram zbog svoje pogreške. Uzela je stanku od glume kako bi se posvetila rješavanju osobnih problema, a izvještaji navode i da se suočavala s financijskim poteškoćama.

Glumica je trebala nastaviti karijeru ulogom u Netflixovoj seriji "Bloodhounds", no većina njezinih scena je izrezana nakon incidenta s vožnjom u pijanom stanju. Također se povukla iz serije "Trolley". Kim Sae-ron se planirala vratiti glumi u kazališnoj predstavi "Dongchimi" 2024. godine, ali je i od toga odustala.

Njezino tijelo pronašao je prijatelj u njezinom domu u Seongdong-gu, u Seoulu, danas oko 16:50 po lokalnom vremenu. Policija istražuje uzrok smrti, ali za sada nema naznaka nasilne smrti. Vijest o smrti Kim Sae-ron potresla je obožavatelje diljem svijeta, koji su izrazili svoju tugu i sućut na društvenim mrežama.

