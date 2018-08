Petra Kraljev: Nova uloga otkrila mi je i nešto što nisam znala o sebi

Uloga u seriji "Na granici", koju ćemo od jeseni gledati na Novoj TV, Splićanski sa zagrebačko-osječkom adresom Petri Kraljev predstavlja pravi mali izazov jer je odmakla od njezinog habitusa te joj pružila priliku da se poigra s jednim novim karakterom koji do sada nije imala prilike igrati ni na televiziji ni u kazalištu.

„Riječ je o djevojci po imenu Mirela koja u svojoj obitelji preuzima ulogu preminule majke te ostaje s ocem (Mladen Vulić) i bratom (Momčilo Otašević). Otac se prema njoj ponaša vrlo zaštitnički, a s bratom ima jedan divan bratsko-sestrinski odnos. Kućanski poslovi joj ne idu baš najbolje, pa tu dobijamo jednu notu humora, ali i šarma. Njezin ljubavni život nikako, zbog oca, da dođe u prvi plan. Koliko dugo će tako njezin život izgledati vidjet ćemo u seriji od ove jeseni“, otkriva nam naša sugovornica.

Pri tome dodaje kako se ona i Mirela gotovo u svemu razlikuju: „Možda je i to razlog zbog kojeg s tolikim uživanjem radim na ovom projektu. Ona mi otkriva neke nove karakteristike koje ni sama nisam znala da posjedujem. Kada pristupam ulozi uvijek mi je bitno da uđem u mentalitet ljudi ovisno o tome odakle potječu. To mi pomogne da domaštam neke crte lika, naravno, koliko scenarij to dopušta“.

Nova je uloga u potpunosti različita od uloge Nere, kojom se ova mlada i perspektivna glumica predstavila široj javnosti u seriji "Zlatni dvori" koja je prije par sezona bila vrlo gledana na Novoj TV. Jedina sličnost, sa smijehom napominje Petra, jest to što obje rade u kafiću. Uz to što joj je produkcija Nove TV pružila povjerenje da publici prikaže neki drugačiji lik, mlada se glumica nada kako će ovom ulogom pokazati publici da je zrelija i iskusnija kao glumica.

„Uživam na snimanju svakoga dana. Kada je moj posao u pitanju ništa mi nije teško. Kreativnost me ispunjava tako da i zaboravim koliko sam sati provela na setu. Bitno je samo održati potrebnu koncentraciju kroz cijeli dan. Svaki glumac ima veliku odgovornost i prema ulozi, ali i prema kompletnom timu s kojim radi. Mislim da je naporno i doktorima koji imaju pet operacija u danu, pa im ne pada teško kada treba spasiti još jedan ljudski život. Možda sam drastična, ali i ja tako gledam na svoj posao“, kaže Petra.

I dok neki glumci tvrde kako nikada ne bi pristali glumiti u sapunicama jer smatraju kako one nemaju potrebnu kvalitetu, naša sugovornica "žestoko" na to reagira: „ Jako me ljuti kada to čujem ili pročitam. Gluma je gluma u kojem god formatu se ona pojavljivala. Nedavno sam gledala Meryl Streep u nekoj emisiji kako čita recepte za kolače na 5 različitih načina, je li potrebno uopće reći koliko je izvrsna bila! Govoriti o nečemu što nikad nisi probao nema smisla. Ovakvi formati su poligon svakome glumcu. Svakog dana ispitujete vlastite granice. Jako puno strpljenja, razumijevanja, a s druge strane i brzine vam je potrebno ako želite biti dio ovakvih projekata. Kvaliteta glumca ne ovisi o tome gdje glumi. Pa pogledajmo samo koja se velika imena pojavljuju u tv-serijama!“

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Da svoj posao obožava, naša sugovornica ističe i činjenicom kako ne bira televiziju, film ili kazalište. Glumački je posao, smatra, vezan za sve medije, pa se gluma ne dijeli na televiziju i kazalište - samo su drugačije zanatske tehnike. Petra priznaje kako glumci imaju sreću što mogu biti dio i jednog i drugog formata, kada se zasite kazališta (ako je to uopće moguće) uvijek je tu televizija.

Na pitanje kakva bi uloga njoj osobno predstavljala najveći izazov i mašta li o nekoj posebnoj ulogu u svom životu, atraktivna plavuša odgovara:

„Pa, oduvijek sam maštala o nekim akcijskim filmovima. Na Akademiji smo imali predmet Kaskaderstvo u koji sam se zaljubila. Svidjela mi se doza adrenalina koja je potrebna da bi se određena scena odigrala. Voljela bih ispipavati i vlastite granice spretnosti i hrabrosti (neki to nazivaju i ludosti). Da me ne shvatite krivo, nemam namjeru postati ženski Jackie Chan, ali zašto ne isprobati. Bojim se da se takvi filmovi neće tako skoro snimati u Hrvatskoj pa bih mogla više sreće imati negdje u inozemstvu“!

Zanimljivo je kako je Petra zbog svog atraktivnog izgleda često trpjela razne predrasude.

„Predrasuda je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Samo je pitanje koliko ćete se vi opterećivati njima. Ne možete ići kroz život ni sa ugašenim slušnim aparatom, ali znati filtrirati takve stvari je ključ za borbu s tim. Iako, predrasude ne moraju nužno biti loše, one vam ponekad i pomognu da spoznate tko ste i što zapravo želite“.

Svoju zavidnu liniju lijepa glumica duguje i dugogodišnjem bavljenju baletom, za koji trenutno, nažalost, više nema vremena, pa pribjegava nekim drugim "trikovima".

„Nažalost ne plešem više, ali mi je balet dao dobre temelje za ovaj posao. Za početak disciplinu, a uz to dolazi i odgovornost kako prema poslu tako i prema vlastitom tijelu. Dok sam bila mala nisam baš imala vitku liniju, dapače, više sam izgledala kao napuhani balon odjeven u triko. (smijeh) S izlaskom iz puberteta je nekako sve sjelo na svoje mjesto i od tada tako stoji. Ne radim ništa posebno da bi održala liniju, nemam faze dijeta, izgladnjivanja i sl. Jedem normalno, umjesto da negdje idem s autom, prošetam i naravno trudim se da kada me uhvati glad u 11 navečer da ne pojedem ništa, no priznajem - taj dio mi ne polazi baš svaki put za rukom.“

Da je oduvijek bila spremna za predstavu i glumu dokazuje i nekoliko anegdota iz Petrina djetinjstva kada je tvrdila kako prvo želi postati časna sestra, a potom i učiteljica.

„Ha ha ha... Da istina. Kao mala sam se oblačila u časnu sestru, uzela bi neku praznu limenku koja bi glumila mikrofon, otvorila bi molitvenik - mislim od prabake i kod kuće bi se igrala tako. Kasnije sam dobila pravi mikrofon, pa bi susjedi uživali svaki dan kao da je nedjelja. Ne moram ni govoriti kakvi su to bili dani za moje roditelje. Pravu poslasticu sam im pripremila u fazi učiteljice. Srećom ona nije dugo potrajala, jer je jednom prilikom mama došla kući i našla sve ormare ispisane kredom.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Ovih je dana, u pauzama snimanja, Petra uspjela uloviti nekoliko slobodnih dana za odmor u Italiji s dečkom Nikolom Reljićem s kojim je u vezi skoro dvije godine. S obzirom da on živi u Splitu, a glumica je uglavnom zauzeta angažmanima u Zagrebu, otkrila nam je i koja je tajna uspješne veze na daljinu.

„Ljubav je ono što nas povezuje, ali ako nema tolerancije i povjerenja vrlo lako sve propadne. On je od samih početaka znao kakav je moj posao i pristao je na to. Naravno, nije znao što ga zapravo čeka. Trudimo se vidjeti kad god netko od nas dvoje može, jer je i on zbog svog posla često na terenu. Za sada nas u biti daljina spaja- paradoksalno ali istinito. Premda zbog karijere često putuje, čini se kako Petra i privatno voli putovanja, jer fotografije s raznih destinacija rado podijeli i na društvenim mrežama.

„Više ili manje volim putovanja. Jednom sam rekla kada bi postojao neki stroj za teleportaciju zavoljela bi putovanja još i više. Volim doći na neko odredište i uživati, ali imati mene za suputnika nije baš najbolje rješenje“, sa smijeh nam objašnjava.

Zato je idealan scenarij ljetnog odmora za nju da je netko uspava i dovede na odredište na kojem nikada nije ispod 30 stupnjeva. Da se ispred nje nalazi more, a pored mene osoba koju voli i s druge strane neki rashlađeni koktelčić.

„Mislim da ne tražim previše od života. Kada netko napiše takav scenarij za film ja ću vrlo rado igrati u njemu“, sa smijeh nam objašnjava naša sugovornica.

VIDEO Hrvatice vole prirodni look