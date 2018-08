Melania želi razvod, a ovo je razlog zašto ga još nije zatražila

Bivša savjetnica Bijele kuće Omarosa Manigault Newman napisala je knjigu "Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House" u kojoj se dotakla i braka Melanije i Donalda Trumpa.

Kaže kako supruga američkog predsjednika odbrojava svaku minutu do kraja njegovog mandata jer će to za nju značiti i izlazak iz braka u kojem više nema ljubavi. Objasnila je kako Melania ne želi podnijeti zahtjev za razvod dok je Trump na funkciji predsjednika jer strahuje kako bi joj mogao oduzeti vizu za boravak u Americi, a upravo tu vizu joj je navodno sredio sam Trump dok je Melania još bila model i tek se doselila u Ameriku.

Newman kaže kako je Melania u strahu jer zna da bi Trump mogao iskoristiti svoje veze i moć dok je na funkciji i sigurno bi pronašao način kako joj poništiti vizu i tako bi joj se osvetio što ga je ostavila, piše People.

Već dugo se šuška kako su Melania i Donald u braku samo na papiru, a izvori bliski Bijeloj kući tvrde kako par ne spava u istoj sobi i dnevni raspored im je složen tako da se ne susreću u Bijeloj kući tijekom dana, pa čak ni ne ručaju zajedno.

