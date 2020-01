Petra iz Voicea: 'Suprugova smrt u meni je ostavila veliku prazninu, njegovi organi spasili su život trojici ljudi'

Peta emisija HRT-ova showa “The Voice” donijela je nove odlične nastupe mladih glazbenih talenata iz cijele Hrvatske, a posebno je zanimljiv bio nastup 25-godišnje Petre Roško, Splićanke koja je sve dirnula svojim glasom, ali i životnom pričom.

Ta majka petogodišnje djevojčice Karmen prije dvije godine ostala je udovica, a uz posao studira hrvatski jezik i književnost u Mostaru. Petra je izvela klasik grupe Jackson 5 “Who’s Lovin’ You”, a odmah na prve taktove okrenuo joj se Massimo, u čiji je tim na kraju i ušla.

U sebi nosi soul

– Od emitiranja emisije ne prestaju mi stizati čestitke brojnih znanih i neznanih. Moram priznati da mi je to sve malo čudno, još se privikavam, ali bih voljela da tako i ostane – kaže Petra koja priznaje da je izabrala tešku pjesmu, no za nju koja obožava gospel i soul to i nije bilo toliko teško.

– Mislim da će mi biti puno teže u idućoj fazi. Zadovoljna sam nastupom, Massimo je prepoznao tečnost u mojoj izvedbi. To mi je kasnije i rekao, da je to nešto što nosim u sebi. Tremu nisam imala, po prirodi nisam tremaš. Veću tremu imam na usmenom ispitu na fakultetu. Kad sam vidjela da neki ljudi prije mene nisu prošli, počela sam se pitati “što ako...”. No, znala sam da mora biti dobro jer sam sigurna u svoje mogućnosti – kaže Petra, kojoj se život promijenio prije dvije godine i sedam mjeseci kada je njezin tada 23-godišnji suprug Hrvoje poginuo u prometnoj nesreći na izlazu iz Šibenika. Hrvoje je bio kuhar u primoštenskom restoranu “Kamenar”, a predviđali su mu veliku karijeru. No, u jednom danu se sve srušilo. Nakon njegove smrti, obitelj je donirala organe, kojima je spašeno troje ljudi.

Život ne pita, takva je sudbina

– Nije potrebno ni spominjati da je od tada sve teže, ali s time se svi nosimo kao obitelj. Lakše je dok imamo jedni druge. Meni je lakše kad radim. Nisam se preopteretila poslom kako bih pobjegla od stvarnosti, tako sam navikla i pronašla drugu sebe. Činjenica je da mi Hrvoje jako nedostaje i naravno da je ostala praznina koja nikad neće biti popunjena, kako meni tako i mojoj kćeri. Naučili smo se živjeti s time. Život ne pita, sudbina je takva kakva je – kaže Petra.

Njezina kći Karmen najveći joj je navijač, a oduševljeno pratila je i mamin prvi nastup.

– Čim je bila prva najava, rekla sam joj: Zapamti, tu će biti mama, moraš me obvezno gledati! Kada su u najavi emisije bile i njezine fotografije, nije mogla vjerovati da vidi sebe na televiziji. Ona već zna da sam ja pjevačica, već me crta s mikrofonom. I ona ima sluha i ritma, cijela moja obitelj je glazbeno nadarena, tako da ima sve predispozicije da se jednog dana bavi glazbom – kaže Petra, koja je u Mostaru apsolventica na studiju hrvatskog jezika i književnosti.

– U žestokoj sam borbi da to završim. Zbog svojih obveza nisam imala priliku biti redoviti student, pa sam upisala izvanredni studij. Učenje kod kuće dosta mi je veliki zalogaj, no mitsko sam biće koje je uspjelo dogurati do kraja na izvanrednom studiju – kaže Petra koja radi tijekom sezone, no najveća joj je želja baviti se glazbom. U Splitu pjeva i svira u bendu Euforija. Nastupaju već pet godina i povremeno prate Petra Dragojevića.

– “Voice” je odskočna daska za sve mlade koji se žele baviti glazbom u Hrvatskoj. To mi je i bila misao vodilja kad sam se prijavljivala jer ako će ikad biti taj trenutak, to će biti sad. Uživam raditi s Massimom, koji prema nama ima prijateljski pristup. Zna kritizirati kada treba i reći ono što nam želi prenijeti. Uz njega i njegov tim uspjeh je neizbježan. Uostalom, i ovo sad je već veliki uspjeh, a sve dalje je nadograđivanje moje sreće i zadovoljstva. A želja mi je, baš kao i drugim kandidatima, pjevati i u “A-strani”. O tome svi pričamo – zaključila je Petra.