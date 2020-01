Petra (25) oduševila žiri Voicea: Imam dijete, udovica sam i studiram

Mentorima večeras nije bilo lako. U posljednjoj emisiji audicija The Voicea Hrvatska pred njima je bio zadatak da popune svoje timove i izaberu glasove s kojima će već iduće subote kročiti u novu fazu showa – Nokaute.

„Već sam se puno puta okrenuo, već sam pun ko brod“, kazao je Gobac u čijem je timu preostalo samo dva mjesta i to kako je uvodno najavio za dečke jer djevojaka ima već dovoljno. Massimo je pak istaknuo da njemu nedostaju ženski glasovi, a u timu su mu preostala još samo dva slobodna mjesta. Ivan je uvjeren da ima punu ergelu, kako je rekao, opičenih likova pa večeras mora pronaći barem dvoje „normalnih“ za svoj tim. Vanna, u čijem je timu preostalo samo jedno mjesto, zaključila je da njoj baš trebaju neki čudni. Ti mi reci tko je čudan, a ja ću tebi tko je normalan, dobacila je uoči početka emisije Ivanu koji je večeras morao izabrati tri natjecatelja da bi popunio tim.

Prvi je na pozornicu večeras kročio Vinko Ćemeraš (25) iz Čapljine, student informacijskih znanosti. Zagreb mu je životna prilika za uspjeh u glazbi. „Došao sam iz Čapljine da bi svirao na ulici, drugi je to mentalitet, tamo bi ispalo kao da prosim“, kaže Vinko koji je izveo skladbu „Pyro“ Kings of Leon. Već u prvim sekundama izvedbe okrenuo mu se Gobac, do refrena je za okret čekao Ivan, a pred kraj su mu se u dogovoru zajednički okrenuli i Vanna i Massimo. Odličan si, odmah si mi bio dobar, imaš sličnu boju glasa pjevaču Kings of Leon, ali si opet svoj, poručio mu je Gobac. Odabrao si meni dragu pjesmu, a ti si točno na mjestima gdje je trebalo pokazao koliko imaš snage i bio si svoj, kazao je Ivan dodajući da Vinko i Gobac po visini neće stati zajedno u prostoriju za vježbanje. „

Foto: HRT Ali zato bi s Dečakom stao i u najmanju rupicu“, dodao je uz smijeh Gobac. Odličan si bio, rekla je Vanna posebno pohvalivši ustrajno držanje „rašpe“. Tražila ga je da otpjeva još nešto, a Ivan mu je preporučio da si čuva glas za nastavak natjecanja. Imao si puno sreće jer je iza tebe svirala ova ekipa koja je tako dobro odsvirala original, kazao je Massimo i pohvalio i bend. I on je zatražio da Vinko otpjeva uz taj bend ili barem a capella još nešto. I Vinko je otpjevao uz ovacije mentora i publike „Use Somebody“ također King of Leon. Massimo je komentirao kako je neobično da Vinko pjeva tako energičnu skladbu tako mirnim stavom. Oprostite kolega, ali ovo nije Ples sa zvjezdama, dobacio mu je Gobac. Upravo zato jer mu se prvi okrenuo i prepoznao ga, Vinko je izabrao Gobca.

Karla Ban (22) iz Jastrebarskog studira na likovnoj akademiji u Zagrebu. Za sebe kaže da se želi izražavati likovno i glazbeno. Dolazi iz glazbene obitelji, otac joj ima rock bend, a prije nastupa rekao je da će sigurno imati veću tremu od nje. Karla je mentorima izvela „Deeper“ Ella Eyre, a već na samom početku izvedbe okrenuo joj se Ivan i plesom pratio njezino pjevanje. Okrenula se i Vanna. Karla je nakon izvedbe bila oduševljena i priznala da je malo bolesna. Trebam te, baš takvu, poručio je Ivan. Vanna je upozorila da takvih otkačenih Dečak ima već puno. „Ti si drugačija, dosljedna, izabrala si pjesmu koja izražava tvoj stav i tvoj revolt i to duboko poštujem“, kazala je Vanna Karli uz napomenu da odlično pjeva. Ti si cijeli paket i glas i stav, dodala je. „Čuo sam volju i energiju, ali i krivih tonova i zato se nisam okrenuo“, kazao joj je Massimo. Bilo je tih malih pogrešnih tonova, potvrdio je i Gobac dodajući da kad je vidio da su se okrenuli „malečki“ i „gospođa“ on nije imao potrebe da se okrene. Karla se odlučila za tim Ivan, a njezin je mentor bio oduševljen jer je dobio takvu natjecateljicu. „Dajte molim vas, falšala je. To se tak pjeva“, rekao Ivan kolegama mentorima, a Gobac mu dodao da on očito voli te koji falšaju. Ti ćeš ih naučiti kako da falšaju simpatično, dobacio je Gobac.

Foto: HRT

Vjekoslav Vostrel (34) iz Zagreba bavi se glazbom i pjevanjem. Uvijek sam htio biti na sceni, biti popularan i poznat, ali nisam imao hrabrosti, rekao je za sebe Vjekoslav koji je nakon prekida s curom dao otkaz i krenuo na karaoke da se riješi treme. A onda je išao i na dva talent showa, ali i ulogu u rock operi Jesus Christe Superstar. Vjekoslav je za audicijski nastup izabraio „Who Wants to Live Forever“ Queena, a na njegovu se izvedbu nije nitko okrenuo. Malo mi je kraj čudno zazvučao, kao da je netko drugi utrčao, kazao mu je Gobac koji je zamjerio lošije trenutke izvedbe u visokim tonovima. „Boja ti je jako lijepa, ima nešto u tvom glasu što je vrlo mazno, bilo je sitnih grešaka, u jednom trentuku na kraju glas ti je bio van kontrole pa si se gotovo derao“, rekao mu je Massimo. Boju glasa je pohvalila i Vanna, ali je rekla da joj je prema kraju izgledalo kao da sluša neko eksperimentalno pjevanje. Svima je interesantna boja tvojega glasa, izabrao si hrabro izvesti ovu pjesmu, to govori o tebi i sigurno ćemo te vidjeti negdje u budućnosti, dodao je Ivan.

Foto: HRT

Petra Roško (25) kuharica je iz Solina, ali najviše voli glazbu. Udovica je i samohrana majka petogodišnje djevojčice za koju živi. Na Voice gledam kao na neka vrata, kaže Petra koja nastup u showu vidi kao mogućnost. Čim je izišla na pozornicu i započela pjevati „Who's Loving You“ Jackson Five odmah joj se okrenuo Massimo, a u pred kraj izvedbe okrenula se i Vanna. „Morao sam se odmah okrenuti jer si odmah dala do znanja koliko možeš i mislim da bi mogla još mnogo više, ako dođeš u moj tim“, poručio joj je Massimo. Odabrala si uspješnicu za pjevački talent show, kazala joj je Vanna i pohvalila kako je zrelo otpjevala ovu skladbu. Malo je teška ova skladba za vježbati doma, meni je ovo treći puta da ju pjevam, priznala je Petra. Tko radi taj i griješi, a ja sam sada pogriješio, rekao je Gobac. Isto je priznao i Ivan dodajući da mu je drago je Petra ušla u show. Izabrala je nastaviti natjecanje u timu Massimo. Dok je objašnjavala svoj izbor dala je naslutiti da su joj prvi izbor bili Gobac ili Ivan. Mi smo rezerve, komentirali su nakon svega Massimo i Vanna.

Foto: HRT

Domagoj Olujić (28) iz Hlebina u Zagreb je došao zbog benda u kojemu svira. Prethodnik u bendu bio mu je Mahir Kapetanović koji se natjecao u Voiceu u prvoj sezoni i to upravo na nagovor kolega iz benda. Domagoj radi kao medicinski tehničar u saniteskom prijevozu, a i u kombiju piše pjesme jer predan je glazbi koliko god može. Mentorima je izveo „Too Much Love Will Kill You“ grupe Queen i izborio okret Gobca. Drago mi je da si u mojemu timu, poručio mu je njegov mentor koji je pohvalio hrabrost da pjeva Queen. Znaš da je bilo tonova koje nisi dosegnuo, kazao mu je Massimo, a Domagoj je rekao da trenutačno ima probleme s bronhitisom. Vanna ga je zatražila da proba ponovno izvesti taj kraj sada kad nema pritiska, on je pokušao no nije išlo. Gobac je upozoravao mentore da mu ne gnjave natjecatelja i poručio Domagoju da se ništa ne brine da će s njegovim timom rasturiti. Izborom Domagoja, Gobac je popunio sva mjesta u svojemu timu. Kolege mentori su mu čestitali, a on je najavio da će do kraja emisije malo „ubiti oko“ dok si oni izaberu svoje.

Foto: HRT

Matea Ištuk (21) iz Vukovara studentica je, ali radi kao turistički animator za djecu. Pjevanjem se želi baviti cijeli život, a prema riječima njezina oca to je pokazala već od malena. Priznaje da joj je trema najveći problem oduvijek, a nakon djedove smrti odlučila je reći dosta i prijavila se na Voice zbog njega. Izvela je „All I Want“ Codaline, no trema je i ovaj puta presudila. Nitko se nije okrenuo. Ivan je nagovarao Vannu na okret, no nije uspio u tomu. Mi smo zapravo stvarno na mukama, sve više smo puni, zatvaramo svoje timove i odluka je sve teža i teža, radi se o nijansama, rekao joj je Ivan. Vanni se svidjeo početak, a poslije je čula neke limite Mateina glasa i shvatila da u donjem registru nježnog pjevanja je stvarno dobra, a poslije je ostala bez uvjerljivosti. Voice je jako popularan u cijelom svijetu jer je strahovito brutalan jer je i nama teško što se nismo okrenuli, rekao je Massimo. Ti si super otpjevala, ali ja sam pun – nemam više mjesta, rekao je Gobac dodajući da bi joj se sigurno okrenuo da je imao priliku i pozvao ju da se ponovno prijavi.

Foto: HRT

Stela Šmit (21) dolazi iz Kutine i studira na učiteljskom fakultetu. U mjuziklu „Šuma striborova“ dobila je ulogu koja joj je pomogla samopouzdanju. Voljela bi biti rockerica, ali zna da nema rašpu u svojemu glasu i to ne može. Na Voice ju je prijavio dečko koji je otišao studirati u Ameriku. Za svoje predstavljanje na audiciji izabrala je „Seven Nation Army“ The White Stripesa i već u prvim sekundama okrenuli su joj se Massimo i Vanna, a vrlo brzo i Ivan. Bila je oduševljena i poslala im je poljubac s pozornice. Meni je tu sve odgovaralo, točno znam što bih s tobom napravio u smislu glazbe ukoliko budem dovoljno sretan da te dobijem u svoj tim, poručio joj je Massimo. Iskreno sam uživala u tvojem strašno suverenom nastupu, ti jako dobro poznaješ svoj glas, nije bilo napetosti, zaključila je Vanna i zahvalila što je izabrala ovu pjesmu, ali i priznala da ne zna tako uvjerljivo privući kandidate u svoj tim kao što to čini Massimo. I ja sam uživao u tvojem nastupu sve dok nisam shvatio da me moja kolegica Vanna blokirala, poručio je Ivan kazavši da ne zamjera. Teška je sudbina blokiranih, dodao je Gobac. Stela se na kraju odlučila za tim Massimo kao posljednja natjecateljica.

Foto: HRT

Karla Ana Sabljak (19) iz Ogulina planira upisati fakultet i bavi se pjevanjem i to na poticaj djeda s kojim je vozila krumpir i pjevala na prikolici. Tata joj je rocker, a i ona pjeva u bendu i u tomu uživa. Pred nastup je bila u strahu i tremi, ali istaknula je da zna da kad krene glazba kreće njezinih pet minuta. Izvela je „Zombie“ The Cranberriesa, a izborila je okret Ivana koji je cijeli njezin nastup plesao. Na kraju se okrenula i Vanna koju je Massimo poticao na okret. Kakva sjajna izvedba, točno mi takav sjajan ženski glas nedostaje, poručio joj je Ivan dodajući da pri odluci ne zanemari da joj se on prvi okrenuo. Već smo slušali ovu skladbu, ali ovaj tvoj „Zombie“ je bio bolji, kazala je Vanna dodajući da Karla Ana ima nevjerojatno snažan glas i da se nada da poštuje i neki drugi glazbeni žanr. Ako je tako, onda sam ja kandidat za tvoju mentoricu, istaknula je Vanna. I Gobac je pohvalio njezinu izvedbu, a Massimo joj je rekao da je osjetio da je pobijedila tremu kroz pjesmu i zagrizla do kraja. Karla Ana je priznala da nije očekivala ovakav ishod i da je izbor možda bio netko drugi, no na kraju se odlučila za Tim Ivan. Stalno sam čekao takav ženski glas, komentirao je nakon nastupa Ivan u čijemu timu je preostalo još jedno mjesto.

Foto: HRT

Ivan Sever (24) iz Zagreba prvostupnik je agronomskog fakulteta u Zadru. Prijatelji su ga prvi puta čuli kako pjeva na karaokama i šokirali su se kad su čuli da se prijavio na The Voice Hrvatska. Drugi za njega kažu da je tvrdoglav, a sam za sebe kaže da je vrlo emotivan te da je zbog jedne ljubavi čak naučio i grčki. Prije nastupa rekao je da bi birao Vannu jer misli da ona ima isti karakter kao i on. Za svoj audicijski nastup izabrao je „Scars“ James Baya i već u prvim sekundama izborio željeni – Vannin okret. Vanna ga je upitala zašto ju nije gledao u oči do kraja pjesme, a on priznao da je u jednom dijelu bio malo nesiguran pa se koncentrirao da ga izvede najbolje što može. A ja sam mislila da ti se ne sviđam, zaključila je Vanna. Gospođo, pa kome se vi ne sviđate, dobacio je uz smijeh Gobac. Vanna je s Ivanom upotpunila svoj tim.

Foto: HRT

„Mi ćemo tu biti do trećeg mjeseca dok ti ne izabereš, ja sam si ponio i vreću za spavanje i šator“, komentirao je Gobac činjenicu da još jedino u timu Ivan ima jedno mjesto.

Petra Antolić (34) iz Zagreba vokalna je trenerica i skladateljica. Prošle godine se prijavila za The Voice u Britaniji i na kraju odustala zbog treme koja joj je najveći problem u životu. Želim postići to da izađem pred ljude i pjevam normalno bez obzira na tremu, kazala je. Za svoj audicijski nastup izabrala je skladbu „Euphoria“ Loreen. Za vrijeme njezina nastupa Massimo je pokušavao nagovoriti Ivana da se okrene, no nije uspio. Ovo je bilo žestoko, drugačije od očekivanog i da imam mjesta u svojemu timu, sigurno bi se našlo mjesto za tebe, kazao joj je Massimo. Nemoj biti razočarana, poručila joj je Vanna i zamjerila da je u nekim djelovima izvedbe djelovala operetno, što pjesmi nikako ne pristaje. „Dobro je to bilo, u početku je bilo nesigurnosti, prema kraju je bilo sve kako treba, no nije me ta emocija dodirnula, za svoj tim tražim nešto drugo“, poručio joj je na kraju Ivan.

Foto: HRT

Anja Stanić (23) iz Rijeke studentica je arhitekture u Ljubljani. Učila je svirati violu, violinu i klavir, a skriveni talent joj je fućkanje. Pred prvu predaudiciju je plakala. Najavila je da će, ako joj se nitko ne okrene, i opet biti plakanje. Za nastup je izabrala „I Wish“ Stevie Wondera. Uspjela je podići publiku na noge, no ne i pridobiti Ivana za okret. Meni je ovo bilo zabavno, ali ni u jednom trenutku začudno, kazao je Ivan praćen glasnim negodovanjem publike. Meni je bilo lijepo, ali moj tim je pun, kazao je Massimo. „Meni si bila baš dobra i da sam imao mjesta ja bi te uzeo“, poručio je Gobac. Anja se svidjela i Vanni koja je posebno pohvalila njezinu boju glasa. Vanna je na kraju pitala Ivana što mu tu nedostaje. Sve mi je bilo čisto, možda sam i pogriješio, kazao je na kraju Ivan, a Anja je u susretu sa svojom obitelji ispunila obećanje i rasplakala se.

Foto: HRT

Tekma traje dok sudac ne odsvira kraj, naveo je Ivan dodajući da je barem u trećoj sezoni poželio poslušati sve kandidate do kraja.

Pretposljednji je na pozornicu stigao Denis Knežević (23) iz Podravske Slatine. Studira predškolski odgoj u Zagrebu i veseli se budućem zvanju za koje kaže da nema plemenitijeg. Nije tragedija, prošao ne prošao, rekao je uoči nastupa. Možda se sada dogodi idealan spoj, kazala je Vanna Ivanu prije nego je Denis započeo s izvedbom skladbe „Time is Running Out“ Musea. Za vrijeme izvedbe Vanna i Massimo su nagovarali Ivana na okret i na kraju uspjeli, a iskoristili su i priliku da povire izvedbu prije kraja budući da više u izboru ne sudjeluju. Denis je tako postao posljednji član Tima Ivan. „Denis iz Slatine, pa to je blizu Virovitice, a nikad te nisam vidio“, kazao je Ivan i oduševljeno obznanio da je sada njegov savršeno nesavršeni tim pun. Već sam odabir ove pjesme govori kako razmišljaš, pohvalio ga je Ivan. „Ivan Dečak je napunio svoj tim. Ovo je veliki dan za sve nas. Predlažem da ovaj dan proglasimo državnim praznikom“, kazao je Gobac.

Foto: HRT

Mentori su na kraju komentirali kako ima još jedan kandidat koji ne mora pjevati jer su svi timovi popunjeni. Prođeš u Voice i nemaš priliku pjevati, kazala je s tugom Vanna. No, posljednji natjecatelj Ivan Vidović odlučio je ipak revijalno izvesti „Perfect“ Ed Sheerana i to za svoju djevojku Arijanu koja je čak iz Nizozemske došla podržati ga. Arijanu je i upoznao pjevajući tu pjesmu. Publika i mentori ispratili su ga gromoglasnim pljeskom, a Arijana poljupcem zahvalila za izvedbu.

Tako su završile audicije u The Voiceu Hrvatska i poznata su imena 40 natjecatelja koji su samo glasom uspjeli izboriti svoje mjesto i koji će se u sljedećoj fazi – Nokautima – boriti za opstanak u showu i osvajanje titule najljepšeg glasa Hrvatske.