Bivši finalist Supertalenta stigao u 'The Voice' i stavio Vannu 'na led': 'Ovo je moglo biti moje najveće poniženje'

Nakon večerašnje, četvrte epizode The Voicea Hrvatska, pred mentorima je još samo jedna audicijska emisija nakon koje će biti poznati svi timovi koji će nastaviti svoj put u natjecanju za najljepši glas Hrvatske. Komentirajući dosadašnji tijek mentori su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim izborom. „Strašno su male razlike između mnogih kandidata, ali kad netko prebaci tu granicu, onda se svi okrećemo“, kaže Vanna. Massimo je naglasio kako mu se rijetko dogodi da u potpunosti odbija nekog kandidata da uvijek ima neku rezervu. „Meni je to stresno jer to su sve tako simpatična djeca, simpatični ljudi“, dodao je Gobac.

„Za neke sam se borio, neke sam izgubio“, rekao je pak Ivan dodajući da voli nesavršeno savršene natjecatelje jer drugačiji ljudi čine ovaj svijet puno zanimljivijim mjestom za boravak. U uvodu u emisiju s publikom su podijelili neka sjećanja i savjete. Massimo je rekao da se i danas ponekad užasava pozornice i da ponekad ima strah od pozornice kao da na nju izlazi prvi puta. Gobac je pak naveo da se na pozornici uvijek osjeća dobro i da je tamo uvijek dobre volje. Ivanu je pak uspjeh kada uspije pretvoriti svoje osjećaje u pjesmu koja dopre do srca publike. Vanna je navela da se natjecateljima nudi prilika da ostvare svoje snove i naprave ono što su oduvijek željeli. „Prihvatili su to i ostali mentori, a publika u studiju i pred ekranima dobila glazbeni dodatak uoči samog napetog nastavka audicija.

Pred mentore je večeras prva stala Eni Pupić Marijan (22) iz Splita kojoj je glazba kako kaže ušla u život tek prije nekoliko godina. Najveća podrška su joj prijatelji i njezina obitelj i zbog njih je skupila hrabrosti prijaviti se i dospjeti do audicijske emisije u kojoj je izvela „Something's Got A Hold on Me“ Christine Aguilerae. Sve vrijeme mentori su pjevali s Eni. Prvi se okrenuo Gobac, a vrlo brzo i Vanna koja je na kraju poželjela da još jednom svi zajedno otpjevaju refren pjesme kako bi mentori mogli biti prateći vokali. U razgovoru s mentorima Eni je priznala da je odlučila davno da će ako ikada skupi hrabrosti i dođe na audicije pjevati upravo tu pjesmu. Mentori su pohvalili njezin odabir.“ Dogodi se i meni da pogriješim, ovaj puta je tako“, priznao je Ivan pravdajući što se nije okrenuo. No, izrazio je nadu da će Eni možda u dvobojima, kada mentori mogu preuzimati natjecatelje iz drugih timova, postati dio njegove ekipe. „I nama se dogodi, okrenuti smo leđima, pjevamo back vokale, prođe pjesma i ne okrenemo se“, dodao je Massimo. Gobac je upitao Eni voli li Janis Joplin, a nakon što je ona rekla da voli pozvao ju da dođe u njegov tim jer će se dobro zabavljati. Razmisli malo bolje, nemoj donijeti nepromišljenu odluku, poručila joj je Vanna. Mislila sam da ćete mi se svi okrenuti, ali na kraju ću kod Gobca, kazala je Eni.

Veselin Krstovski (33) iz Končanice kod Daruvara bavi se motion capture glumom za igrice i filmove što mu kako kaže omogućuje da se igra. Prije izlaska pred mentore poželio je da rasplamsa glas i na pozornici se igra izvodeći skladbu „The Greatest Show“ Hugh Jackmana. Pred kraj izvedbe Massimo se umalo okrenuo, no nije. Tako je Veselin ostao samo na pokušaju. U razgovoru s mentorima je rekao da obožava filmove, glumu i glazbu. Vanna mu je zamjerila što u refrenu nije dovoljno pjevao već je nastavio pričati, a trebalo je više glasa. U ovoj zemlji ima mjesta za ljude poput tebe s tvojom energijom i pozitivom, dodala je Vanna. Meni je u prvom dijelu nedostajalo drame, kazao je Ivan čestitajući Veselinu na izboru pjesme. Bilo bi bolje da si izabrao neku pjesmu u kojoj potpuno vladaš situacijom, preporučio je Massimo. „Ti si nažalost jedan od onih kojima govorimo kako su bili super, ali nisu prošli. To je kao kad smo mi u studiju, snimamo nešto, trudimo se, a onda tonac kaže, bilo je odlično, a sad snimamo ponovno“, kazao mu je Gobac i pozvao ga da se prijavi ponovno i da ne odustane.

Adriana Vidović (24) iz Splita studira zrakoplovno inžinjerstvo u Zagrebu. Bila je dobar matematičar, a voli i pjesmu. Moja je formula dobar glas, plus zabava, minus trema, kroz okret mentora, jednako ja sretna, kazala je Adriana i mentorima se predstavila izvodeći skladbu „Creep“ Radioheada. U prvim sekundama okrenuo joj se oduševljeni Ivan, a vrlo brzo i Gobac. Posljednje sekunde za okret čekali su Vanna i Massimo. Adriana je tako dobila sva četiri mentorska okreta. „Imaš i ime za scenu, samo ti pravi tim treba“, poručio joj je Ivan. Publika je skandirala Vannino ime, a Vanna i preporučila Adriani da posluša publiku i dođe u njezin tim. Meni se sviđa tvoja izvedba, a ono kad si krenula u neslućene visine vidio sam milijune dolara, kazao joj je Gobac pozivajući ju pak da dođe u njegov tim.

Foto: Dario Njavro/HRT

Njezinu hrabrost izborom pjesme pohvalio je i Massimo kazavši da on ne bi imao hrabrosti za ovu stvar. Nikad nisam imala težu odluku, kazala je Adriana promišljajući koga izabrati. Da joj pomogne Gobac joj je rekao da je njegov dida sa Šolte. Svi ste mi dragi, ali na kraju idem gospodinu Massimu, rekla je Adriana i tako donijela odluku o svojem nastavku puta kroz The Voice Hrvatska. Mentori su bili prilično zavidni Massimu na natjecateljici, jer, kako je rekao Ivan – bio je ovo „massimalan zgoditak“. Za utjehu su Ivanu zapjevali Gopčevu „Sve će biti u redu“.

Student glazbene akademije Ivo Kralj (22) iz Solina na Voice se prijavio na nagovor prijatelja. Uglavnom svira po sluhu, a najbolje mu je kad osjeti jednu osobu u publici koja ga promatra i koja razumije to što radi. Mentorima se predstavio izvodeći „Pelin i med“ Dina Dvornika. Svidjeo se Massimu koji mu se pred kraj izvedbe i okrenuo. Kod predstavljanja je Massimo razumio da je pred njim Igor iz Slovenije, a ne Ivo iz Solina, pa mu odmah dao preporuku da poradi na dikciji. „Okrenuo sam se jer je pjesma tekla, teška je za intonaciju, i u toj situaciji dok ti se nitko ne okreće, krenuo si improvizirati i boriti se za svoju poziciju“, pohvalio je Massimo i poželio mu dobrodošlicu u tim. Imaš lijep glas, ali mi je za ovu izvedbu nedostajalo nešto prljavoga što nisam čula, kazala je Vanna. To je pjesma našega Dina, koju je napisao moj producent Skansi i znam sve o njoj, a u tvojoj izvedbi mi je nedostajalo snage, ocijenio je Gobac i poželio mu sreću u daljnjem natjecanju. Do dolaska sljedećeg natjecatelja mentori su se zabavili činjenicom da je Massimo čuo da je Ivo Slovenac pa su razgovarajući na slovenskom izazvali smijeh u studiju.

Bivša Miss Hrvatske Angelica Zacchigna (25) studira pjevanje na glazbenoj akademiji u Trstu. Voli pjevati i plesati, a pjeva zbog djeda za kojega kaže da je legenda. Ne znam kako bi se izrazila riječima, ali pjesmom i glazbom znam, kaže za sebe Angelica koja je za audicijski nastup izabrala pjesmu „What's Up“ skupine 4 Non Blondes. Pred kraj izvedbe okrenuo se Massimo, a posljednje sekunde pričekali su Vanna i Ivan. S ovim iskustvom ću naučiti jako puno, kazala je nakon izvedbe Angelica koja je očekivala da će se zbog izbora pjesme okrenuti Gobac koji se jedini nije okrenuo. „Promašio sam, ali ću se iskupiti jednom istarskom poslije“, priznao je Gobac.

Foto: Dario Njavro/HRT

Mislim da možeš izvesti sve što poželiš, rekao joj je Ivan i pozvao ju da dođe u njegov tim. Ja volim kad žena ima snagu u glasu, a ti si na najvišim dijelovima bila impresivno točna i uvjerljiva, kazala joj je Vanna. Angelica je bila zbunjena i nije se mogla odlučiti. Pitala je za pomoć pratnju, Gobac joj je pokušao pomoći. Razmišljala je i na kraju odlučila poslušati pratnju i pridružila se timu Vanna, a njezina joj je mentorica kao prvi savjet rekla da ne smije biti tako neodlučna.

Lidija Lapić (28) ekonomistica je iz Slunja kao malena nije otišla na Turbo Limach Show pa je večerašnjim nastupom to odlučila nadoknaditi. Prijavila se u posljednjim trenucima prijava za show. Za audiciju je izabrala skladbu „Zemlja i istina“ Doris Dragović. Za vrijeme izvedbe Ivan je ocijenio da mu se čini kao da pjeva pod ručnom kočnicom, Vanni se činilo sve korektnim, no nije se okrenula. Massimo je u jednom trenutku gotovo pritisnuo crvenu gljivu, no nije. „Publika je u pravu, stvarno ne znam zašto se nisam okrenuo“, kazao je Massimo, a publika je negodovala zbog toga što se mentori nisu okrenuli. Čuje se sigurnost, imaš lijepu boju glasa, ali je nedostajalo doziranja, kazala joj je Vanna i zamolila ju da nastavi s glazbom. Lidija je rekla da je zadovoljna jer je uopće imala priliku nastupati s ovakvim bendom i upoznati i družiti se s mentorima. Sad razmišljamo o svemu, svakom detalju i onda nadrljaju ovakvi talenti, rekao je nakon Lidijina nastupa Massimo kazavši da u ovoj fazi showa više nije lako.

Andrea Sentić (25) dolazi iz Neuma, a živi u Splitu gdje studira fiziku i matematiku, ali i radi s ocem - pjeva u restoranima. Čim su krenuli prvi akordi skladbe „The Show Must Go On“ Queena Vanna je upitala je li moguće da se netko usudio izvoditi tu skladbu. Prvi se okrenuo Gobac, a u posljednjim sekundama učinili su to i Vanna i Massimo. Nije lako Fredija pjevati, učinila si to na svoj način, ali bilo je super, jako sam zadovoljan, kazao je Gobac dodajući da je njezina energija jako dobra. „Dugo sam čekala da se okrenem, stalno slušala neke sitnice, a onda zamislila sebe da prvi puta u Voiceu pjevam ovu stvar i ne bi bila ni sluga tvojoj izvedbi“, rekla joj je Vanna i ispričala što se nije okrenula ranije. Nije lako stati pred nas četvoro, koliko god bila dobra atmosfera, potvrdio je Massimo. Ivan ju je upitao tko je s njom došao, je li dečko s njom, a ona je ponosno objavila da je s njom zaručnik i da se udaje za pet dana. Mentori su zaručnika pozvali na pozornicu. Kao crna ovca, kao jedini mentor koji se nije okrenuo Ivan je Andrei otpjevao stih legendarne pjesme Miše Kovača „Na tvojoj ruci prsten“. A svoju je punk-rock verziju iste skladbe izveo Gobac uz smijeh i oduševljenje „mladenaca“, ali i cijeloga studija. Andrea je prvo tražila pomoć, a nakon što joj je Gobac preporučio da se opusti i da on ima već dva mikrofona, ona mu je pridružila i svoj treći i postala dijelom Tima Gobac. „Ja sam odlučio skupiti maksimalan broj ljudi, sanjao sam broj 86, sad bum krečil i trebam ljude. Kažeš mu ono ne pjevaš baš najbolje, al' odlično krečiš kod Gobca i pobjediš“, kazao je kroz smijeh Gobac u čijemu je timu preostalo još samo dva mjesta.



Kristian Marolt (25 ) iz Donje Bistre trenutno radi kao konobar u Rovinju. Pjeva, ali najčešće radi prijevode pjesama na hrvatski ili pak na engleski. Nakon majčine smrti jako se zbližio s ocem koji vjeruje da će Kiki uspjeti u životu. Uoči nastupa rekao je da bi volio odabrati Gobca. No, na njegovu englesku verziju skladbe „Ako te pitaju“ Petra Graše okrenula se samo Vanna koja se oduševila kad je ugledala Kristiana. Možda mi je promaknulo, ali sumnjam, dosada nisam čula englesku verziju ove pjesme, kazala je Vanna, a Kristian je naveo da je ovu verziju on napravio. Kad ti se Vanna okrenula odmah si zapjevao na hrvatskom jer znaš da ona ne voli kad se pjeva na engleskom, kazao mu je Ivan. Malo te pojela trema, kazala mu je Vanna, a on je dodao da to možda čak nije ni trema već činjenica da treba ispoštovati to što je na ovoj pozornici. Massimo je objasnio da u tom engleskom nikako nije osjetio Grašu, te pozvao Kristiana da se ozbiljnije pozabavi tekstom da ne bude prvoloptaški. „Ja kad sam čul' pomislil' sam kak je Grašo skinul' ovu englesku stvar, čak i tekst, kad ono moj sused preveo Grašu“, dodao je Gobac kroz smijeh i čestitao Kristijanu na odličnoj mentorici.

Dok su čekali sljedećeg natjecatelja Massimo i Gobac su objavili da se znaju od 1981. godine, od osnutka Psihomodo Popa. Ivan se prisjetio da je u glazbu krenuo kad je imao 15 godina i da je tada htio svirati pjesmu Psihomodo Popa „Kad si imao 16“, a bubnjar nije dopustio jer nije imao dovoljno godina. Mentori su ga nagovorili da ju izvede večeras. Uz ples i pjesmu publike u studiju, Ivanu su pomogli i Massimo i Gobac da ispuni svoj san s početka karijere.

Ines Nožica (27) iz Pule za sebe kaže da voli živjeti na dva kolosijeka. Išla je u dva vrtića, dvije škole, studira dva fakulteta. No, kaže da je glazba njezina psihoterapija. Uvijek se skrivala u ulozi back vokala, a večerašnjim nastupom u The Voiceu odlučila je to prekinuti i izići sama na pozornicu. Izvela je „Ain't No Mountain High Enough“ Marvin Gayea. U doslovno posljednjoj sekundi okrenuo se Ivan, a Ines je od pozitivnog šoka zaboravila koliko ima godina. „Stalno sam tražio neke nedostatke, nije ih bilo, nisam imao srca ne okrenuti se tebi i drago mi je da se ne moram boriti ni s kim za tebe. „Nisi se štedila, ali kad te usporedim s glasovima koje već imam u svojemu timu one su mi bile malo veće lavice, više su se borile“, rekla joj je Vanna. „Ja sam se spasio kad sam vidjeo da se Dečak okrenuo, bila si dobra, odlično si intonirala, je li te trema oprala, upitao ju je Gobac, a Ines potvrdila da jest što on, kako je rekao uopće nije primijetio.

Foto: Dario Njavro/HRT

Filip Rudan (20), student iz Zagreba pjeva i pleše hip hop, a publika ga pamti i po nastupu u prošlogodišnjem Supertalentu. Piše balade, a na to ga, kaže, potiče ljubav. Uoči nastupa izjavio je da se u budućnosti vidi na Eurosongu i da se nada da će mu se okrenuti barem jedan mentor. U večerašnjoj emisiji Filip je izveo „Someone You Loved“ Lewis Capaldija. Udarcem nogom u crvenu gljivu prvi je svoj stolac okrenuo Ivan, a potom i Vanna. U posljednjoj sekundi okrenuo se i Massimo što se Ivanu nije osobito svidjelo. „Ja sam tu jedino žensko i već sam se javila nekim muškim kandidatima i većina me odbila. Malo mi je ispod časti žicati te da uđeš u moj tim, ali ovo govorim možda zadnji put u showu, ali izaberi mene“, kazala mu je Vanna. Bio si sjajan, najbolji danas, rekao je Ivan navodeći da je Filipova izvedba bila čarobna. „Aljoša i Tonka iz mojega tima će te obožavati, i već danas će ti početi pisati novi album, dođi u moj tim, trebamo te“, nagovarao ga je Ivan. I Massimo je kazao da je Filip bio odličan no da mu se čini da će Filip sigurno birati između Vanne i Ivana. Gobac je za sebe rekao da je crna ovca u familiji jer se nije okrenuo, ali da bi volio vidjeti kako će ga Ivan moliti da uđe u njegov tim. Ivan je i teatralnim izlaskom iz stolca i naklonom molio Filipa da uđe u njegov tim, no Filip se odlučio za Vannu na nagovor svoje pratnje. Ivan je zaključio da nije fer da obitelj nagovara natjecatelje. Da se ovo nije dogodilo, ovo bi bilo moje najveće poniženje, uz smijeh je dodala Vanna koja Filipovim ulaskom u timu ima još samo jedno slobodno mjesto.

Foto: Dario Njavro/HRT

Arian Krašna (21) je iz Postojne, ali kaže da na Voiceu predstavlja Umag. Od vrtića pjeva, krajem osnovne je pjevao metal glazbu, a onda ga je tata uzeo u svoj bend i pjevao je s njima po terasama. Dolazi iz glazbene obitelji, a svoju je suprugu upoznao na audiciji za jedan zbor u kojemu oboje pjevaju. Na pozornici mogu biti ja i trudit ću se da ne zapjevam falš, kazao je Arian prije izvedbe skladbe „Holding Back the Years“ Simple Reda. Iako su mentori pjevali uz njega, komentirali su da im je izvedba preravna i na kraju mu se nitko nije okrenuo. Vanna ga je upitala kako to da je odabrao tu pjesmu jer je ta pjesma prekrasna zamka u koju se lako zapadne pa može zvučati monotono. „Kada dolaziš predstaviti tu pjesmu moraš joj dodati ne samo svoju boju već i svoje tonove“, preporučio mu je Massimo. Ivan je kazao da mu je bilo kao da se vozi autocestom, onako malo dosadno. Ja sam odrastao na Ramonesima i imam problem sa Simple Redom, kazao mu je na kraju Gobac. „Ovo je za mene jedno od najboljih iskustava ikada i hvala vam za to što sam ovdje“, kazao je na kraju Arian. Mentorima se svidjela njegova reakcija i način na koji je primio kritiku. Još jedino što mogu reći je sljedeći, dodao je Gobac, a kolege su ga upozorile da nema više natjecatelja večeras.

Iz četvrte emisije Vanna izlazi s čak 9 natjecatelja i ima samo još jedno slobodno mjesto koje će popuniti sljedeće subote. Gobac i Massimo imaju po osmoro natjecatelja u timovima, dok je u Ivanovom timu njih sedam što znači da će Ivan u sljedećoj emisiji morati izabrati troje natjecatelja.