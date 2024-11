Petar napustio natjecanje nakon napetog stres testa: 'Mislim da moje jelo nije zaslužilo baš tolike kritike'

ŽIVOT NA VAGI

Edin komentar Davorku doveo do suza: 'Ti si moja najveća nagrada'

Alina je otkrila da se vidi kao pobjednica zbog svog načina razmišljanja. „Često znam napraviti neku glupost, ali nakon svake takve situacije, dignem glavu gore i idem naprijed“, rekla je i dodala kako nju spašavaju čvrstoća i hrabrost. Na kraju su svi dobro odradili trening, no Tonka je ostala s Mirnom još malo voziti bicikl, a i Mateo je ostao odraditi ono što ti je zacrtao. „Prvenstveno sam to sebi obećao, drugo sam obećao treneru, obećao sam svom ćaći da ćemo zajedno doći do finala i za njega ću doći do finala“, ponovio je Mateo.