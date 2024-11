Hana Huljić oglasila se prvi put nakon rođenja sina: 'Osjećam se ispunjeno, a Alba je lijepo prihvatila brata'

Posljednjeg dana listopada Hana Huljić i Petar Grašo na svijet su dočekali svoje drugo dijete, sinčića Tonija. Splitski glazbenici već imaju dvogodišnju kćerkicu Albu, a sada su dobili i dječaka. Petar se već oglasio za domaće medije i otkrio kako u bračnom domu sve ide po planu te da je malena Alba s oduševljenjem dočekala brata, a sada je svoje prve dojmove podijelila i njegova supruga Hana.

- Osjećam se malo umorno i puno ispunjeno. Baš kao i svaka majka - započela je svoj razgovor za Net.hr kći Tončija Huljića i potvrdila Grašine riječi o odnosu njihove kćerkice i novopečenog brata: - Alba je svjesna i jako je nježna i moram reći da ga je baš lijepo prihvatila - kaže ponosna majka. Hana je pritom priznala i kako se ne ubraja u skupinu majki koje inzistiraju da same mogu brinuti o djeci. Ona se samohranim roditeljima divi, ali sama ne oklijeva zatražiti pomoć.

- Nemam ništa pod kontrolom i naravno da svaka pomoć uvijek dobro dođe. Moj stav je da uopće ne treba zazirati od pomoći pogotovo kada su djeca tako malena, divim se svim ženama i muškarcima koji nemaju pomoć. Kada sam prvi put rodila tada sam rekla - svaka čast svim samohranim roditeljima, doista ne znam kako sve uspijevaju - zaključila je pjevačica svoj prvi intervju nakon rođenja sina.

Podsjetimo, Hana i Petar drugo dijete dobili su krajem listopada. Dječak kojem su dali ime Toni na svijet je stigao carskim rezom. Porod je prošao u najboljem redu, Hana se osjeća dobro, a ime su mu dali po pjevačevu pokojnom djedu. Supružnici su inače u srpnju 2022. godine dobili i kćer Albu, a da je Hana Huljić po drugi put trudna otkrio je nedavno sam Petar.

Par se inače vjenčao u veljači 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu, a prilikom izlaska iz crkve, Grašo je izjavio: "Osjećam se kao muž!" Hanin otac Tonči Huljić komentirao je da se on osjeća ‘kao punac‘. Zavjete su izrekli pred svojim kumovima, Hani je to pjevačica Domenica Žuvela, a Petru su to Dino Rađa, slovenski chef i ugostitelj Tomaž Kavčič i prijatelj iz djetinjstva, Šime. Nakon crkve, svadbeno slavlje nastavljeno je u restoranu Adriatic Grašo. Hana je njihovo prvo dijete, kćer Albu, rodila u srpnju 2022. godine. Sredinom godine je otkrila kako je Alba u njihove živote unijela pregršt radosti.

"Uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život", izjavila je tada za InMagazin. U istoj je emisiji rekla kako će Alba zasigurno biti presretna kada upozna brata iako trenutno "baš ne doživljava maminu trudnoću i vijest da joj stiže pojačanje". "Ali uskoro... Ne zna što je čeka", dodala je kroz smijeh.

