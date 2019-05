Pamela Anderson: 'U Hrvatskoj je vijest da milijune evakuiraju...'

U posljednje vrijeme bivša Playboyeva zečica Pamela Anderson osjeća se politički angažirano, a to se može vidjeti na njezinom Twitteru gdje svakodnevno proziva Trumpovu politiku, upozorava na klimatske promjene i osvrće se na medije.

Tako je između ostalog 'tvitnula' kako njezin prijatelj u Hrvatskoj gleda vijesti koje svjedoče o evakuaciji milijun ljudi, a razlog tomu je ciklon u Indiji, za kojeg Pamela smatra da je posljedica klimatskih promjena.

My friend is Watching Croatian news just now - images of 1 million people evacuated because of climate change ...

Mnogi isprva nisu razumjeli radi li se o evakuaciji milijun ljudi u Hrvatskoj, pa je naknadnom objavom Pamela rekla da se radi o Indiji, odnosno da hrvatske vijesti prenose što se događa u Indiji koja je pogođena ciklonom Fani, a da američke vijesti to ne pokrivaju.

Neki su joj uzvratili komentarima poput 'Lažljivice', 'Nisi baš pametna', 'Nije klimatska promjena već ciklon i događa se svake godine'...

Ona je pak to usporedila s onime što gleda na američkim vijestima, aludirajući da ne vidi tamo išta vezano uz stanje u Indiji.

Î’m watching American news complaining about how to pay for The Green New Deal.

Another reason to support.

How isn't the money there?