Ovo im neće zaboraviti! Meghan i Harry uspjeli su naljutiti najsrdačnije ljude na svijetu

Za vrijeme dvomjesečnog boravka u Kanadi tijekom Megxita, fizičko osiguranje koje im je pružila Kraljevska kanadska konjička policija Princu Harryu i Meghan Markle tamošnje je porezne obveznike koštalo preko 270 tisuća kuna, odnosno oko 41.500 američkih dolara ili 56 tisuća kanadskih dolara, izvještava Federacija kanadskih poreznih obveznika.

Ipak, konačni izračun troškova sigurno je veći, jer u prvom izvještaju nisu obuhvaćene plaće, već samo troškovi putovanja, prehrane i smještaja.

- Zbog sigurnosnih razloga i zaštite naših operacija, nećemo objaviti troškove plaća - rekli su Federaciji. U izvještaju je posebno istaknut dio kada je par živio u luksuznom zdanju na otoku Vancouver netom nakon što su obznanili da napuštaju kraljevsku obitelj i dužnosti. Iako su zapisnici o troškovima vođeni do sredine siječnja, a par se otisnuo u život u Sjedinjenim Američkim Državama tek u kasnom ožujku, ne postoje dodatne informacije o troškovima u periodu koji nije obuhvaćen.

Bivši vojvoda i vojvotkinja od Sussexa Harry i Meghan nisu uspjeli izbjeći ni osuđujuće reakcije tamošnje javnosti pa je tako više od 80 tisuća Kanađana potpisalo peticiju protiv plaćanja njihovih troškova s novcem poreznih obveznika.

- Ponosni smo što smo pružili glas velikom broju Kanađana koji smatraju da je sudjelovanje u troškovima života Sussexovaca van svake mjere - rekao je Aaron Wudrick, direktor grupe poreznih obveznika za tamošnje medije.

Podsjetimo, uskoro će se na policama svih knjižara svijeta naći nova knjiga autora Carolyn Durand i Omid Scobie pod imenom "Potraga za slobodom" koja izlazi početkom kolovoza trebala bi pratiti romansu Meghan Markle i princa Harryja od samog početka, te donijeti javnosti još uvijek nepoznate detalje, kao i njihovu stranu priče oko Megxita - napuštanja kraljevske obitelji. Kako se datum izlaska sve više bliži, poneki detalji pronalaze svoj put prema javnosti i prije cjelokupne knjige. Tako je sad otkriveno da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa razgovarali o cijelom Megxitu prije nego što su se vjenčali, jer je Harry bio "duboko nesretan već dugo".

Princ Harry (35) i Meghan Markle (38) trenutno žive u dvorcu Tylera Perryja u vrijednosti od 18 milijuna dolara, a par se još u ožujku povukao s kraljevskih dužnosti. Izvori su sada otkrili kako je biografija koja izlazi 11. kolovoza, dogovorena kako bi "istražila put para do njihove odluke". "Sjeme Megxita je posijano prije nego što su se i vjenčali. Istina je da je Harry dugo bio duboko nesretan", rekao je izvor za američki The Sun. "I on i Meghan otvoreno su razgovarali o tome da idu u drugom smjeru puno prije nego što su se vjenčali", nastavio je. Dodali su da će biografija jasno objasniti kako je izbor za odstupanje s kraljevskih družnosti "daleko od brzog zaključka". Koautor Omid Scobie, koji je pratio princa Harryja i Meghan Markle na raznim kraljevskim turnejama, nedavno je za podcast The Heir Pod rekao da je priča sadržavala komplikacije koje čak ni oni nisu očekivali.

"Ovaj projekt započeo je prije otprilike dvije godine, a došlo je do preokreta koje nitko nije očekivao", rekao je. "Ne mislim ni da su Harry i Meghan, koji su se i sami borili sa stvarnošću situacije, očekivali da će se stvari odvijati onako kako su odvijale", rekao je objašnjavajući da biografija istinito govori o njihovoj priči. "Bio sam na toliko angažmana i oko njih, koliko god je to moguće, i razgovarao sam s mnogo ljudi u njihovom životu, tako da nijedan kamen nije ostavljen bez promjene. Vidio sam kako par ostaje vjeran vlastitim uvjerenjima i snažno se suočava s nevoljama koje su se javno odigravale u medijima", pričao je novinar.

Njih dvoje su od travnja ove godine službeno odstupili sa svih svojih kraljevskih dužnosti i preselili se sa sinom u Ameriku, a prije preseljenja, kako su pisali britanski mediji, dali su intervjue autorima ove knjige.

