Naša bivša voditeljica oplela po Škorinim glasačima nakon što se susrela s jednim

Za dom - ovinski pokret glasujmo - stajalo je na napisu kojeg si je jedan stariji gospodin zalijepio na leđa, a bivša voditeljica Nikolina Pišek Ristović fotografirala ga je u zagrebačkom kvartu Savica komentirajući kako "Revnosni građanin ništa ne prepušta slučaju". Istog je gospodina, naime, Nikolina snimila uoči predsjedničkih izbora 2019. godine kada je nosio natpis "Za Miroslava spremni", a koji aludira na ustaški pozdrav.

Tada bivša voditeljica nije otkrila za koga će glasovati, ali je dala naslutiti što misli o pjevaču i političaru Miroslavu Škori te njegovim glasačima, a čini se da novi susret s istim gospodinom u njoj izaziva posebnu reakciju.

- Strpljen, spašen? Revnosni građanin ništa ne prepušta slučaju - napisala je uz fotografiju te podsjetila kako je izgledao njihov susret 2019. godine.

Foto: Instagram

Nedavno se odmarala u Splitu i nizom fotografija izazvala val komplimenata na račun svog izgleda, a pratiteljima je za oko zapao i modni detalj od 2500 kuna, odnosno tenisice brenda Stella McCartney. Nakon nedavne rasprave o cijepljenju koju je izazvao Tony Cetinski svojim obraćanjem uživo svim pratiteljima, voditeljica je reagirala.

- Jedina stvar koje se moramo bojati je strah sam. "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Ovo je rekla jedna Nobelovka. Dvostruka. Odazivala se na ime Marie Curie. Vjerojatno bi u današnje vrijeme bila kamenovana zbog svojih dostignuća. Nema veze što bi bez nje oboljeli od karcinoma mogli odmah zatražiti posljednju pomast, a ako slomite nogu bilo bi vam vjerojatno savjetovano da je odrežete da vam ne smeta. Ljudi, informirajte se. Živimo duže i kvalitetnije nego ikada u povijesti. A to nije zasluga molitve kao takve. Ili barem ne samo nje... – poručila je Pišek i dodala hashtag #antivaccersgettothebackoftheline.

Inače, Nikolina živi na relaciji Zagreb - Beograd i prošle godine je proslavila šestu godišnjicu braka sa suprugom, srpskim povjesničarom umjetnosti i kolekcionarom umjetnina Vidojem Ristovićem (40).

