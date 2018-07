Ove jeseni dobit ćemo prvog transeksualnog superheroja

Posljednjih godina sve su popularnije serije i filmovi o superherojima, a jedna od njih je i Supergirl, čija četvrta sezona kreće ove jeseni. Ova će serija u četvrtoj sezoni ući u povijest po tome što će jedan od superheroja biti transeksualac. Niu Nal igrat će Nicole Maines (20), glumica koja je i sama transeksualna osoba. Rođena je kao Wyatt, aprije tri godine promijenila je spol i sada se zove Nicole.

- Već s tri godine znala sam da nešto nije u redu. Osjećala sam da sam djevojčica, a bila sam u tijelu muškarca – kazala je Nicole koja ima i jednojajčanig brata blizanca.

Govoreći na ovogodišnjem Comic-Conu u San Diegu Nicole je kazala kako "puno TV serija ubacuje transeksualne likove zato jer je to trenutačno jako važna tema za društvo".

Nia Nal, u seriji poznata kao Sanjar, zamijenit će tako lik Nure Nal, koja je u DC stripu bila djevojka koja može vidjeti budućnost, i ima visoki kvocijent inteligencije.

- Kada su se na malim ekranima sredinom 90-ih prvi put pojavile transesksualne osobe, to su obično bili likovi koji su ovisnici o drogama ili muške prostitutke obučene u žensku odjeću. To je nanijelo puno štete transeksualnj zajednici, jer u ljudi bili uvjereni da su sve to muškarci koji se oblače u žensku odjeću – kazala je Nicole u nedavnom intervjuu.

