Tvorci popularne serije optuženi za plagijat

Braća Matt i Ross Duffer doživjeli su svjetski uspjeh sa svojom serijom "Stranger Things", čije smo dvije sezone gledali na Netflixu. No, ovih se dana suočavaju s tužbom za plagijat. Naime, filmaš Charlie Kessler optužio ih je da su ukrali ideju iz njegovog kratkog filma "Montauk" iz 2011. Radnja ovog filma bazira se na konspiraciji američke vlade u malom mjestu u državi u New York, nakon što misteriozno nestane dječak.

Kessler tvrdi kako je radnja filma predstavljena braći Duffer nekoliko godina prije nego se serija počela snimati, piše Sky.

Njegov je film dobio nagradu na Hamptons festivalu, a braća Duffer vidjela su ga na Tribeca Film festivalu. Kessler je imao ideju da se iz filma napravi serija "The Montauk Project", no rekli su mu kako od toga neće biti ništa. No, 2015. godine saznao je kako Netflix priprema seriju koju su najavili kao "Montauk", a o radnji je pisalo kako se odvija 80-ih godina u gradiću Montauku, gdje je nestao dječak.

- Dok prijatelji, obitelj i policija tragaju za odgovorima, uvučeni su u nevjerojatni misterij u koji je uključen tajni vladin eksperiment, superpriordna snaga, i čudna djevojčica - pisalo je još u opisu ove serije, uz dodatak kako je "Montauk posveta generaciji odrasloj u 80-ima".

Snimanje serije tada je prebačeno u Georgiu, a radnja se odvijala u izmišljenom gradiću Hawkingu u Indiani, dok je naslov promijenjen u "Stranger Things".

Zanimljivo je da su obje strane rekle kako su inspiraciju pronašle u teorijama zavjere oko kampa Hero u Montauku o kojima se godinama raspravljalo na internetu, a 1992. je napisana i knjiga "Projekt Montauk: Eksperimenti u vremenu".

Kessler u tužbi navodi kako želi "novčanu nagradu i uništenje svih materijala koji su kopirali njegovu ideju". Braća Duffer i Netflix nisu komentirali tužbu. U tijeku je snimanje treće sezone ove hit serije, a nakon uspjeha prethodne dvije glavni glumci dobili su značajna povećanja honorara.