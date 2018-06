Ova scena iz serije 'Seks i grad' bila je toliko odvratna da je nikad nisu prikazali

Dva je desetljeća prošlo od početka prikazivanja kultne serije "Seks i grad", a Mirandu Charlotte, Samanthu i Carrie i danas vole milijun gledatelji širom svijeta, budući da se serija često reprizira na malim ekranima.

Međutim, malo ljudi zna da je jedna scena snimljena i nikada nije prikazana. Autor serije Darren Star otkrio je za Vanity Fair da je jedna scena bila toliko bizarna i odvratna da su čelnici HBO-a odlučili kako je neće prikazati. Kasnije se s tim složila i produkcija serije.

- Scena je trebala biti prikazana u epizodi "Monogamni", u prvoj sezoni. Novi Charlottein dečko Michael tjera na oralni seks, što ona odbija. On joj uzima glavu i gura je prema svom međunožju, a za sve to vrijeme u kadru je i njegov pas. No Charlotte ga optužuje kako je ne voli nego je samo želi iskoristiti i naglo izađe iz sobe. To je bio i kraj scene koju su gledatelji vidjeli u seriji. No, snimili smo još i scenu u kojoj se Charlotte vraća u sobu i vidi kako pas liže Michaelovo međunožje. Ne mogu vjerovati da smo uopće i pomislili to snimiti - rekao je Starr.