Otkriveni detalji koncerta godine: Sheeran bi mogao izaći u hrvatskom dresu, a nastupit će i Dino Jelusić

Manje od 24 sata dijeli nas od velikog spektakla na zagrebačkom hipodromu, gdje će svjetska glazbena senzacija Ed Sheeran nastupiti pred 68 tisuća obožavatelja. Za ovaj događaj traži se karta više i dok je većina fanova već osigurala svoje ulaznice, postoje i oni koji se još uvijek nadaju nabaviti ulaznice po povoljnijim cijenama, izvještava Showbuzz.

Prethodne koncerte u Češkoj i Litvi Irac je otvorio s hitom 'Castle on the Hill', nakon čega su uslijedile 'Blow' i 'Shivers', a za kraj je izveo pjesme 'Shape of You' i 'Bad Habits'. Sutrašnja predgrupa jednom od najpopularnijih svjetskih glazbenika bit će naš mladi roker, Dino Jelusić. Kako kaže, poziv da nastupi kao predizvođač na koncertu godine pozitivno ga je iznenadio: - Prvo sam bio u čudu, nisam računao jer imam sutra nastup u Sinju, ali menadžer je uspio da pomaknemo sat vremena ranije i Sinj sat vremena kasnije.

Hipodrom se otvara od 16 sati, a Jelusićev nastup očekuje se od 18. Dino će izvoditi pjesme s albuma 'Follow the Blind Man' u akustičnoj verziji. Ističe da je tema prisutna: - Svirao sam i pred više ljudi, ali ovo je malo drugačije jer sam pred potpuno nepoznatom publikom tako da, bit ću iskren, malo jesam nervozan - kaže naš izvođač. Nakon njega na pozornicu će stati Callum Scott, a glavni nastup večeri očekuje se od 21 sat.

S obzirom na zgusnuti raspored, Dino ne vjeruje da će upoznati Sheerana: - Ne vjerujem da će Ed tako rano doći na hipodrom jer se oni obično pojave 20 minuta prije koncerta, dođu odsviraju i odu, bila bi mi čast, ali vidjet ćemo - rekao je. Uz izvedbu 26 pjesama, Sheeran je prepoznatljiv po tome što na svojim nastupima često nosi dresove zemalja u kojima nastupa. Preostaje vidjeti hoće li tako biti i u Hrvatskoj.

Podsjetimo, na koncertu se očekuje veliki broj posjetitelja te će zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga biti uspostavljena privremena prometna regulacija i to kako slijedi: Od petka, 9. kolovoza u 19 sati do nedjelje 11. kolovoza u 5 sati bit će zatvoren uži prostor hipodroma i to Antalova od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Obala I. Supeka od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Servisna cesta zapadno od Inine zgrade od Antalove do Avenije Dubrovnik, dio Ulice Damira Tomljanovića Gavrana koji prolazi ispod Mosta slobode.

Za autobuse ZET-a omogućit će se ograničen pristup po Antalovoj ulici, odnosno po Servisnoj cesti uz istočnu ogradu Zagrebačkog velesajma s pristupom iz Avenije Dubrovnik, osim u vremenu potpune zabrane u subotu, 10. kolovoza od 12:00 sati do nedjelje, 11. kolovoza do 1:00 sat, a prema procjeni policije i dulje.

U subotu 10. kolovoza od 7 do 14 sati, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije, moguće je povremeno zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulice Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca. Dodatne pojedinosti možete pročitati OVDJE.

