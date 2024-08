Zbog svog izgleda postao je hit na internetu. Evo zašto je hrvatski vaterpolist osvojio simpatije javnosti

U Parizu se igra olimpijski turnir u vaterpolu, a jednu od glavnih uloga ponovno imaju hrvatski reprezentativci. Posebna uzdanica izbornika Ivice Tucka u borbi za medalje biti će ponajbolji svjetski sidraš, Riječanin Josip Vrlić. Osim svojim igračkim umijećem, ovaj 38-godišnji div pozornost je privukao svojim nesvakidašnjim stasom, pogotovo u kontekstu profesionalnih sportaša. Naime, sa svojom visinom od dva metra i težinom od 135 kilograma Josip je oduševio obožavatelje Olimpijskih igara.

Tome najviše svjedoče objave na društvenim mrežama, odnosno popularnom X-u, na kojem je Vrlić glavna atrakcija. Iako bi netko s površnim razmišljanjem očekivao prevlast podrugljivih komentara na račun jedinstvane tjelesne građe našeg vaterpolista, stvarnost je, srećom, bitno drugačija. Velik broj sportskih entuzijasta pronašla se u situaciji da se može poistovijetiti s profesionalnim sportašem te su oduševljeni da netko s ovakvom konstitucijom može nastupati na ovako prestižnom natjecanju. Objave možete pogledati na poveznicama ispod.

Absolute unit on the Croatian Water Polo squad. This is what elite athletic excellence looks like. pic.twitter.com/pRObFt6xvd