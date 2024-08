Totalna blokada zbog Eda Sheerana: Ceste se zatvaraju već večeras, evo kako doći do Hipodroma

Ovu subotu, 10. kolovoza 2024. godine na Hipodromu se održava koncert glazbene zvijezde Eda Sheerana. Ulazak se za posjetitelje otvara u 16:00 sati dok je početak programa od 17:30 sati. Iz Grada Zagreba poslali su detaljne upute kako stići na koncert, s tim da su svima preporučili prvenstveno korištenje javnog prijevoza do Hipodroma.

Na koncertu se očekuje veliki broj posjetitelja te će zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga biti uspostavljena privremena prometna regulacija i to kako slijedi:

Od petka, 9. kolovoza u 19:00 sati do nedjelje, 11. kolovoza u 05:00 sati bit će zatvoren uži prostor Hipodroma i to Antalova od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Obala I. Supeka od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Servisna cesta zapadno od Inine zgrade od Antalove do Avenije Dubrovnik, dio Ulice Damira Tomljanovića Gavrana koji prolazi ispod Mosta slobode (vidi sliku ispod)

Foto: Grad Zagreb

Za autobuse ZET-a omogućit će se ograničen pristup po Antalovoj ulici, odnosno po Servisnoj cesti uz istočnu ogradu Zagrebačkog velesajma sa pristupom iz Avenije Dubrovnik, osim u vremenu potpune zabrane u subotu, 10. kolovoza od 12:00 sati do nedjelje, 11. kolovoza do 01:00 sat, a prema procjeni policije i duže;

U subotu, 10. kolovoza od 07:00 do 14:00 sati, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije, moguće je povremeno zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulice Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca.

U subotu, 10. kolovoza od 14:00 sati bit će zatvorene Avenija Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulica Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca. Navedena dionica bit će otvorena u nedjelju, 11. kolovoza u 01:00 sat, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije (vidi sliku ispod).

Foto: Grad Zagreb

Bit će uspostavljena privremena TAXI stajališta na raskrižju Slavonska/Avenija Većeslava Holjevca/Hrvatske bratske zajednice te raskrižju Avenije Dubrovnik/Avenije Većeslava Holjevca. Klamerice za parkiranje bicikala bit će postavljene južno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana uz Aveniju Većeslava Holjevca.

Zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca, od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik, očekuje se od 14 sati, te će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovati izmijenjenom trasom, u oba smjera. Glavni kolodvor - Ulica Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik te dalje redovnim trasama u smjeru zapada ili juga.



U tramvajskom prometu za dolazak u širu zonu Hipodroma mogu se koristiti tramvaji koji se zaustavljaju na stajalištu Sopot i Muzej suvremene umjetnosti, a riječ je o linijama 6 (Črnomerec - Sopot) i 7 (Arena Zagreb - Dubrava). Također, prilazni pravac je i stajalište Lisinski, koje koriste tramvaji linja 5 (Prečko - Maksimir) i 13 (Kvaternikov trg - Žitnjak).

Zagrebački električni tramvaj pratit će prometnu potražnju na prilaznim koridorima Hipodromu, uz planirano pojačanje tramvajskog prometa između okretišta Arena Zagreb i Zapruđa (Avenijom Dubrovnik), te od Savskog mosta do Heinzelove (Ulicom grada Vukovara). Kako bi se osigurala što bolja prometna povezanost u smjeru Savske ceste, autobusna linija 607 (Savski most - Sopot), bit će pojačana dodatnim prijevoznim kapacitetima.



Nakon završetka zagrebačkog glazbenog spektakla, očekuje se najveći priljev putnika te će Avenijom Dubrovnik i Ulicom grada Vukovara biti intenziviran tramvajski promet.