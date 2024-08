Popularna Neve vraća se u novu sezonu 'Ljubav je na selu': 'Zvone mi nedostaje, ali život mora ići dalje'

Gledatelji RTL-a ove će jeseni ponovno moći pratiti romantična putovanja farmera u omiljenom showu 'Ljubav je na selu', a već prvi detalji pokazuju da novu, 17. sezonu itekako vrijedi čekati! U show se, naime, vraća i legendarna Neve, koja otkriva što očekuje od novog farmera i zašto se odlučila na ovaj korak nakon smrti supruga Zvone, prenosi 24sata.

Nevenka Petričević (48), javnosti poznatija kao Bekavac, jedno je od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas.

Neve je u showu bila dosad triput, a osim Goranu Žigi, pisala je i farmerima Ivici Stapiću te Draženu Božiću. Ljubavnu sreću u showu nije našla, no nakon sudjelovanja, u Međugorju je upoznala Sinjanina Zvonimira Petričevića za kojeg se i udala 2017. godine, kuma joj je bila Vita Maslačak, također kandidatkinja 'Ljubav je na selu', a dobili su i sina.

Krajem prošle godine, njezin Zvone iznenada je preminuo. Neve je u nekoliko navrata izjavila koliko joj je teško te kako će uspomenu na njega čuvati zauvijek, a najveću podršku pružaju joj prijatelji. - S kumom Vitom Maslačak sam se i čula i vidjela, pružila mi je podršku nakon Zvonine smrti. Sa Žigom nisam više u kontaktu - ističe.

Iako udvarača uvijek ima, Neve kaže kako su rane još uvijek svježe. Ipak, prijavu u novu sezonu 'Ljubav je na selu' vidi kao priliku da svoje srce barem malo proba otvoriti za nove prilike jer samoća joj teško pada. - Odlučila sam se ponovno prijaviti da malo izađem iz kuće, da steknem neko novo iskustvo. Usamljena sam. Jako mi nedostaje Zvone, teško mi je, pogotovo sad u vrijeme oko Sinjske alke. Teško je to, svaki gubitak je težak, a pogotovo kad se to ovako iznenada dogodi. Prijavila sam se da unesem malo veselja u život, život mora ići dalje, treba se nastaviti boriti - priča Neve.

Farmer kojemu je odlučila napisati pismo zaintrigirao ju je, kaže, time što je miran i ozbiljan, a muškarac koji bi je mogao osvojiti trebao bi biti pouzdan i pažljiv. - Muškarac bi se trebao brinuti o meni, da dijelimo sve zajedno, da je romantičan, da skupa izlazimo. Tako nešto bih željela - govori.

Neve itekako dobro zna da su farmeru pisale i druge dame koje će i ona imati prilike upoznati, no nije ju strah. - Mislim da imam konkurenciju u ovoj sezoni. Na farmera kojemu sam ja pisala baš su 'navalile' i ostale djevojke. Neće mu biti lako, nezgodno je to. Ali mogu se nositi s njima! Ako mu se svidim i neće nijednu drugu, onda nema problema. Koliko budem mogla, biti ću iskrena i svoja, mislim da je to najbitnije. Ostalo će gledatelji vidjeti u showu - kaže.

