Ovako je Whitney Houston izgledala kad su je pronašli mrtvu. Nije imala pola zuba i šokirala je svijet

Da je živa, glazbenica svih vremena Whitney Houston danas bi proslavila svoj 61. rođendan. Bila je jedna od najutjecajnijih i najprodavanijih umjetnica svih vremena. Još dok je bila dijete, definitivno je svima bilo jasno kako je riječ o iznimnom talentu. Mnogi su tvrdili kako je njezin glas toliko moćan da je nemoguće prenijeti tu jačinu i izvrsnost preko CD-ova i radija. U samo 48 godina postigla je zadivljujuće rezultate, oborila brojne rekorde prodaje ploča i upisala se u povijest sa svojim bezvremenskim hitovima kao što su "I Will Always Love You", "I Have Nothing", "I Wanna Dance With Somebody", "Run To You", "When You Believe" i mnogi drugi.

Osim toga, jedna je od najnagrađivanijih glazbenica s preko 400 nagrada, uključujući i šest Grammyja, dva Emmyja te 30 nagrada Billboarda... No u duši je nosila težinu, stvari koje su ju gušile pa se okrenula alkoholu i narkoticima, ujedno i glavnim uzrocima njezine smrti. Rođena je u Newarku, odrasla je u glazbenoj obitelji. Majka Cissy Houston bila je poznata gospel i soul pjevačica, a dok joj je kuma bila slavna Aretha Franklin. U ranoj je dobi počela pokazivati ​​očaravajuće pjevačke sposobnosti. Njezina braća, Michael i Gary, također su se bavila glazbom. Kasnije je Michael Houston radio kao prateći vokal za Whitney, dok je Gary bio njen menadžer i prateći vokal tijekom turneja.

Whitney je najprije bila manekenka i pjevačica pratećih vokala. Njezin prvi album, objavljen 1985. godine, doživio je veliki uspjeh i lansirao ju je među zvijezde. S hitovima poput "Saving All My Love for You", "How Will I Know" i "Greatest Love of All", Whitney je brzo postala globalna senzacija. Njezina moćna vokalna izvedba, izuzetna tehnika i emotivna interpretacija učinili su je prepoznatljivom u cijelom svijetu. - Glazba je moj život. Od najranijeg djetinjstva bila sam dio priče u kojoj se zvukom i ritmom raduje ili tuguje, a prvi put kada sam stala na pozornicu znala sam da ću tu ostati do kraja života - kazala je svojevremeno ni ne sluteći koliko je bila u pravu.

Kao jedanaestogodišnjakinja se na nagovor majke počela ozbiljnije baviti glazbom i nastupati kao solistica u baptističkoj crkvi New Hope, gdje je čak naučila svirati i klavir. U to ju je vrijeme jako pogodio razvod roditelja. - Ne volim javno govoriti o razvodu svojih roditelja. - To je njihova stvar koja mi budi sjećanja na nešto ružno. Ostala sam živjeti s majkom, a oca sam povremeno viđala i to mi je jako smetalo jer mi je nedostajala njegova podrška u trenucima kada sam bila na početku karijere - priznala je slavna Houston, a koja je prve veće javne nastupa imala već s četrnaest godina dok je s majkom Cissy pjevala po tamošnjim klubovima.

Foto: AFP/PIXSELL

Paralelno je s grupom Michaela Zagera snimila pjesmu 'Life is Party' na kojoj je bila glavni prateći vokal. Oduševljen njezinim baršunastim glasom, Michael joj je ponudio ugovor prema kojem su trebali zajedno snimati pjesme i nastupati, no Whitneyina majka je to odbila uz obrazloženje da njezino najmlađe dijete prvo mora završiti školu. Iste godine otpjevala je i prateće vokale u pjesmi "I Am Every Woman" koju izvodi Chaka Khan, a kasnije ju je obradila i učinila jednim od najvećih hitova svih vremena.

- Sjećam se da sam bila tužna što mi majka nije odmah dopustila da postanem pjevačica, ali danas sam joj jako zahvalna na tome. Bila sam dijete izgubljeno u vremenu i prostoru, a da nije bilo nje kao moje vodilje kroz taj mrak, brzo bi se ugasila moja zvijezda. Kad bih izašla na pozornicu i počela pjevati, osjećala sam se sigurno, u tim trenucima sam zatvarala oči jer mi je bilo lakše zamisliti da sam doma u svojoj maloj sobi i pjevam samo za baku i mamu - prisjetila se slavna glazbenica.

Foto: ABACA ABACA PRESS/Press Association/PIXSELL

Njezin partner bio je glazbenik Bobby Brown. Dodjela glazbenih nagrada Soul Train bila je prekretnica i konačno se zaljubila u muškarca za kojeg je mislila da će joj donijeti samo dobre trenutke. Nakon tri godine veze, par se vjenčao 18. srpnja 1992., a samo godinu dana kasnije dobili su kćer Bobbi Kristinu Houston Brown. - Kada sam vidjela Bobbyja, imala sam dojam da sam ga čekala cijeli život. Bio je savršen muškarac i rekla bih da je to bila ljubav na prvi pogled. Naše vjenčanje i dan kada smo postali roditelji bili su najljepši trenuci u mom životu. Ni novac, ni slava, ni obožavatelji nisu mogli u meni probuditi onaj osjećaj koji me obuzeo čim je Bobby izgovorio moje ime - govorila je o njemu glazbena diva. Iako je tijekom osamdesetih i ranih devedesetih pokušavala izgraditi imidž dobre djevojke, brak s problematičnim glazbenikom koji je nekoliko mjeseci proveo u zatvoru zbog krađe automobila donio joj je negativan publicitet.

Njezina okolina, ali i obožavatelji diljem svijeta primijetili su veliku promjenu u njezinom ponašanju. Odjednom je postala zvijezda koja više ne poštuje dogovore, kasni na intervjue i počinje patiti od nesanice. Počelo se šuškati da nevjerojatnom brzinom gubi kilograme, optuživali su je i za konzumiranje narkotika, a glavni krivac bio je njezin suprug. - Istina je da sam mršava, ali takva sam oduvijek i mislim da nemam anoreksiju. Mediji stalno citiraju te informacije, samo ne znam kako oni to znaju bolje od mene - kazala je jednom prilikom.

Par koji se u nekoliko navrata i fizički obračunao u javnosti nije prestajao puniti stranice tabloida, a dan kada su u havajskoj zračnoj luci uhvaćeni s određenom količinom marihuane ponovno je otvorio pitanje je li ovisnost o drogama razlog Whitneyinog neodgovornog ponašanja i činjenice da joj je anđeoski glas počeo popuštati. - Ne pušimo crack, on je jeftin. Ako mi se prohtije, u životu sam zaradila toliko novca da si mogu priuštiti isključivo skupe droge. Čak i da je istina, to je samo moja stvar. Sve dok radim svoj posao kako treba, dok sam dobra žena i majka, nitko mi ništa ne može reći - priznala je pjevačica nekoliko dana nakon što je uhvaćena s opijatima.

U kolovozu 2001. Whitney je s izdavačkom kućom Artista potpisala ugovor vrijedan 100 milijuna dolara, najveći u povijesti glazbene industrije. Prema tom ugovoru obvezala se snimiti šest albuma za spomenutu tvrtku. Ubrzo se pojavila na spektakularnom show-programu povodom trideset godina karijere Michaela Jacksona u najgorem izdanju ikada. Cijeli svijet šokirala je mršavošću, a priče da je ovisnica o kokainu ponovno su krenule. Reagirao je i njezin PR tim, tvrdeći da Whitney ima puno obiteljskih problema zbog kojih je izgubila apetit. - Iza mene je grozan period mog života. Otac me tužio za autorska prava i tražio ogroman novac. No, na kraju nije uspio ništa učiniti. Umro je u 81. godini, a smrt je probudila brojna ružna sjećanja u meni. Mislila sam da mu nešto značim, ali on je htio samo moj novac. Sada ga nema, ali mi i dalje jako nedostaje - dodala je.

Osvrnula se i na odnos s Bobbyjem. - Bobi i ja se volimo, ali zbog njegove teške naravi imamo puno problema. Zbog svega toga boli me duša, ali pati i želudac, pa tijelo ne prihvaća hranu. Ako u ovako teškoj situaciji gubim apetit, to ne znači da sam i sama bolesna, nikad si ne bih dopustila da ugrozim svoje zdravlje - govorila je. Sve se rjeđe pojavljivala u javnosti, pateći daleko od znatiželjnih pogleda koje je samo zanimao njen pad. Nekoliko godina samoće i bezbrojni pokušaji spašavanja poljuljane ljubavi dodatno su uništili njezino emocionalno i psihičko stanje. Početkom 2006. godine doživjela je živčani slom i nekoliko dana provela u bolnici. Mediji su pisali da uzrok hospitalizacije nije emocionalna kriza i kraj njezine najveće ljubavi, već liječenje od droga. U rujnu je odlučila podnijeti zahtjev za razvod. U listopadu je sud okončao proces i razveo jedan od najintrigantnijih holivudskih parova, a njihovu kćer Christinu dodijelio majci.

Foto: PA/Pixsell

- Nisam više mogla izdržati pritisak, bilo mi je jako teško. Od mene se uvijek nešto očekivalo, a činjenica da se Bobby i ja više ne volimo samo je pogoršala situaciju. On mi je bio sve, posvetila sam mu cijeli život, a onda sam nakon deset godina shvatila da to više nije obostrano - govorila je. Tad je Bobby bivšoj supruzi zadao posljednji udarac. Tvrdio je da je ona jedini krivac zbog kojeg je, navodno, proživljavao emotivnu krizu i nije se mogao posvetiti poslu, uz molbu da sud donese odluku prema kojoj će ga ona doživotno uzdržavati. Whitney nije mogla podnijeti pokušaj bivše ljubavi da je uništi pa je ponovno doživjela živčani slom, unatoč tome što je sud odbio Bobbyjev zahtjev. Kako bi prebrodila još jednu tešku životnu fazu, pjevačica je krenula s radom na albumu 'I Look to You' kojim je bila iznimno zadovoljna, a veliki povratak na pozornicu bio je najavljen za 2012. godinu.

No nažalost, to se nije dogodilo. Preminula je u dobi od 50 godina, 11. veljače 2012. u Los Angelesu, u hotelu Beverly Hills, gdje je odsjela uoči dodjele Grammyja. Nekoliko dana ranije Whitney je viđena na zabavi koja se održava uoči dodjele prestižnih nagrada. Posljednji javni nastup imala je dan ranije, kada je neočekivano stala na pozornicu i otpjevala dio pjesme "Yes Jesus Loves Me". Pjevačica je konzumirala alkohol ranije te večeri, a potom i lijekove, što ju je uspavalo u kadi i uzrokovalo da se utopi. Njezina publicistica Christine Foster potvrdila je njezinu smrt, koja se dogodila nekoliko sati prije nego što je trebala nastupiti na godišnjoj zabavi Clivea Davisa prije Grammyja. - Mogu potvrditi da je Whitney Houston proglašena mrtvom u 15.55 u hotelu Beverly Hilton. Dojavu smo dobili u 15.43 od osiguranja hotela, a policija je reagirala nekoliko minuta kasnije - poručio je policijski poručnik za američki časopis People. - Netko iz njezine pratnje zatekao ju je u njezinoj sobi kako ne reagira... Nije jasno tko je obavijestio hotelsko osoblje jer ona ima popriličnu pratnju ovdje u hotelu. Pokušali smo je reanimirati, ali bezuspješno - dodao je.

Foto: Crvena zvezda.com / Youtube screenshot

Pokopana je u rodnom Newarku u New Yorku, a komemoracija je održana u crkvi u kojoj je pjevala kao dijete. Njezinu su sprovodu prisustvovali prijatelji i obitelj, a dirljiv govor održao je njezin dugogodišnji prijatelj Kevin Costner. Detalji o obdukciji pop zvijezde pojavili su se 2020. godine i otkriveni su šokantni detalji o Whitneyinom stanju. U trenutku smrti u njezinoj krvi pronađeno je devet različitih vrsta droga, što je šokiralo obitelj.

Pjevačica je zbog konzumiranja kokaina imala problema sa srcem, proširenu arteriju i devijaciju nosa. Na unutarnjoj strani lijevog lakta pronađeni su tragovi uboda iglom, kao i ožiljci ispod grudi uzrokovani implantatima koje je ugradila. Ono što je liječnike koji su radili obdukciju najviše iznenadilo je stanje njenih zuba. Navodno joj je nedostajalo 11 prednjih zubi što je skrivala protezama. Tina Brown, sestra Bobbyja Browna, otkrila je da su pjevačici zbog prekomjernog konzumiranja kokaina ispali zubi. Naime, u dokumentarcu o Whitney pod nazivom 'Mogu li ja biti ja' njezini bliski prijatelji i suradnici iznijeli su dosad nepoznate detalje o njezinu životu. Njezina bliska suradnica, stilistica Elin LaVar, kao i njen tjelohranitelj Kevin Ammons, rekli su da je Whitney Houston bila biseksualka te da je bila u dugoj vezi s asistenticom Robin Crawford.

