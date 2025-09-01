Naši Portali
POGREŠKA

Otkrivena velika tajna mnogima omiljene serije 'Bolji život': O ovome se šutjelo više od 35 godina

01.09.2025.
u 07:00

Uz srpske glumce, u seriji su sudjelovali i neki od najpoznatijih hrvatskih glumaca – Boris Dvornik, Milan Štrljić i Žarko Radić

Prema objavi na popularnoj Facebook stranici Dnevna doza prosječnog advokata, scenarist Siniša Pavić napravio je veliku pravnu pogrešku u kultnoj seriji Bolji život. Naime, u seriji Gigina sestra ostavlja oporuku u kojoj kao nasljednike imenuje njegovu djecu – Violetu, Guzu i Slobodana – ali uz stroge uvjete: Violeta se mora udati, Guza pronaći posao, a Slobodan završiti razred s vrlo dobrim uspjehom. Upravo taj zaplet pokreće radnju cijele serije. No, kako tvrde na spomenutoj stranici, djeca zapravo nisu trebala pristati na te uvjete.

Umjesto toga mogla su odbiti nasljedstvo, a tada bi, kao jedini zakonski nasljednik svoje sestre, sve naslijedio Giga. Time bi Popadići odmah dobili novac, platili Macolin spomenik i – serije zapravo ne bi ni bilo. Upravo zato postavlja se pitanje zašto odvjetnik Radujković u seriji nije predložio to rješenje, već je tvrdio da u oporuci nema nikakvih rupa. Bolji život (1987.–1991.) jedna je od najgledanijih serija u bivšoj Jugoslaviji, a zgode obitelji Popadić pratili su milijuni gledatelja. Uz srpske glumce, u seriji su sudjelovali i neki od najpoznatijih hrvatskih glumaca – Boris Dvornik, Milan Štrljić i Žarko Radić.

Malo je, međutim, poznato da je u ekipi trebala biti i Ena Begović. Ona je, naime, bila prvotno predviđena za ulogu Giginine kćeri Violete. „Išla je iz projekta u projekt, a u Boljem životu sigurno nije mogla glumiti jer je imala obaveza u kazalištu. Te godine igrala je u Držićevu Skupu na Dubrovačkim ljetnim igrama, a zajedno smo pripremale predstavu Grička vještica po tekstu Marije Jurić Zagorke“, prisjetila se njezina sestra Mia. Na kraju je uloga pripala Lidiji Vukičević, kojoj je lik Violete obilježio karijeru.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
CH
che99
07:10 01.09.2025.

lakše se živi sada kada ste razotkrili ovu nevjerojatnu štoriju...

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
07:32 01.09.2025.

U to doba pravo i ekonomiku su studirali oni koji nisu bili za ništa drugo sposobni. Još danas se to osjeća.

AR
Arsen222
07:17 01.09.2025.

Kako to da svi portali jutros nisu objavili ovu spoznaju koja sve mijenja!!!

