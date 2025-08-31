Naši Portali
GLUMAC ČIJE IME ODJEKUJE HOLLYWOODOM

Dragan Mićanović: 'Uznemiren sam onime što se događa u Srbiji, nijem pred činjenicom koliko duboko možemo pasti'

Autor
Zvonimir Milaković
31.08.2025.
u 10:30

Srpski glumac Dragan Mićanović briljirao je u glavnoj ulozi kratkometražnog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", a publika u regiji imala je priliku gledati ga i u seriji "Sablja", gdje je utjelovio pokojnog srbijanskog premijera Zorana Đinđića te u filmu "Dražen". Također, Mićanović je bio član žirija na ovogodišnjem 31. Sarajevo Film Festivalu.

Sarajevo, ljubavi moja – teško je pronaći riječi koje više odražavaju srž onoga što ovaj grad predstavlja. Svojom jedinstvenom energijom, duhovnim šarmom i filmskom poviješću, Sarajevo je destinacija koja ne prestaje inspirirati. A ove godine, na 31. izdanju Sarajevo Film Festivala, grad je ponovo došao u središte svjetske filmske pažnje. Tjedan dana prepun uzbuđenja, užurbanih koraka, i prilika za susrete s poznatim licima sa svih strana svijeta – i domaćim, i stranim. U tom okruženju, nije bilo lako dogovoriti intervju s uspješnim i popularnim glumcem, Draganom Mićanovićem. Iako su ga novinari "rastrgali" zbog uloge u žiriju za igrani film, uspjeli smo pronaći trenutak za razgovor. Mićanović, glumac čije ime odjekuje Hollywoodom, nakon što je početkom godine zasjao na crvenom tepihu osvojivši s timom nominaciju za prestižnu filmsku nagradu Oscar u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", gdje je utjelovio glavni lik. Osim toga, poznat je i po nezaboravnoj ulozi Zorana Đinđića u seriji "Sablja", a njegova odvažnost u odabiru uloga donosi uvijek upečatljive izvedbe. Ove godine, unatoč napetom rasporedu, prihvatio je naš poziv i ugostio nas u hotelu gdje je boravio tijekom festivala, a razgovor smo vodili u opuštenoj atmosferi hotelskog kafića...

