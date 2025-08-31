Naši Portali
zanosna 43-godišnjakinja

FOTO Komentari ne staju! Žanamari Perčić okrenula leđa kameri i pokazala guzu, pohvalila se nevjerojatnom linijom

VL
Autor
Vecernji.hr
31.08.2025.
u 11:32

Najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram, zanosna 43-godišnjakinja doslovno je ostavila svojih gotovo dvjesto tisuća pratitelja bez daha, spojivši seriju provokativnih i umjetnički dojmljivih fotografija s plaže s iznimno snažnom i beskompromisnom porukom koja je odjeknula mrežama.

Pjevačica Žanamari Perčić ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica. Najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram, zanosna 43-godišnjakinja doslovno je ostavila svojih gotovo dvjesto tisuća pratitelja bez daha, spojivši seriju provokativnih i umjetnički dojmljivih fotografija s plaže s iznimno snažnom i beskompromisnom porukom koja je odjeknula mrežama.

Na tri fotografije snimljene u čarobnom ambijentu zalaska sunca, dok se nebo prelijeva u narančastim i ljubičastim tonovima, Žanamari pozira na stjenovitoj obali mora. Njezina pojava odiše samopouzdanjem i snagom. Na sebi nosi jednostavnu, ali efektnu bijelu majicu bez rukava s crvenim natpisom "Raisin' Hell" (hrv. "Dižem pakao"), ispod koje se nazire odvažni crni kupaći kostim. Upravo je taj kupaći kostim visokog reza savršeno istaknuo njezinu nevjerojatnu figuru, rezultat godina predanog vježbanja i discipline. Svaki mišić na njezinom tijelu svjedoči o trudu koji ulaže u svoj izgled, no ovoga puta, fokus nije bio samo na estetici.

Ono što je privuklo jednaku, ako ne i veću pažnju od njezinog besprijekornog izgleda, jest poruka koju je uputila u opisu objave. Kratko, jasno i bez uvijanja, Žanamari je napisala: "Zasluži me. Ili me odji." (eng. "Deserve me. Or leave me the F* alone."). Ovom izravnom i sirovom rečenicom, pjevačica je jasno dala do znanja kakve standarde postavlja, ne samo u ljubavnim odnosima, već i u životu općenito. To je poruka samopoštovanja i postavljanja granica, upućena svima onima koji bi mogli pokušati umanjiti njezinu vrijednost.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina
Da se ne radi samo o jednoj impulzivnoj rečenici, pokazuju i dodatni natpisi koji su aplicirani na same fotografije, dajući cijeloj objavi dublji, gotovo poetski smisao. Na prvoj fotografiji, dok zavodljivo gleda u kameru, stoji poruka: "Dopušteno mi je osjetiti težinu vlastitih oluja, bez isprike." Na drugoj, gdje joj pogled luta u daljinu, piše: "Ono što mi je suđeno, doći će s jasnoćom, a ne sa zbunjenošću." Treća, možda i najintimnija fotografija, na kojoj skida majicu i otkriva leđa, nosi poruku: "Ne treba mi netko da mi kaže da se smirim – treba mi netko tko je voljan stajati uz mene kad ja ne mogu." Ove poruke otkrivaju ranjiviju, introspektivnu stranu iza fasade snažne i neustrašive žene. Žanamari time poručuje da, unatoč svojoj snazi, traži ravnopravnog partnera i istinsku podršku, a ne nekoga tko će umanjivati njezine osjećaje ili je pokušati ukrotiti.

FOTO Prepoznajete li ovu bivšu HRT-ovu voditeljicu? Gledatelji i danas žale za njenim odlaskom, a evo čime se bavi
Kao i uvijek, njezini vjerni pratitelji nisu štedjeli na komplimentima i riječima podrške. Ispod objave su se u trenu zaredali komentari divljenja. "Slayyyy", "Wow", "Ja tebe zaslužujem, tako si seksi", samo su neke od reakcija koje pokazuju da je publika oduševljena njezinom hrabrom kombinacijom ljepote, stava i iskrenosti. Fanovi su prepoznali i pohvalili ne samo njezin fantastičan izgled, već i snažnu poruku koju šalje drugim ženama.

fit linija tijelo guza seksi pjevačica Žanamari Lalić Žanamari Perčić showbiz

