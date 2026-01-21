Omiljeni TV doktor varao je suprugu: Hrvatice su ga obožavale, a onda je isplivala istina o glumcu

Glumac Patrick Dempsey, najpoznatiji po ulozi liječnika Dereka Shepherda u hit seriji 'Uvod u anatomiju' koja se emitirala od 2005. i trajala impresivne 22 sezone, nedavno je proslavio 60. rođendan. Iako danas uživa u mirnom obiteljskom životu, njegova prošlost bila je daleko od toga. S 21 godinom, 1987., oženio se Rochelle 'Rocky' Parker, koja je tada imala 44 godine i troje djece, uključujući glumca Coreyja Parkera, njegovog najboljeg prijatelja.

Razveli su se 1994. godine, nakon što je Rochelle podnijela zahtjev za razvod zbog Patrickove navodne nevjere. Optužila ga je i za fizičko zlostavljanje, tvrdeći da joj je slomio prst zalupivši vratima automobila tijekom snimanja filma 'Can't Buy Me Love'. Nakon što je Dempsey stekao slavu, ove su optužbe isplivale u javnost, a njegova bivša supruga pokušala je ublažiti situaciju, prvo izjavivši da se nasilje dogodilo samo jednom, da bi nekoliko dana kasnije potpuno porekla optužbe.

Preminula je od raka 2014. godine. Patrick se ponovno skrasio 1999. godine s vizažisticom Jillian Fink, s kojom ima troje djece. S obzirom na to da su se upoznali iste godine kada se razveo, mnogi sumnjaju da je upravo s njom varao prvu suprugu. Navodno je i Jillian 2015. podnijela zahtjev za razvod od Patricka, no nikada se nisu službeno razveli. Nakon razdoblja udaljenosti, ponovno su se povezali i uspjeli održati brak.

"Terapija je vrlo važna za parove. Zašto ne iskoristiti ove alate? Neka vam netko da neku perspektivu. Ono što sam naučio je da ću stvari čuti drugačije u ordinaciji terapeuta samo zato što smo malo emotivni", izjavio je Dempsey nakon glasina o razvodu. Oboje su vrlo aktivni na društvenim mrežama, a Patrick često pozira kao 'model' za supruginu liniju kozmetike. Zanimljivo je da su producenti Dempseyja uklonili iz serije koja ga je proslavila zbog neprikladne veze s kolegicom sa seta.