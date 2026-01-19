FOTO Završila na operaciji mjesec dana prije Dore: Pjevačica se oglasila iz bolnice

Mlada pjevačica Stela Rade iznenadila je svoje pratitelje objavom iz Opće bolnice Karlovac, otkrivši da je morala privremeno zaustaviti pripreme za Doru zbog operacije. Osim što je umirila obožavatelje poručivši da se dobro oporavlja, podijelila je i dosad nepoznatu priču o svojoj prošlosti i životnom pozivu koji je napustila zbog glazbe. Stela Rade, javila se svojim obožavateljima izravno iz bolničkog kreveta. U objavi na Instagramu podijelila je da je imala operaciju u karlovačkoj bolnici, zbog koje su njezine intenzivne pripreme za nastup na kojem će se predstaviti s pjesmom "Nema te" morale biti privremeno prekinute. Ipak, odmah je umirila sve zabrinute pratitelje. "Moje pripreme za Doru su se na kratko zaustavile, ali sve je u redu. Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama!", napisala je optimistično. Iako isprva nije planirala dijeliti detalje o svom zdravstvenom stanju, susret s mladim medicinskim osobljem potaknuo ju je na vrlo osobnu i emotivnu ispovijest. Naime, Stela je otkrila da je i sama trebala postati medicinska sestra.

"Upisala sam medicinsku školu, ali kako je vrijeme prolazilo, osjećaj mi je sve glasnije govorio da to ipak nije moj poziv. Iako previše volim ljude, puna sam empatije i suosjećajna, znala sam da nešto u meni traži drugi put", priznala je pjevačica iz Jastrebarskog, dodavši kako je spas pronalazila u glazbi, slušajući je na slušalicama i pišući pjesme tijekom nastave. Ovaj boravak u bolnici samo ju je dodatno uvjerio da je donijela ispravnu životnu odluku. S velikim poštovanjem pohvalila je medicinare koji su brinuli o njoj. "Ovim postom htjela sam vas podsjetiti da pratite svoj poziv. Svijet je puno ljepše mjesto kada ljudi rade ono što vole. Ja sam odustala od medicine i danas sam najsretnija jer se bavim glazbom. A ovaj boravak u bolnici samo me dodatno podsjetio da posao medicinara pripada onima koji su za to stvoreni. Na ovim ljudima vidi se da su srcem tu, da imaju viziju i ljubav prema onome što rade. Kad ste na pravom mjestu – to se osjeti.", napisala je Stela uz objavu na ovoj društvenoj mreži.

Uz glavnu fotografiju na kojoj pozira nasmijana s medicinskim osobljem, podijelila je i nekoliko trenutaka iz svoje bolničke svakodnevice, od obroka i knjiga do posjeta. Njezina objava izazvala je lavinu reakcija, a prostor za komentare bio je preplavljen porukama podrške i lijepim željama. Obožavatelji su joj jednoglasno poručili da joj žele što brži oporavak. "Brz oporavak ti želim od srca", "Samo jako", nizale su se poruke podrške iz Hrvatske i inozemstva. Iako su se neki zabrinuto pitali što se točno dogodilo, velika većina fokusirala se na slanje pozitivne energije svojoj omiljenoj pjevačici, hvaleći njezinu iskrenost i hrabrost.