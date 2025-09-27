Od potresne priče Stankovićevog gosta ledi se krv u žilama: 'Ne želim čak ni plač da čujem'

Nova sezona popularne HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' donosi ispovijest Alena Muhića, zdravstvenog radnika čiji je životni put obilježen tragedijom. Rođen je 1993. u Goraždu usred rata kao dijete majke, žrtve silovanja. Njegov dolazak na svijet nije bio dočekan s radošću. Ostavljen je u bolnici odmah nakon rođenja, a priča o njegovim prvim danima, objavljena u najavi emisije na službenom Facebook profilu, duboko je potresla gledatelje.

Fatima Čamo, primalja koja je tada radila u bolnici prisjetila se susreta s Alenovom biološkom majkom i njezine odluke da dijete ne želi ni vidjeti. - Otišla sam do nje u sobu, pitala sam je da li se predomislila, rekla je ne... ostaje čvrsto pri tome - ispričala je primalja, dodavši kako je majka izgovorila i rečenicu koja ledi krv u žilama: - Ne želim čak ni plač da čujem - poručila je majka. Bio je to odraz duboke traume žene koja je prošla nezamislivu patnju, a primalja se prisjetila svojih emocija: - Emotivno je bilo gledajući bebicu, nevinu, malu, tek rođenu, da je netko ne želi - kaže Čamo.

U teškim ratnim uvjetima, novorođenče je ostalo u bolnici osam mjeseci kao "ničije" dijete, sve dok se u njegovom životu nije pojavio anđeo čuvar. Bolnički domar Muharem Muhić, čovjek koji se i sam borio za život, odlučio je sa svojom obitelji posvojiti dječaka i pružiti mu dom, što je bio čin nevjerojatne ljudskosti. - Često puta sam se raspitivio za to dijete, često puta sam, kad bih pronašao vremena, Alena nosio u svoj stan. Gore su mi bile supruga i dvije kćerke. Starija kći me često molila da donesem Alena da se s njim igraju. Nismo se mogli kretati zbog granatiranja tako da smo ga često i po cijeli dan držali u stanu. Jednom prilikom čuo sam vijest o usvajanju i kažem ženi i djeci ' Eto, od sutra nam Alena više nema, neću ga moći nositi. One su počele plakati: 'Mi ga ne damo' - ispričao je Muharem, koji je nakon toga izrazio želju za usvajanjem Alena.

Zvali su ga 'četničko kopile' jer se rodio kao dijete ratnog silovatelja, a ovako je opisao prvi susret s biološkim ocem

Alen je odrastao u ljubavi, ne znajući istinu o svom podrijetlu sve do 2003. godine, kada je bolna spoznaja stigla na najgrublji mogući način na školskom igralištu.Tijekom dječje svađe, vršnjaci su mu dobacili okrutnu uvredu "četničko kopile" i da je "nađen kod kontejnera". To je bio trenutak u kojem je saznao da ljudi koje je smatrao roditeljima nisu biološki roditelji. - I on je tom prilikom plakao, došao kući i rekao majci: 'Mama, što si ti lagala da si me rodila' - prisjeća se Muhić.

- Ja sam tada počeo sazrijevati i bio sam u zlatnom kavezu, zaštićen od zlih jezika. Najveće breme mog odrastanja su nosili upravo Muharem i Advija, svađali se s narodom i dokazivala da neću biti poput biološkog oca. Na kraju su odgojili dijete koje se dana bori za ljudska prava - poručio je Alen. Unatoč svemu, Alenova priča postala je inspiracija za dva filma i knjigu, a njegova je sudbina izazvala lavinu komentara podrške. - Alen rođen da svjedoči, da voli i bude voljen i da bude svima nama ogledalo, kada god mislimo da se nešto teško samo nama događa. Ne, ima i većih i snažnijih koji nose breme života - samo je jedna od poruka u komentarima objave.