PODIŽE SVIJEST

Hrvatski voditelj preživio je agoniju s čak 17 moždanih udara. Predviđali su mu još mjesec dana života

27.09.2025.
u 09:00

Matija Lovrec danas podiže svijest o moždanom udaru, a više detalja o njegovoj inspirativnoj životnoj priči doznajte u nastavku.

Matija Lovrec, hrvatski televizijski urednik, novinar i DJ, sudjelovao je u 10. sezoni popularnog showa "Ples sa zvijezdama" emitiranog 2022. godine na Novoj TV. U tom izdanju showa, koji je trajao od 6. ožujka do 29. svibnja 2022. godine, Matija je bio u plesnom paru s profesionalnom plesačicom Helenom Bradvicom. Par je bio treći koji je napustio natjecanje, nakon što su ispali u četvrtoj emisiji, koja je bila posvećena filmskoj tematici. Iako su članovi žirija ocijenili njihov nastup s najmanje bodova, Matija je svojim optimizmom i pozitivnim pristupom osvojio srca gledatelja. Nakon ispadanja, citirao je Vlatku Pokos rekavši: "Volio bih da hrvatska javnost upamti jedno ime. A to je Mateo Cvenić", čime je izazvao smijeh i simpatije među kolegama i gledateljima.

Njegovo sudjelovanje u showu dodatno je istaknulo njegovu iznimnu životnu priču, s obzirom na to da je preživio čak 17 moždanih udara, uključujući ozbiljnu aneurizmu bazilarne arterije, što je dodatno inspiriralo mnoge obožavatelje. Unatoč zdravstvenim izazovima, Matija je pokazao nevjerojatnu snagu volje i posvećenost, što je bilo očito i tijekom njegovih nastupa u showu. Matija je također aktivan u podizanju svijesti o moždanim udarima. Povodom Svjetskog dana moždanog udara, postao je zaštitno lice kampanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod nazivom "Sačuvaj #dragocjeno vrijeme", u kojoj dijeli svoje iskustvo i savjete o prepoznavanju simptoma i važnosti pravovremenog djelovanja. 

- Nitko od nas ne zna što nam zdravlje nosi u budućnosti. Ja sam imao nekoliko godina užasne glavobolje i pokušavao ih liječiti na razne načine. Na kraju sam otišao na magnetsku rezonancu gdje je uočen aneurizam bazilarne arterije, što je strašna i ozbiljna dijagnoza. U to vrijeme su mi prognozirali još mjesec dana života. Tada sam prošao embolizaciju te smo pokušali sanirati aneurizmu. Na kraju je došlo do TIA-e (grča moždane žile koja mozak ostavlja s manjkom kisika) s kojim sam se borio gotovo sedam godina. Sve dok nisam dobio odgovarajuću terapiju borio sam se s moždanim udarima i sad mogu reći da sam odlično. Nemam više problema s tim - kazao je u razgovoru za Story 2022. godine te je otkrio na kojim mjestima je zadobio moždane udare. - Mnogo poznatih osoba u svijetu se bori s ovim oblikom nervnog poremećaja i mogu imati čak nekoliko napadaja dnevno. Kada je riječ o broju moždanih udara, možda nisam ni nabrojio sve koje sam imao. Bilo je raznih situacija kada sam npr. bio na skijanju, u restoranu... Može se dogoditi napadaj na tisuću mjesta na kojima nećeš znati za sebe - iskreno je ispričao Lovrec. - Moždani udar ne boli, osjeti se da se lice malo objesi. U mom slučaju udaralo je na centar za vid. Dakle, na jedno oko bi vidio odlično pa i na drugo, ali zajedno ta dva oka nisu funkcionirala. Nisam imao usklađen vid - dodao je. 

FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu
- Prestao sam pušiti cigarete doslovce preko noći. Smatram da je to najbolja odluka koju sam donio. Druge ljude koji puše ne osuđujem. Imamo priliku utjecati na naše zdravlje, a jedino što se na kraju mora je - umrijeti - zaključio je u spomenutom razgovoru. 
Podsjetimo, Matija je ponosni otac dvoje djece. Njegova kći, Maria Angelina, koja je prvostupnica novinarstva te trenerica skijanja i plivanja, često ističe koliko joj je tata bio uzor u životu.

FOTO Sjećate li se seksi sestara Barbare i Tine Šegetin? Povukle su se iz javnosti, evo čime se bave
Zajedno dijele strast prema sportu i glazbi, a Maria je bila uz njega tijekom jednog od njegovih moždanih udara, što je dodatno učvrstilo njihov odnos. Matija Lovrec svojim primjerom pokazuje snagu ljudskog duha i važnost pozitivnog stava prema životu, unatoč svim izazovima. Njegova priča inspirira mnoge i podsjeća nas na vrijednost svakog dana.

