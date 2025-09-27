Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PROVOD ZA PAMĆENJE

FOTO Danijela Dvornik javila se s broda, društvo joj pravio nepoznati muškarac: 'Avantura koju ćemo ponoviti'

Foto: Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 08:00

Danijela Dvornik, udovica kralja funka Dine Dvornika, na Instagramu je pokazala da ljeto za nju nije gotovo. Podijelila je detalje nezaboravnog jedrenja u veselom društvu koje je uključivalo pet žena i jednog muškarca.

Sudeći po objavama, influencerica Danijela Dvornik posljednje dane ljeta iskoristila je za krstarenje Jadranom koje će dugo pamtiti, a atmosferu je opisala na svoj prepoznatljiv, duhovit način. - Jedrenje s 5 žena i 1 muškarcem je zabavno i veselo, avantura koju ćemo ponoviti… obavezno! Pišanje u gaće svakodnevno - napisala je uz fotografije koje odišu pozitivnom energijom, a njezinih više od 100 tisuća pratitelja s oduševljenjem je dočekalo objavu.

Osim opisa atmosfere, podijelila je i fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu spremna za skok u more uz poruku: - Normalno da ću skočiti u more! - pokazavši i veliku tetovažu na bedru. Avantura se nastavila i na kopnu, jer je ekipa kasnije svratila na piće u Šepurine na otoku Prviću, gdje im se pridružio i glazbeni producent David Vurdelja, poznatiji kao Baby Dooks.

Foto: Instagram screenshot

Ova morska avantura savršeno se uklapa u životnu filozofiju koju Danijela često promovira, a koja osnažuje žene iznad 50-e. Nedavno je podijelila snažnu poruku o ljepoti koja se s godinama transformira. - Žene ne gube svoju ljepotu sa starošću, gube naivnost i spremnost da toleriraju gluposti. Ne podnose površnost, žele dubinu, prisutnost i istinu - započela je Danijela svoju snažnu objavu, dirnuvši u srž onoga što donosi zrelost. - Žena nakon 50-e može sjajiti najljepšim svijetlom. Ljepota je u energiji, ljepota je sjaj u njenim očima, ljepota je u duši i njenoj samosvijesti. Takva žena nosi najveću snagu sasvim prirodno i nenametljivo - tvrdi influencerica.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
1/42

Svojim riječima, Danijela je istaknula kako su samopouzdane i ostvarene žene često neshvaćene, pa čak i zastrašujuće muškarcima koji nisu na istoj razini zrelosti. - Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše, samo hrabri i prosvijetljeni mogu se uhvatiti u koštac sa takvom ženom - poručila je, a zatim ohrabrila sve žene da se ne daju pokolebati. - I zato, svijetlite vašim sjajem na najjače. Neka vas ne vrijeđa sto će vas oni, kojima ste nedostižni, prozvati 'starom' jer je tako lakše - zaključila je Dvornik. 

Njezin život na otoku Braču, daleko od gradske vreve, postao je sinonim za mir i ispunjenost. Nakon što je renovirala kuću u Sutivanu, nedavno se upustila u novi projekt – preuređenje malene kućice u masliniku, za koju njezina kći Ella Dvornik vjeruje da će postati "najljepša mala kuća u Hrvatskoj". Upravo taj sklad s prirodom i posvećenost stvaranju vlastite oaze mira odražava se na njezinoj energiji.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
1/21
Ključne riječi
showbiz krstarenje prijateljice baby dooks Brod Danijela Dvornik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
2
MARKO KUTLIĆ

Jedan od najboljih domaćih pjevača o novom početku: 'Izgubio sam se da bih se pronašao'

Marko se nije bojao odgovarati ni na jedno pitanje i s dozom humora nam je ispričao sve što mu se dogodilo dok je živio život uličnog svirača. O tome je napisao i knjigu, a priprema i koncert u Tvornici 8. ožujka iduće godine. U ovom intervjuu željeli smo prikazati Kutlića kao čovjeka izvan naslova koje smo o njemu čitali – i vjerujemo da smo u tome uspjeli.

Svečano otvorenje 66. Splitskog ljeta
17
PRIVATNI ŽIVOT SMIJENJENOG MINISTRA

FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda danas bi trebalo početi raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, poduzetnika Hrvoja Petrača i još šestorice suokrivljenika. Tim smo se povodom prisjetili privatnog života bivšeg ministra i njegove supruge s kojom je prije nekoliko godina pozirao na naslovnici jednog časopisa pod naslovom "Junak nacije i nježni suprug".

Beograd: Tijana Matić organizirala je promociju prvog spota za pjesmu "Kralj"
Video sadržaj
U BEOGRADU

Popularni srpski pjevač i supruga sudarili se s autobusom, s teškim ozljedama su prevezeni u bolnicu

Prizor na mjestu nesreće bio je stravičan. Vatrogasne ekipe morale su intervenirati kako bi iz uništenog automobila izvukle pjevača i njegovu suprugu. Oboje su bili pri svijesti, no zadobili su teške tjelesne ozljede. Prema izjavama svjedoka, vatrogasci su nekoliko minuta dozivali Lazića, govoreći mu da ne zatvara oči dok su mu stavljali medicinski ovratnik i previjali glavu

Učitaj još