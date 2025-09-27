FOTO Danijela Dvornik javila se s broda, društvo joj pravio nepoznati muškarac: 'Avantura koju ćemo ponoviti'

Sudeći po objavama, influencerica Danijela Dvornik posljednje dane ljeta iskoristila je za krstarenje Jadranom koje će dugo pamtiti, a atmosferu je opisala na svoj prepoznatljiv, duhovit način. - Jedrenje s 5 žena i 1 muškarcem je zabavno i veselo, avantura koju ćemo ponoviti… obavezno! Pišanje u gaće svakodnevno - napisala je uz fotografije koje odišu pozitivnom energijom, a njezinih više od 100 tisuća pratitelja s oduševljenjem je dočekalo objavu.

Osim opisa atmosfere, podijelila je i fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu spremna za skok u more uz poruku: - Normalno da ću skočiti u more! - pokazavši i veliku tetovažu na bedru. Avantura se nastavila i na kopnu, jer je ekipa kasnije svratila na piće u Šepurine na otoku Prviću, gdje im se pridružio i glazbeni producent David Vurdelja, poznatiji kao Baby Dooks.

Foto: Instagram screenshot

Ova morska avantura savršeno se uklapa u životnu filozofiju koju Danijela često promovira, a koja osnažuje žene iznad 50-e. Nedavno je podijelila snažnu poruku o ljepoti koja se s godinama transformira. - Žene ne gube svoju ljepotu sa starošću, gube naivnost i spremnost da toleriraju gluposti. Ne podnose površnost, žele dubinu, prisutnost i istinu - započela je Danijela svoju snažnu objavu, dirnuvši u srž onoga što donosi zrelost. - Žena nakon 50-e može sjajiti najljepšim svijetlom. Ljepota je u energiji, ljepota je sjaj u njenim očima, ljepota je u duši i njenoj samosvijesti. Takva žena nosi najveću snagu sasvim prirodno i nenametljivo - tvrdi influencerica.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli

Svojim riječima, Danijela je istaknula kako su samopouzdane i ostvarene žene često neshvaćene, pa čak i zastrašujuće muškarcima koji nisu na istoj razini zrelosti. - Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše, samo hrabri i prosvijetljeni mogu se uhvatiti u koštac sa takvom ženom - poručila je, a zatim ohrabrila sve žene da se ne daju pokolebati. - I zato, svijetlite vašim sjajem na najjače. Neka vas ne vrijeđa sto će vas oni, kojima ste nedostižni, prozvati 'starom' jer je tako lakše - zaključila je Dvornik.

Njezin život na otoku Braču, daleko od gradske vreve, postao je sinonim za mir i ispunjenost. Nakon što je renovirala kuću u Sutivanu, nedavno se upustila u novi projekt – preuređenje malene kućice u masliniku, za koju njezina kći Ella Dvornik vjeruje da će postati "najljepša mala kuća u Hrvatskoj". Upravo taj sklad s prirodom i posvećenost stvaranju vlastite oaze mira odražava se na njezinoj energiji.