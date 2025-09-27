Ana Rucner o komentarima koje je dobila na račun mršavosti: 'Skeletu odurni. Kako netko to može napisati?'

Naša slavna violončelistica, Ana Rucner je u razgovoru za In Magazin otvoreno progovorila o iskustvima s društvenih mreža i komentarima koje dobiva na račun svoje mršavosti. Kako sama kaže, takve riječi ne dotiču njezino samopouzdanje, no smatra važnim govoriti o tome upravo zbog posljedica koje slične uvrede mogu ostaviti na druge. “Mršava sam da, možda bi trebala imati koju kilu više, mama mi to stalno govori daj se zdebljaj, ali mama mi to može reći”, ispričala je violončelistica. Dodala je kako isto ne vrijedi za ljude koji je ne poznaju, a pogotovo ne za one koji to čine s lažnih profila.

Koliko takvi komentari mogu biti okrutni, najbolje pokazuje jedan primjer koji ju je potaknuo da temu iznese u javnost.

“Skeletu odurni, ovako nešto ja sam to pogledala i reko što je ovo?? Počela sam se smijati jer je zapravo smiješno, kako to možeš nekome napisati, tko si ti, zašto? Ja to nikad ne bi sa svoje 42 godine niti ranije a kamoli danas kao jedna zrela žena, ne bi niti u šali nekom rekla nikome”, kaže Rucner.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli

Naglašava kako je pravo pitanje – zašto ljudi uopće ostavljaju takve poruke bez razmišljanja o posljedicama. “Kad si mlada djevojka i nesigurna u sebe puno nesigurnija nego jedna zrela žena, takav komentar te može jako pogoditi i srušiti ti samopouzdanje”, objašnjava Ana. Ona osobno danas ne gubi mir zbog takvih kritika, no priznaje da je ljuti što netko osjeti potrebu vrijeđati. Na kraju je uputila i jasan apel: “Nemojte ljudi više vrijeđati, pa djeca vam to čitaju. Gledaj se kak si debela ili kak si mršava, na što to ličiš, tko je u današnjem 21. stoljeću educiran imalo tako se ne razgovara. Ovo nisu lijepe stvari za one koji to čitaju jer stvaramo generaciju nasilnih klinaca”, zaključila je.

Podsjetimo, Ana se nedavno s hejterima obračunala i na Instagramu. Objavila je video na sjedi za stolom ispred praznog tanjura, s priborom za jelo uredno postavljenim sa strane, i gleda samouvjereno ravno u kameru. Preko videa stoji ironičan natpis: "Misija ‘Nahranimo Anu’ – uspješno završena." U opisu je kratko i britko poručila: "Jela sam. Eto. Hvala na brizi." Ovim je potezom izazvala lavinu reakcija i jasno pokazala da je ne pogađaju česti komentari o njezinoj tjelesnoj građi.

FOTO Ida Prester zgrozila javnost izgledom stubišta zgrade u kojoj unajmljuje stan

Njezini pratitelji i obožavatelji odmah su je obasuli komentarima podrške, hvaleći njezin humor i stav. "Izgleda super. Vidi se definirana mišićna masa. Sitnije ste građe i u skladu s time i težina," napisala je jedna pratiteljica, dodavši kritiku na račun "balkanskog mentaliteta" koji često osuđuje brigu o vlastitom izgledu i zdravlju. Drugi su se pridružili s riječima poput "Preeeeedobro!" i "Zato takva linija, kužim," prepoznajući duhovitu poruku i diveći se njezinom fantastičnom izgledu.