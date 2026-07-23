Maja Šuput progovorila u kakvom je odnosu s bivšim suprugom: 'To samo govori da smo normalni ljudi'

Poslovni duh Maje Šuput gotovo nikada ne miruje i nedavno je kao ambasadorica javnosti predstavila GoCiergea, prve hrvatske AI concierge aplikacije koja želi promijeniti način na koji pronalazimo i rezerviramo usluge – bilo da smo na odmoru ili kod kuće. Jako sam počašćena što sam dio ovog tima jer je ovo aplikacija koju i sama koristim. Nisam ovdje da bih nešto reklamirala ili pričala priču koja samo treba dobro zvučati. Ovo je nešto što živim“, rekla je tom prilikom Maja. U usklađivanju brojnih poslovnih i privatnih obaveza pomaže joj i bivši suprug Nenad Tatrinov s kojim je pjevačica nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima te je u novom intervju otkrila kakva je dinamika njezinog odnosa s Nenadom s kojim ima sina Blooma.

"Čujemo se svaki dan, i to po pet puta, a i svakodnevno se vidimo. Nenad svako jutro dođe po Blooma i vodi ga u vrtić. I dalje se svako jutro vidimo. Od prvog dana razvoda Nenad je živio s nama još cijelu moju ljetnu turneju, a tek se nakon nekoliko mjeseci službeno odselio. To samo govori da smo normalni ljudi.", ispričala je Šuput za Gloriju. Pričala je i o svom odnosu sa sinom Bloomom koji je veliki esteta i zaljubljenik u glazbu i svaki video na kojem pjeva, a koji Maja objavi na društvenim mrežama, ima milijunske preglede.

"Kao dva frenda smo, ali naravno da se zna hijerarhija i da mu ne dozvoljavam razne budalaštine. Inače, jako volimo ići u šoping. Voli mi birati stylinge. Zna mi reći: "Ovo ti je super haljina, cipele, naušnice." Jako je modno osviješten. A sebi odjeću bira odavno. Navečer si pripremi košulju, mokasinke i naočale. Pravi je esteta, voli parfeme i starije curice. Bit će divan sa ženama.", kaže Maja. Ljeto joj je kao i prijašnjih godina ispunjeno brojnim gažama i u njezinim nastupima publika će uživati od Ližnjana, Hvara, Dubrovnika pa do Pregrade.