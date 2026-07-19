Zvijezda showa 'Ljubav je na selu' (45) pokazala isklesano tijelo: Danka pozirala u badiću uz bazen

Danka Matusijević, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' pratiteljima na Instagramu priuštila je prizor čistog ljetnog uživanja, objavivši fotografiju koja savršeno dočarava atmosferu odmora i istovremeno služi kao moćna inspiracija svima koji teže zdravom i aktivnom načinu života. Pozirajući samouvjereno uz rub prostranog bazena, Danka je u prvi plan stavila svoju zavidnu figuru, koja je jasan pokazatelj dugogodišnje predanosti, discipline i napornih treninga.

Fotografija je snimljena u popularnom stilu selfija, gdje Danka drži pametni telefon i hvata kadar koji ističe njezinu sportsku građu. Njezina poza, s jednom rukom na boku, odiše samopouzdanjem. Modni odabir također nije slučajan: atraktivan kupaći kostim životinjskog uzorka, koji je vječni ljetni klasik, kombinirala je s ležernom, predimenzioniranom bijelom košuljom koja služi kao trendi pokrivač. Velike sunčane naočale i kosa skupljena u visoku punđu zaokružuju njezin opušteni, ali vrlo promišljen izgled. Iako lokacija nije otkrivena, prizor s plavim bazenom i suncobranima u pozadini jasno govori da je riječ o zasluženom predahu od svakodnevnih obveza. Uz kratak, ali efektan opis koji se sastoji samo od simbola sunca i zalaska, Danka je dala do znanja da u potpunosti uživa u trenutku. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se brzo ispunili pohvalama, pokazujući lojalnost i podršku koju uživa u svojoj zajednici.

Iako je Dankina najnovija objava posvećena opuštanju, njezin životni put obilježen je čeličnom disciplinom i neprekidnim radom. Ova 45-godišnja trenerica iz Bijeljine ima iza sebe impresivnih petnaest godina profesionalnog iskustva u fitness industriji. U tom je razdoblju izgradila reputaciju jedne od vodećih stručnjakinja u regiji, ne samo kroz svoju online prisutnost, već i organizacijom brojnih javnih treninga diljem Bosne i Hercegovine. Na tim je događajima uspješno motivirala stotine ljudi da se pokrenu i usvoje zdravije životne navike. Za nju, kako je i sama isticala, fitness nije samo posao ili prolazni trend, već cjelokupan životni stil i strast koju nesebično dijeli s drugima, potičući ih da rade na sebi iznutra i izvana.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'

Široj javnosti postala je poznata kroz sudjelovanje u popularnoj televizijskoj emisiji 'Ljubav je na selu', čiji je ulazak najavljen u listopadu 2025. godine. Njezin dolazak u show bio je iznenađenje za mnoge, budući da se predstavila kao potpuno ostvarena i samostalna žena koja ulazi u potragu za ljubavlju. U emisiji je jasno naglasila da traži snažnog i čvrstog partnera, ističući kako je spremna ponuditi isto zauzvrat. Njezin otvoren i direktan pristup privukao je veliku pažnju gledatelja i dodatno učvrstio njezin status javne osobe koja se ne boji novih izazova, bilo da se radi o pomicanju granica u teretani ili potrazi za srodnom dušom pred kamerama.