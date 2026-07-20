Urnebesno! Ovaj neočekivani komentar Vedrana Ješe nasmijao sve u HRT-ovom studiju

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva donijelo je, osim nogometa, i povijesni glazbeni spektakl. FIFA je po prvi put organizirala raskošni program u poluvremenu po uzoru na Super Bowl, a na pozornici su nastupile zvijezde poput Madonne, Shakire, BTS-a i Justina Biebera. Dok je kanadski pjevač izvodio svoj hit, u HRT-ovoj emisiji "Americana" bivši nogometni reprezentativac, a danas sportski analitičar, Vedran Ješe ponudio je vlastiti osvrt. - Biebera je bolje imati na savjesti nego na koncertu - izjavio je Ješe, izazvavši smijeh ostalih gostiju u studiju.

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Njegova duhovita opaska savršeno je oslikala podijeljena mišljenja koja su pratila ovaj FIFA-in iskorak. Naime, grandiozni glazbeni program, osmišljen pod kreativnim vodstvom Chrisa Martina, nije oduševio sve. Mnogi nogometni tradicionalisti smatrali su da takav oblik zabave ne pripada nogometu, kritizirajući komercijalizaciju sporta.

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Dok su milijuni obožavatelja izvođača diljem svijeta s uzbuđenjem gledali u TV, nogometni puristi izrazili su zgražanje. Glavne kritike usmjerile su se na predugu pauzu zbog koje su se igrači Španjolske i Argentine hladili u svlačionicama. "Finale nogometa nije koncert", bio je konsenzus na internetu, gdje su mnogi smatrali da ovakav show narušava tradiciju sporta. Događaj je opisan kao nepotrebna predstava kojoj nije mjesto na nogometnoj pozornici.

Vrhunac konfuzije bili su komentari u kojima su gledatelji izrazili sumnju u autentičnost prizora, tvrdeći da cijeli događaj izgleda kao da ga je generirala umjetna inteligencija. "Više ne znam što je stvarno", pisali su korisnici, zbunjeni bizarnim spojem pop zvijezda i nogometnih ikona. Kontroverzu su dodatno potaknule optužbe za playback usmjerene prema Madonni i Shakiri. - "Nemojmo više nikad ponoviti ovaj show u poluvremenu", "Mislim da mi je dosta showova u poluvremenu na Svjetskom prvenstvu", "Molim te Bože da više nikad ne bude showa u poluvremenu na Svjetskom prvenstvu" - nizali su se negativni komentari.

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Ipak, unatoč kritikama, show je imao i trenutke koji su naišli na odobravanje. - Madonna na pragu 70-te godine, korejski Backstreet Boysi, Juatin Bieber i Shakira, Ted Lasso... FIFA je "ubila" s ovim showom u poluvremenu - glasio je jedan komentar. Nadalje, Shakira je, izvodeći službenu himnu prvenstva "Dai Dai", još jednom potvrdila status miljenice publike, a njezin je nastup od dijela publike proglašen najboljim trenutkom večeri. Neočekivani skeč s Tedom Lassom donio je dozu humora, dok je finale imalo i humanitarnu notu, prikupljajući u suradnji s Global Citizenom sredstva za obrazovanje djece diljem svijeta.

*dijelom uz pomoć AI