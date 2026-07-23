FOTO Dino Rađa sreo je ovu osobu nakon skoro 30 godina! Objavio zajedničku fotku: 'Dobar osjećaj'

Nekadašnji suparnici s NBA parketa, košarkaške legende Dino Rađa i Shaquille O'Neal, susreli su se u Hrvatskoj nakon gotovo tri desetljeća, a emotivni trenutak hrvatska je legenda podijelila na društvenim mrežama. - Čovik Shaquille O'Neal te vidi posli 29 godina i kaže: 'What‘s up, brother.' Nice feeling - napisao je Dino Rađa na Instagramu uz fotografiju s jednom od najvećih košarkaških ikona. Susret u Umagu ovjekovječen je i slikom s Rađinim sinovima Rokom i Nikom. Njihovi profesionalni putevi posljednji put isprepleli su se u prosincu 1996., a rivalstvo je započelo tri godine ranije. U studenom 1993. Rađa je kao igrač Boston Celticsa u svojoj prvoj NBA sezoni dočekao O'Neala i njegov Orlando Magic. Iako su Celticsi tada slavili, bio je to početak niza od 16 međusobnih dvoboja u kojima je uspješniji bio Amerikanac s deset pobjeda naprama Rađinih šest.

Podsjetimo, Viktorija i Dino Rađa, koji su u braku od 2001. godine, slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni. Između Viktorije i Dina je zaiskrilo 1995. godine u jednom zagrebačkom restoranu, a vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule. Njihovo vjenčanje i danas se pamti po originalnosti.

Viktorija Rađa otkrila kako se slaže u braku s Dinom: 'Žena je vrat, a muškarac glava kuće'

Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu. Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku, dok Dino iz prvog braka ima i sina Duju.