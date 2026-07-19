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OMILJENA VODITELJICA

FOTO Wow! Barbara Kolar pokazala zgodnog brata i roditelje! Za to je imala poseban povod

Zagreb: Snimanje emisije "Kod nas doma"
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 14:11

Jedna od naših najomiljenijih voditeljica, Barbara Kolar, na društvenim je mrežama podijelila intiman trenutak iz kruga obitelji

Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, voditeljica Barbara Kolar, poznata po tome da privatnost drži dalje od javnosti, ovaj put je napravila iznimku. Objavila je fotografiju na kojoj pozira s roditeljima i mlađim bratom Igorom, a povod je bio zaista poseban - proslava 88. rođendana njezina oca. - I tako je moj tata u tradicionalnom enogastronomskom ritmu svečano obilježio 88. rođendan. Što mi, pretpostavljam, daje za pravo da počnem vjerovati kako potječem iz loze dugovječnih. Letvica je podignuta visoko - napisala je Barbara, a čestitke u komentarima odmah su uslijedile.

Ova objava pružila je rijedak uvid u obitelj Kolar. Iako su joj roditelji, kako je otkrila, najveća podrška i najiskreniji kritičari, rijetko ih viđamo. Prošlog su ljeta proslavili impresivnu 56. godišnjicu braka. Njezin mlađi brat Igor također izbjegava medijsku pažnju, a poznato je da se bavi industrijskim dizajnom. - Moj brat Igor mlađi je od mene 16 godina, no unatoč razlici u godinama, vrlo smo vezani. Završava studij industrijskog dizajna i ima velike ambicije, što me silno veseli - ispričala je jednom prilikom Barbara za Jutarnji list.

Javnost ga je prvi put zamijetila na premijeri filma "Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda", kada se Barbara pojavila u pratnji markantnog muškarca. Mediji su se danima pitali tko je "misteriozni frajer", a onda je otkriveno da je riječ o njezinom samozatajnom bratu.Obitelj je očito vrlo bliska, a voditeljica ne propušta priliku da s njima obilježi važne datume, što je oduševilo njezine pratitelje.

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Zagreb: Snimanje emisije "Kod nas doma"
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Barbara, koja je na sceni prisutna gotovo tri desetljeća, ne skriva koliko joj obitelj znači. Iako je po struci doktorica veterinarske medicine, karijeru je izgradila pred kamerama i za radijskim mikrofonom. Svoj smisao za humor pokazala je i nedavno podijelivši anegdotu s jedne proslave, citirajući oca: - A baš si našla kad će nas slikati, dok je stol prazan…

Inače, Barbarin otac imao je i ključnu, iako neizravnu, ulogu u njezinoj karijeri. Naime, njegov posao na Televiziji bio je razlog preseljenja obitelji iz Bjelovara u Zagreb, što je Barbari otvorilo nove prilike za školovanje i, kasnije, karijeru. Zanimljivo je da ju je upravo otac, uz profesoricu klavira, najviše poticao da upiše Muzičku akademiju, no njezina ljubav prema životinjama ipak je prevagnula te je diplomirala na Veterinarskom fakultetu, a život ju je na kraju ipak odveo pred kamere.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
brat roditelji obitelj Barbara Kolar voditeljica showbiz

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