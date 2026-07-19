FOTO Gospodin Savršeni nakon prekida sa Stankicom uživa u novoj ljubavi. S djevojkom otputovao u najromantičniji grad

Dok ljetne temperature u Francuskoj ovih dana dosežu vrlo visoke brojke, nekadašnji kandidat RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Splićanin Toni Šćulac, odlučio je dio ljeta provesti u jednom od najromantičnijih gradova svijeta. Sa svojom novom djevojkom otputovao je u Pariz, odakle je podijelio niz zajedničkih fotografija koje nisu prošle nezapaženo među njegovim pratiteljima. Zaljubljeni par pozirao je u blizini Eiffelova tornja, a sudeći prema osmijesima, zagrljajima i nježnim trenucima zabilježenima na fotografijama, jasno je da uživaju u zajedničkom putovanju i pariškoj atmosferi. Podsjetimo, o Tonijevoj novoj ljubavi pisalo se još u listopadu prošle godine, kada je na društvenim mrežama prvi put objavio fotografiju s novom djevojkom. Nedugo potom za Story je potvrdio da je ponovno zaljubljen. "Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno. Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon Gospodina Savršenog planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život", istaknuo je tada Toni.

Šćulac je nakon sudjelovanja u popularnom showu uplovio u vezu sa Stankicom Stojanović iz Banje Luke, koja se natjecala u trećoj sezoni RTL-ova "Gospodina Savršenog". Njihova je ljubavna priča svojedobno privlačila veliku pozornost javnosti, no nakon prekida Toni je odlučio privatni život držati podalje od medija i vratiti se profesionalnim obvezama. O njegovoj sadašnjoj partnerici javnosti je poznato tek nekoliko detalja. Prema informacijama koje su ranije bile navedene u opisu njezina privatnog profila na Instagramu, riječ je o Lois Lee, odvjetnici koja živi i radi na relaciji Washington – Toronto. Prve zajedničke fotografije izazvale su brojne pozitivne reakcije Tonijevih pratitelja, a ispod objave nizali su se komentari poput: "Wow, blistate!", "Ljubav je u zraku", "Najljepši par" i "Lijepi ste".

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Objava je ujedno potvrdila da je Šćulac nakon prekida veze sa Stankicom krenuo dalje i pronašao novu ljubav, no pritom je ostao dosljedan odluci da detalje privatnog života ipak ne izlaže previše javnosti. Osim što je televizijskoj publici postao poznat zahvaljujući sudjelovanju u "Gospodinu Savršenom", Toni je prije svega posvećen znanstvenoj i akademskoj karijeri. Radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a krajem prošle godine pohvalio se i važnim profesionalnim uspjehom – izborom u zvanje izvanrednog profesora. "Zadovoljstvo mi je podijeliti s vama da započinjem obnašati novu poziciju izvanrednog profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu!", objavio je tada na svom profilu na LinkedInu.

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Uslijedile su brojne čestitke njegovih prijatelja i kolega. "Čestitam! Skroz je zasluženo!", "Čestitam Toni!" i "Svaka čast Toni!", samo su neke od poruka koje je dobio. Iako je ovoga puta sa svojim pratiteljima podijelio nekoliko romantičnih prizora iz Pariza, Šćulac je već ranije naglasio da njegova partnerica ne pripada javnom svijetu te da želi zadržati svoju privatnost. Time je jasno dao do znanja da će, unatoč povremenim zajedničkim fotografijama, detalje njihove veze i dalje uglavnom čuvati za sebe.