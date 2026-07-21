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Naša glumica i u 65. godini plijeni pažnju seksepilom! Pozirala u crvenoj haljini, komentari pljušte

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 17:23
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Nakon elegantnog izdanja u crvenom, Vejnović je podijelila i opušteniju fotografiju s terase. Njezine najnovije objave pokazuju da glumica slobodne dane provodi uživajući u ljetnom odmoru i predahu od poslovnih obveza.

Glumica Sanja Vejnović (64) ponovno je privukla pozornost pratitelja novim ljetnim fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama. Na jednoj od njih pozirala je u efektnoj crvenoj haljini otvorenih ramena, koju je uskladila s crnim sunčanim naočalama i natikačama. Fotografirala se u kamenom dvorištu obasjanom suncem, a ljetni ugođaj objave dodatno je naglasila pjesmom “Heat Wave” u izvedbi Elle Fitzgerald. Nakon elegantnog izdanja u crvenom, Vejnović je podijelila i opušteniju fotografiju s terase. Njezine najnovije objave pokazuju da glumica slobodne dane provodi uživajući u ljetnom odmoru i predahu od poslovnih obveza. Ranije se pratiteljima javila i s mora, gdje je iskoristila stanku od snimanja kako bi se odmorila prije novih projekata. Vejnović je posljednjih mjeseci ponovno u središtu pozornosti zahvaljujući ulozi Mirjane Vukas u RTL-ovoj dramskoj seriji “Divlje pčele”. Utjelovila je suprugu bogatog i utjecajnog zemljoposjednika Ante Vukasa, hladnu, autoritativnu i proračunatu ženu koja svoju obitelj i njezin položaj nastoji zadržati pod čvrstom kontrolom. Glumica je ranije istaknula kako joj je uloga bila zanimljiva upravo zato što je Mirjana karakterno potpuno drukčija od nje.

Iza Sanje Vejnović gotovo je pet desetljeća bogate glumačke karijere, tijekom koje je ostvarila niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga. Širu regionalnu prepoznatljivost stekla je kao Anđa u filmu “Banović Strahinja” iz 1981. godine, a publika je pamti i kao Ruženjku u filmu “Varljivo leto ’68” iz 1984. godine. Među važnijim naslovima u njezinoj filmografiji nalazi se i komedija “Tri muškarca Melite Žganjer” iz 1998. godine. Jednu od najzahtjevnijih uloga ostvarila je 2004. u biografskom filmu “100 minuta Slave”, u kojem je utjelovila hrvatsku slikaricu Slavu Raškaj. Film prati život umjetnice koja je, unatoč gluhoći i brojnim osobnim teškoćama, ostavila vrijedan trag u hrvatskoj povijesti umjetnosti.

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Podsjetimo, veliku popularnost stekla je i u domaćim televizijskim serijama. U “Zabranjenoj ljubavi” glumila je Viktoriju Novak, a u povijesnoj dramskoj seriji “Ponos Ratkajevih” utjelovila je Veroniku pl. Ratkaj. Gledatelji je pamte i kao Miju Božić-Petrović iz “Larina izbora”, Milicu Mamić iz serije “Kud puklo da puklo” te Jasnu Lončar iz “Čiste ljubavi”. Zahvaljujući brojnim različitim ulogama, Vejnović je tijekom karijere uspješno prelazila iz filmskih drama u povijesne serije i popularne televizijske sapunice. Novom ulogom u “Divljim pčelama” predstavila se i mlađim generacijama gledatelja, dok njezine objave na društvenim mrežama redovito privlače pozornost ljubitelja mode i pratitelja njezina rada.

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O izgledu hrvatske glumice pisalo se i izvan domaćih medija. Sanja Vejnović 2012. godine našla se na korisničkoj listi objavljenoj na filmskoj internetskoj stranici IMDb, posvećenoj najljepšim glumicama starijima od 40 godina. Važno je pritom naglasiti da nije bila riječ o službenom izboru uredništva IMDb-a, nego o listi i glasovanju korisnika te stranice.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
glumica sanja vejnović showbiz

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