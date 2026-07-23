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VIJESTI S PRISAVLJA

Novi odlasci na HRT-u! Televiziju napuštaju dvije poznate novinarke, a evo što će biti sa Šapitom

Hrvatska radiotelevizija
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 09:06
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S HRT-a su potvrdili da ih napuštaju Lucija Judnić Rašljanin i Martina Validžić, dok je Marko Šapit na godišnjem odmoru i idalje ćemo ga gledati u sportskim emisijama i prijenosima

Hrvatska televizija ovih se dana suočava s novim odlascima. Naime, nakon niza odlazaka dugogodišnjih televizijskih lica u sklopu novog plana restrukturiranja pod nazivom 'Novi smjer', HRT će napustiti i dvije poznate novinarke. Kako piše tportal, s televizije odlaze i Lucija Judnić Rašljanin i Martina Validžić. 

- Lucija Judnić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te je odlučila nastaviti karijeru u novom smjeru. Martina Validžić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te će svoju karijeru nastaviti kao slobodna profesionalka (freelancerica), stoji u dopisu odjela Komunikacija HRT-a. S druge strane, nije točna kuloarska priča i da će HRT napustiti Marko Šapit. - Marko Šapit zaposlenik je Hrvatske radiotelevizije te trenutačno koristi godišnji odmor nakon uspješno odrađenog projekta Americana', navodi se u HRT-ovom priopćenju.

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Martina Validžić vodila je emisije poput "Glamour Cafea", "Žena povjerljivo", "Boja turizma", "Globalnog sijela", "Kod nas doma" i "Shpitze", a tijekom više od dva desetljeća karijere prošla je kroz brojne redakcije i formate. Okušala se i u sportskom novinarstvu, izvještavajući s Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj 2024., Olimpijskih igara u Tokiju 2020., Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. te sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru 2022. Autorica je dokumentarno-putopisne serije "Sretni gradovi", u kojoj istražuje što gradove poput Kopenhagena, Reykjavika i Lisabona čini najugodnijima za život. 

Lucija Judnić Rašljanin je prije svega poznata po terenskom i informativnom novinarstvu. Javljala se iz Dnevnika o prometnoj nesreći u zagrebačkom Buzinu, a i iz helikoptera iznad autoceste tijekom prometne gužve. Njezin izniman trud i televizičnost prepoznala je i struka i javnost, nagradivši je prije tri godine Večernjakovom ružom u kategoriji 'Novo lice godine'.

Ključne riječi
showbiz Lucija Judnić Marko Šapit Martina Validžić HRT

Komentara 1

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SV
Svastacuje
09:22 23.07.2026.

Kad će otkazi sudionicima antifa marša??? Traži se druga država i to na transplantaciju na ćirilici a radi na Hrvatskoj televiziji... Aleksandar Stanković Maja Sever Saša Kosanović...

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