Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJLJEPŠA VIJEST

Alka Vuica postala baka: Snaha se pohvalila fotografijom iz rodilišta

Alka Vukica u društvu snahe na izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 08:34
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Sretnu vijest potvrdila je ponosna majka, podijelivši na svom Instagram profilu dirljivu fotografiju iz rodilišta. Objava prikazuje Doru s novorođenčetom u naručju, a lice prinove pažljivo je sakriveno emotikonom plavog srca, suptilno otkrivajući spol djeteta

Kantautorica Alka Vuica (65) ušla je u novu, zasigurno jednu od najljepših životnih uloga – postala je baka. Njezin sin jedinac, 36-godišnji Arian Vuica, i njegova supruga, 28-godišnja umjetnica Dora Šitum Vuica, postali su roditelji dječaka. Sretnu vijest potvrdila je ponosna majka, podijelivši na svom Instagram profilu dirljivu fotografiju iz rodilišta. Objava prikazuje Doru s novorođenčetom u naručju, a lice prinove pažljivo je sakriveno emotikonom plavog srca, suptilno otkrivajući spol djeteta. Simpatičan detalj koji su mnogi primijetili jest i poslužavnik sa sushijem, kojim su je, čini se, najbliži odlučili počastiti nakon poroda. Iako ime dječaka još nije poznato javnosti, dolazak prvog unuka u obitelj Vuica događaj je koji se s nestrpljenjem iščekivao.

Dora Šitum
Foto: Instagram

Zanimljivo je da je za njihovu ljubavnu priču, koja traje tek oko osam mjeseci, zaslužna upravo buduća baka Alka. Naime, Dora je kao vizažistica surađivala s pjevačicom i tako upoznala Ariana, no ljubav se rodila nakon jednog iskrenog razgovora. - Tek kad smo prije gotovo pet mjeseci prvi put zbilja razgovarali, odmah smo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Čim smo proveli prvih nekoliko sati zajedno, znali smo da je to ‘to’. Postoji i ta duhovna povezanost koja mi je jako bitna - ispričala je 28-godišnja Vinkovčanka za Story. Ta spoznaja ubrzo je dovela i do zaruka u zagrebačkom restoranu Tač, koje su za Doru bile potpuno iznenađenje. - Bilo je jako slatko i pomalo nespretno. Čak je prolio vodu po stolu, ali odmah sam rekla 'da' - prisjetila se.

FOTO Nina Morić slavi 50. rođendan: Imala je sve, izgubila sebe i sada se bori za mir
Alka Vukica u društvu snahe na izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug
1/13

Oboje potječu iz umjetničkih obitelji, što ih dodatno povezuje. Arian, poznat kao Strapazoot, uspješan je glazbeni producent čiji je otac slikar Vuk Veličković, a Dorin je otac poznati slikar i branitelj Ivica Šitum. Dora i sama spaja slikarstvo s karijerom vizažistice, a posao ju je i spojio sa svekrvom Alkom, s kojom je izgradila prijateljski odnos i prije veze s Arianom. "Dok se Arian i ja još nismo znali, Alka i ja smo imale super odnos. Ona mi je prvenstveno prijateljica, a tek onda svekrva. Mogu reći da si čitamo misli", rekla je Dora.
Prije dolaska sina, Arian i Dora su u svibnju ove godine svoju vezu ozakonili pred matičarom. Ipak, par ne odustaje od velike proslave te planiraju i crkveno vjenčanje, no s time će, razumljivo, pričekati. 

Podsjetimo, Vuica je prošle godine u svibnju, ususret velikom koncertu na Šalati gostovala u našoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorila o mnogim zanimljivim temama iz privatnog života.  - Nikada nisam tražila alimentaciju za svog sina Ariana. Vuk tada nije bio samostalan, bez obzira na to što mu je otac bio jedan od najpoznatijih slikara ne samo jugoslavenskih, nego i europskih. Ne znam, nisam tražila alimentaciju, to mi nije bilo važno. Mi smo imali dogovor da će on kasnije pomoći Arianu kod studiranja, kad i on uspije jer je i on slikar, bez obzira na to što je završio arhitekturu. Danas mi zbog toga nije žao. Meni je bilo puno važnije da mi imamo jedan lijep međuljudski odnos i da se razumijemo, nego da mi uplaćuje nekakvu alimentaciju. Možda sam ja svog sina uskratila za to. Možda je on mogao danas imati na računu puno više novca, ali opet nekako mislim da familija treba biti familija. Moramo nekako jedni drugima pomagati koliko možemo.

Ja sam u to doba dobro zarađivala, bila sam uspješna, plaćala sam ljetovanja i zimovanja i sve je bilo OK. Nije mi trebala alimentacija... Nisam željela tada ići na nikakav sud zbog toga, bilo mi je puno važnije da Vuk i Arian budu otac i sin i da imaju lijep odnos. I dan-danas mislim da sam donijela dobru odluku - otkrila je u Večernjakovoj emisiji.

Preminuo je glumac Damir Šaban, najpoznatiji kao Mazalo Vragec iz legendarnih 'Smogovaca'
Ključne riječi
showbiz arian vuica Dora Šitum Alka Vuica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Ella Mische, glumica
Video sadržaj
ELLA MISCHE:

'Posebno me raduje kada domaći film privuče veliku publiku jer je to najbolji dokaz da gledatelji žele gledati naše priče'

Glumica i producentica utemeljila je Croatian International Film Festival koji će se od 24. do 28. srpnja održati u Šibeniku. Od osnutka festival sustavno promovira rad žena u filmskoj industriji te potiče njihovo osnaživanje. Iz godine u godinu festival je sve popularniji te privlači poznata imena, dosad su ga posjetili i Matej Meštrović sa sinom te Tatjana Matejaš Tajči

Mr. Beast
Video sadržaj
SUDBONOSNO DA

Oženio se najpopularniji svjetski YouTuber, poznati svi detalji tjedan dana dugog slavlja na privatnom otoku milijardera

U potpunom kontrastu s njegovim grandioznim online projektima, vjenčanje je bilo posvećeno intimnosti i opuštanju. Gosti su dane provodili u kitesurfingu, ronjenju i druženju s egzotičnim životinjama poput lemura i plamenaca koji slobodno šeću otokom od 74 hektara, stvarajući uspomene daleko od kamera koje inače prate svaki Donaldsonov korak

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!