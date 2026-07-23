Alka Vuica postala baka: Snaha se pohvalila fotografijom iz rodilišta

Kantautorica Alka Vuica (65) ušla je u novu, zasigurno jednu od najljepših životnih uloga – postala je baka. Njezin sin jedinac, 36-godišnji Arian Vuica, i njegova supruga, 28-godišnja umjetnica Dora Šitum Vuica, postali su roditelji dječaka. Sretnu vijest potvrdila je ponosna majka, podijelivši na svom Instagram profilu dirljivu fotografiju iz rodilišta. Objava prikazuje Doru s novorođenčetom u naručju, a lice prinove pažljivo je sakriveno emotikonom plavog srca, suptilno otkrivajući spol djeteta. Simpatičan detalj koji su mnogi primijetili jest i poslužavnik sa sushijem, kojim su je, čini se, najbliži odlučili počastiti nakon poroda. Iako ime dječaka još nije poznato javnosti, dolazak prvog unuka u obitelj Vuica događaj je koji se s nestrpljenjem iščekivao.

Foto: Instagram

Zanimljivo je da je za njihovu ljubavnu priču, koja traje tek oko osam mjeseci, zaslužna upravo buduća baka Alka. Naime, Dora je kao vizažistica surađivala s pjevačicom i tako upoznala Ariana, no ljubav se rodila nakon jednog iskrenog razgovora. - Tek kad smo prije gotovo pet mjeseci prvi put zbilja razgovarali, odmah smo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Čim smo proveli prvih nekoliko sati zajedno, znali smo da je to ‘to’. Postoji i ta duhovna povezanost koja mi je jako bitna - ispričala je 28-godišnja Vinkovčanka za Story. Ta spoznaja ubrzo je dovela i do zaruka u zagrebačkom restoranu Tač, koje su za Doru bile potpuno iznenađenje. - Bilo je jako slatko i pomalo nespretno. Čak je prolio vodu po stolu, ali odmah sam rekla 'da' - prisjetila se.

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Oboje potječu iz umjetničkih obitelji, što ih dodatno povezuje. Arian, poznat kao Strapazoot, uspješan je glazbeni producent čiji je otac slikar Vuk Veličković, a Dorin je otac poznati slikar i branitelj Ivica Šitum. Dora i sama spaja slikarstvo s karijerom vizažistice, a posao ju je i spojio sa svekrvom Alkom, s kojom je izgradila prijateljski odnos i prije veze s Arianom. "Dok se Arian i ja još nismo znali, Alka i ja smo imale super odnos. Ona mi je prvenstveno prijateljica, a tek onda svekrva. Mogu reći da si čitamo misli", rekla je Dora.

Prije dolaska sina, Arian i Dora su u svibnju ove godine svoju vezu ozakonili pred matičarom. Ipak, par ne odustaje od velike proslave te planiraju i crkveno vjenčanje, no s time će, razumljivo, pričekati.

Podsjetimo, Vuica je prošle godine u svibnju, ususret velikom koncertu na Šalati gostovala u našoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorila o mnogim zanimljivim temama iz privatnog života. - Nikada nisam tražila alimentaciju za svog sina Ariana. Vuk tada nije bio samostalan, bez obzira na to što mu je otac bio jedan od najpoznatijih slikara ne samo jugoslavenskih, nego i europskih. Ne znam, nisam tražila alimentaciju, to mi nije bilo važno. Mi smo imali dogovor da će on kasnije pomoći Arianu kod studiranja, kad i on uspije jer je i on slikar, bez obzira na to što je završio arhitekturu. Danas mi zbog toga nije žao. Meni je bilo puno važnije da mi imamo jedan lijep međuljudski odnos i da se razumijemo, nego da mi uplaćuje nekakvu alimentaciju. Možda sam ja svog sina uskratila za to. Možda je on mogao danas imati na računu puno više novca, ali opet nekako mislim da familija treba biti familija. Moramo nekako jedni drugima pomagati koliko možemo.

Ja sam u to doba dobro zarađivala, bila sam uspješna, plaćala sam ljetovanja i zimovanja i sve je bilo OK. Nije mi trebala alimentacija... Nisam željela tada ići na nikakav sud zbog toga, bilo mi je puno važnije da Vuk i Arian budu otac i sin i da imaju lijep odnos. I dan-danas mislim da sam donijela dobru odluku - otkrila je u Večernjakovoj emisiji.