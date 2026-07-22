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RAZNJEŽIO JE MNOGE

Mislav iz 'Života na vagi' objavio dosad najljepšu fotografiju: Pogledajte kako uživa s kćeri

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 21:30
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Mislav i Silvija upoznali su se u RTL-ovom showu i prošle godine u rujnu okrunili su svoju ljubav brakom, a krajem lipnja ove godine postali su roditelji

Silvija i Mislav Vlašić, par koji se zaljubio u showu "Život na vagi" od nedavno uživa u roditeljskoj ulozi. Njihova malena Antonela rodila se 30. lipnja i Mislav je sada na svom Instagram storyju podijelio fotografiju s kćeri. Na fotografiji Mislav i Antonela nose dresove nogometnog kluba Dinamo, a u pozadinu objave je stavio pjesmu pjesmu "Nebo boje Dinama" od Zaprešić Boysa. Kada su s javnosti na društvenim mrežama u veljači podijelili vijest o dolasku prinove, Silvija i Mislav su nosili Dinamove dresove i u ruci su držali mali dres s brojem 26 te su napisali: "Svaka priča je lijepa, ali naša omiljena upravo dobiva novo poglavlje". 

Foto: Instagram

Nakon što su se mama i kći vratila kući iz rodilišta, Silvija je za RTL ispričala kako se Mislav odlično snašao u ulozi tate. "Snašao se u svakom pogledu. U svemu sudjeluje. Znala sam da je brižan i pažljiv, ali nisam znala da ima toliko ljubavi i da može biti toliko brižan i pažljiv prema nama objema", kazala je tada. Ljubavna priča Silvije i Mislava počela je pred kamerama, tijekom njihova sudjelovanja u sedmoj sezoni RTL-ova showa „Život na vagi“. Zajedničko iskustvo, brojni izazovi i međusobna podrška povezali su ih na poseban način, a odnos koji je započeo u showu s vremenom je prerastao u snažnu ljubavnu vezu koja je dirnula i inspirirala brojne gledatelje.

Njihov zajednički put nije bio samo priča o borbi s kilogramima, već i početak novog životnog poglavlja. Silvija i Mislav zajedno su izgubili više od 145 kilograma. Silvija je smršavjela 57, dok je Mislav izgubio gotovo 90 kilograma i svojom transformacijom, ali i ljubavnom pričom, postali su inspiracija mnogima. Njihova je ljubav u rujnu 2025. godine okrunjena brakom. Vjenčanje su proslavili u društvu obitelji, prijatelja i drugih sudionika showa, a nekoliko mjeseci kasnije stigla je još jedna velika životna vijest. Početkom ove godine par je s javnošću podijelio da očekuje prinovu. Otkrili su i simpatičan detalj da su za trudnoću saznali tijekom medenog mjeseca, što je za oboje bilo potpuno neočekivano, ali i posebno radosno iznenađenje.

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Ključne riječi
showbiz Instagram kći život na vagi Mislav Vlašić Silvija Temšić

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