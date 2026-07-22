Naša glumica bila je na rubu smrti: Iznenada je osjetila stravičnu bol, a hitna operacija spasila joj je život

Kazališna, televizijska i filmska glumica Ivana Roščić posljednjih je godina prošla kroz jedno od najtežih životnih razdoblja. U svibnju 2022. doživjela je prsnuće aneurizme i izljev krvi u mozak, što je zahtijevalo hitnu operaciju koja joj je spasila život. Danas, četiri godine kasnije, Ivana kaže da je napokon dobro. - Hvala na pitanju, to je isto jedna od stvari kad kažem "evo napokon sam dobro", onda se odmah uhvatim s oprezom. Dobro sam i nadam se da će tako ostati. Imala sam proces ozdravljenja. Nasreću sam ostala neoštećena, ali prva tri mjeseca mi je bio maglovit vid, nisam mogla čuti, morala sam spavati svaka dva-tri sata. Jednostavno, to je operacija na mozgu - ispričala je glumica u novom razgovoru za IN magazin.

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Incident se dogodio iznenada - nakon što je kihnula u trgovini osjetila je stravičnu bol, a prva dijagnoza Hitne pomoći bila je hiperventilacija. Zahvaljujući suprugovoj prisebnosti, brzo je stigla u KBC Rebro, gdje je istog dana operirana. - Taj 16. svibnja smatram svojim drugim rođendanom. Uistinu je pravo čudo da sam danas živa - izjavila je ranije.

To iskustvo promijenilo joj je pogled na život, a danas puno više cijeni zdravlje i obitelj. Strast prema glumi nije nestala, a nedavno je na Pulskom filmskom festivalu, uz koji je veže i simpatična priča da je ondje kao djevojčica napravila prve korake, predstavila novi film "Male stvari". U njemu glumi Irenu, ženu koju život nije mazio, koja se bori s raspadom braka i financijskim problemima dok je trudna s trećim djetetom.

- Kad sam pročitala scenarij, to mi je bila poznata osoba. Puno sam puta u životu susretala žene koje misle da će trećim djetetom spasiti brak, ali to se ne dogodi. Važno mi je bilo prikazati ih iskreno, bez uljepšavanja - pojasnila je Ivana, koja je u Puli debitirala prije dvadeset godina s filmom "Ta divna splitska noć".

Kada se kamere ugase, Ivana vodi sasvim drugačiji život, posvećen obitelji. Majka je 11-godišnjeg sina Tome i 9-godišnje kćeri Margite, a svakodnevica joj je, kao i mnogim roditeljima, ispunjena školskim obvezama. - Ponavljam prirodu i društvo, ponavljam matematiku, to mi malo teže ide, ponavljam i hrvatski. Onaj dan kad je završila škola, suprug i ja smo lakše disali. Odjednom se otvori prostor, nema više stresa da se ne zakasni, hrpe rođendana... Mislim da smo svi u istoj kaši i da će se bilo koji roditelj poistovjetiti sa mnom - kroz smijeh priznaje glumica. Život joj, kaže, prolazi nevjerojatnom brzinom, pogotovo otkad ima djecu.

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Majčinstvo joj je, ističe, dalo smisao života. - Dok su bebe, stalno si u nekoj fizikaliji, mijenjaš pelene, dojiš... Ali onda dođe period kad prohodaju, kad nisi konstantno pod stresom da će pasti. Uživam u majčinstvu, ono je došlo kao smisao cijelog mog života. Ne bih rekla kompletnog identiteta, jer ja jako volim svoj posao i strastvena sam glumica, ali nekako me to uobličilo. Ne mogu zamisliti život bez njih, oni daju svemu smisao - zaključila je Ivana Roščić.