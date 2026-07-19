FOTO Najpoznatiji voditelj Dnevnika Nove TV uživa u društvu našeg slavnog nogometaša, podijelio je fotku

Jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, dugogodišnji voditelj Dnevnika Nove TV Saša Kopljar, iznenadio je svoje pratitelje zanimljivim susretom iz nogometnog svijeta. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Andrejem Kramarićem, a uz zajednički kadar kratko je poručio: "Kapa do poda". Objava nije prošla nezapaženo među njegovim pratiteljima, koji su se ubrzo javili brojnim komentarima. "Tebi trenutak, a njemu uspomena za cijeli život", "Cool" i "Malo smo zakasnili", samo su neke od reakcija koje su se nanizale ispod fotografije.

Podsjetimo, 63-godišnji voditelj nedavno je sa suprugom Renatom dio godišnjeg odmora proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Njihovo putovanje "preko bare" imalo je i poseban sportski povod, Svjetsko nogometno prvenstvo, pa su boravak u SAD-u spojili s putovanjem i uživanjem u velikom nogometnom spektaklu uživo. Saša i Renata hrvatsku su reprezentaciju bodrili i s tribina, dijeleći uzbudljivu atmosferu s navijačima pristiglima iz cijelog svijeta. Iako privatne zajedničke trenutke ne dijele često na društvenim mrežama, ovoga su puta svojim putovanjem privukli posebnu pozornost javnosti. Fotografije koje su objavili otkrile su njihovu opuštenu, putničku, ali i romantičnu stranu, a osobito se izdvojio jedan kadar kojim je Kopljar pokazao i svoju kreativnost. Poznati voditelj, naime, rekreirao je kultni kadar iz filma Woodyja Allena "Manhattan" iz 1979. godine. Sa suprugom Renatom sjeo je na klupu u New Yorku te su, snimljeni s leđa dok promatraju most i gradsku panoramu, stvorili vlastitu verziju prepoznatljive filmske scene. Fotografija je privukla pozornost upravo svojom jednostavnošću, nostalgijom i romantičnom atmosferom.

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Kopljar i njegova supruga poznati su i kao veliki ljubitelji putovanja te rado istražuju različite destinacije u Hrvatskoj i inozemstvu. Dio uspomena povremeno podijele i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, a među njihovim novijim odredištima našli su se Opatija, Dubai i Bangkok. Svako novo putovanje za njih je prilika za odmor, upoznavanje novih mjesta i stvaranje zajedničkih uspomena.