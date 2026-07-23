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Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica na Jadranu, evo gdje nastupa

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.07.2026.
u 16:03
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U subotu, 25. srpnja, ponovno stiže na vidikovac Gospe od Loreta – mjesto koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali.

Da je ovo ljeto u znaku Severine, potvrđuje i njezin koncertni raspored koji je ispunjen nastupima diljem regije. Posebno se ističe veliki koncert u pulskoj Areni 8. kolovoza, za koji su ulaznice rasprodane već mjesec dana unaprijed, što još jednom potvrđuje koliko publika s nestrpljenjem iščekuje svaki njezin izlazak na pozornicu. No, prije pulskog spektakla, Severina će se družiti s publikom na nizu ljetnih pozornica, a jedna od prvih postaja je Primošten. U subotu, 25. srpnja, ponovno stiže na vidikovac Gospe od Loreta – mjesto koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali.

Prošlogodišnji Severinin koncert na istoj lokaciji, ostao je u pamćenju po atmosferi koja se stopila s jedinstvenim ambijentom. Dok je sunce zalazilo nad primoštenskim arhipelagom, tisuće glasova pratile su najveće Severinine hitove, stvarajući večer koju su mnogi izdvojili kao jedan od najljepših glazbenih trenutaka ljeta. Upravo zato i ovogodišnji povratak nosi posebna očekivanja, jer spoj glazbe, mediteranskog krajolika i pogleda koji se pruža s Gospe od Loreta stvara kulisu kakvu je teško pronaći bilo gdje drugdje.

Severina: 'Malo idem na sudove, malo na koncerte. Savršen tjedan jedne obične kućanice'
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Ključne riječi
koncert Severina Vučković Severina showbiz

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