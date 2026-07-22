FOTO Tko je nova igračica Hajduka? Prate ju milijuni, javljao joj se Neymar, a ljubi Portugalca
Dolazak nogometašice Ana Marije Marković u Hajduk zaintrigirao je javnost. Nakon službene potvrde kluba, Splićanka se oglasila na Instagramu: - Jedva čekam obući dres. Idemoooo - napisala je na storiju.
Iako je svjetsku slavu stekla i titulama ljepote, Ana Maria je prije svega uspješna i predana sportašica. Rođena Splićanka prije dolaska u redove Hajdučica nosila je dresove klubova kao što su Grashopper, Braga, Brooklyn i mnogi drugi.
Povremena je članica i hrvatske ženske nogometne reprezentacije, za koju s ponosom nastupa na međunarodnoj sceni, gdje se proslavila 2022. kad je svojim pogotkom u Puli pomogla Hrvatskoj izboriti dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Iako rođena u Hrvatskoj, svoje djetinjstvo i odrastanje provela je u Švicarskoj.
Popularnost joj je eksplodirala kada su je svjetski mediji počeli opisivati kao jedinstven spoj vrhunske sportašice i manekenke. Više puta proglašena je najljepšom hrvatskom nogometašicom, a prije dvije godine našla se i na prestižnoj listi najljepših lica svijeta prema izboru TC Candlera. Njezin Instagram profil, na kojem ju prati 2,7 milijuna ljudi, postao je platforma na kojoj uspješno balansira između privatnog i sportskog života.
Podsjetimo, Ana Maria ljubi Portugalca Tomasa Ribeira, braniča šopanjolskog niželigaša Cultural y Deportiva Leonese. Sa zgodnim nogometašem upoznala se tijekom oporavka od velike ozljede koljena. Tada je za njemački Bild izjavila: - Upoznali smo se tijekom njegova boravka u Zürichu. Kad sam se ozlijedila, shvatila sam da ga trebam uz sebe. Podrška mi je i najviše je bio uz mene - kazala je Ana Maria. Ovaj prestižni njemački časopis proglasio ih je i parom iz snova.
Svoj zvjezdani status Marković je potvrdila i suradnjama s nekim od najvećih imena muškog nogometa. Početkom prošle godine snimila je reklamu za globalnu kripto-kompaniju zajedno s Cristianom Ronaldom, a svjetsku je javnost zaintrigirala i izjavom da se jedno vrijeme dopisivala s brazilskom zvijezdom Neymarom. Ove poveznice s nogometnim velikanima, uz njezin talent i karizmu, čine je jednom od najprepoznatljivijih figura u svijetu ženskog sporta.